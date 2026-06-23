El hondureño Said Martínez listo para impartir justicia en el vibrante Inglaterra vs. Ghana de la Copa del Mundo 2026

Said Martínez durante su destacada actuación en el partido Catar-Suiza de este Mundial 2026. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

El arbitraje de Honduras continúa consolidándose en la élite del fútbol internacional y volverá a estar bajo los reflectores del planeta entero. En una decisión que llena de orgullo al deporte centroamericano, la Comisión de Árbitros de la FIFA designó oficialmente como juez central a Said Martínez para impartir justicia en uno de los encuentros más atractivos y esperados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026: el choque entre las selecciones de Inglaterra y Ghana.

Este crucial compromiso, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, se disputará este martes 23 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Honduras). El escenario de este vibrante duelo será el imponente Gillette Stadium ubicado en Foxborough, Massachusetts, un estadio que vibrará con la intensidad de dos escuadras de peso mundial y bajo la estricta mirada del silbante catracho.

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Más allá de la enorme responsabilidad que implica pitarle a potencias de la talla de Inglaterra y Ghana, esta nominación representa un logro histórico para el balompié hondureño. Con este nombramiento, Martínez alcanzará un nuevo hito en su trayectoria profesional al convertirse de forma oficial en el primer árbitro hondureño en dirigir dos partidos en una Copa del Mundo de categoría absoluta.

Said Martínez liderará al equipo arbitral 100% hondureño este martes 23 de junio en el trascendental partido entre ingleses y africanos (Cortesía @ArbitroInteBlog).

Este logro no es una casualidad, sino el reflejo de la enorme confianza que la FIFA mantiene en el experimentado réferi de 34 años. Martínez ha venido escalando peldaños con fuerza en los últimos años, consolidándose con solidez como uno de los mejores y más respetados exponentes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

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Su temple, manejo de la presión y consistencia en la toma de decisiones complejas lo han llevado a ganarse un lugar fijo en las citas más importantes del calendario futbolístico global.

Una terna 100% hondureña en el escenario mundial

Para afrontar este mayúsculo desafío en tierras estadounidenses, Said no estará solo en el terreno de juego. La FIFA ha respaldado la química y el trabajo en equipo del arbitraje hondureño al nombrar a una terna completamente catracha. El juez central estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Walter López y Cristian Ramírez, quienes fungirán como los árbitros asistentes uno y dos, respectivamente.

La presencia de una terna completamente hondureña en un partido de este calibre en la Copa del Mundo subraya el excelente nivel de preparación y la sincronía que existe en el arbitraje nacional.

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Para completar el equipo arbitral de este partido, la FIFA designó al réferi chino Ma Ning como el cuarto árbitro, mientras que su compatriota Zhou Fei asumirá el rol de quinto oficial en el banquillo.

Inglaterra y Ghana se enfrentarán bajo la supervisión arbitral de Said Martínez en el Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía FIFA).

La designación para el duelo entre ingleses y africanos marca la segunda aparición protagónica de Honduras en el centro de la escena arbitral durante el transcurso del actual Mundial de 2026. La primera gran prueba de Martínez y su equipo en este certamen se dio en el compromiso de la primera jornada entre las selecciones de Catar y Suiza.

En dicho encuentro, el réferi catracho cumplió con una destacada y pulcra labor, manteniendo el control del juego con solvencia y recibiendo elogios que le permitieron seguir ganando un enorme reconocimiento a nivel internacional.

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Ahora, con estrellas de renombre mundial sobre el césped del Gillette Stadium y un ambiente que promete ser eléctrico, Said Martínez y sus asistentes tendrán una nueva oportunidad dorada para demostrar su indiscutible capacidad, profesionalismo y autoridad en el máximo escenario del fútbol mundial.