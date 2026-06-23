Quién es Lumumba Vea, el fanático del Congo que se volvió viral por permanecer inmóvil durante los partidos

El hincha congoleño faltó al debut ante Portugal por la cuarentena exigida a quienes llegan desde zonas afectadas por el brote de ébola

La llegada de Lumumba Vea a Guadalajara marca uno de los momentos más esperados por los seguidores de la selección nacional de la República Democrática del Congo en el Mundial. Michel Kuka Mboladinga, así se llama el hincha, arribó a México después de cumplir las restricciones sanitarias impuestas por el brote de ébola en su país. El partido clave se juega este miércoles, y Mboladinga estará en las gradas para alentar a su equipo contra Colombia.

Este seguidor, de 49 años, se convirtió en una figura reconocida por su peculiar forma de animar a los Leopardos, como se conoce popularmente al equipo congoleño. Videos publicados en sus redes sociales confirmaron su arribo a México a última hora del lunes.

PUBLICIDAD

El impacto de su figura se consolidó durante la Copa Africana de Naciones de 2025, celebrada en Marruecos, donde su actitud y presencia llamaron la atención internacional. La polémica se desató cuando el delantero Mohamed Amoura, del equipo argelino, se burló de él tras la eliminación congoleña, hecho que llevó a la Federación Argelina de Fútbol a presentar disculpas públicas a Mboladinga.

Lumumba Vea se volvió viral por permanecer inmóvil durante los 90 minutos de los partidos del Congo con el brazo derecho en alto (Reuters)

El hincha faltó al debut del Congo debido a la exigencia de cuarentena en un tercer país, una medida adoptada por las autoridades estadounidenses para quienes llegan desde regiones afectadas. La ausencia de Mboladinga resultó notoria durante el empate (1-1) de la selección congoleña ante Portugal.

PUBLICIDAD

Durante los partidos, Mboladinga se distingue por su vestimenta formal, trajes de colores, corbatas y gafas. Permanece inmóvil durante los 90 minutos de juego con el brazo derecho elevado, emulando la imagen de la estatua de Patrice Lumumba, líder de la independencia congoleña y primer jefe de Gobierno tras el fin del dominio colonial belga en 1960. Muchos aficionados y medios lo describen como la “estatua humana” de la República Democrática del Congo.

La figura de Lumumba Vea ganó proyección internacional durante la Copa Africana de Naciones 2025 disputada en Marruecos - crédito @lumumbaveaofficiel/IG

Lumumba Vea, figura central de la hinchada congoleña

A diferencia de otros seguidores, Michel Kuka Mboladinga opta por permanecer absolutamente quieto durante los partidos. Mantiene el brazo elevado y muestra una expresión seria, sin celebrar ni reaccionar ante goles, penales o jugadas decisivas. Esta conducta generó una imagen viral y lo convirtió en referencia obligada al hablar de la hinchada del Congo.

PUBLICIDAD

El propio Mboladinga explicó que su actitud busca transmitir fuerza y energía al equipo. Los jugadores solicitaron su inclusión en la delegación oficial para el Mundial, después de su protagonismo en la Copa Africana de 2025. La federación accedió a este pedido, lo que refuerza el vínculo entre el hincha y el plantel nacional.

Los jugadores de la selección del Congo pidieron que Lumumba Vea integrara la delegación oficial del Mundial por su apoyo al equipo - crédito @lumumbaveaofficiel/IG

Contexto del partido entre Congo y Colombia

La selección congoleña se mide ante Colombia en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en el Mundial. El equipo llega con un punto tras empatar frente a Portugal y busca avanzar a la siguiente ronda, un objetivo que los jugadores consideran histórico para la República Democrática del Congo.

PUBLICIDAD

La presencia de Lumumba Vea en el estadio de Guadalajara suma un elemento particular al ambiente del partido. Su imagen, viralizada en redes y medios internacionales, acompaña el esfuerzo del equipo en un contexto marcado por desafíos sanitarios y deportivos. La expectativa por su actitud en las tribunas crece entre los seguidores y la delegación.

Michel Kuka Mboladinga, con su conducta distintiva y su fuerte identificación con la historia del país, acompaña a los Leopardos en uno de los momentos más relevantes del fútbol congoleño reciente.

PUBLICIDAD