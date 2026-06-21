Hondureño enfrenta acusación federal en EEUU por volar dron en estadio

Las autoridades estadounidenses señalan que el dron fue detectado durante un operativo de seguridad del FBI. El incidente ocurrió en las inmediaciones del AT&T Stadium, sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA. (Foto: Redes sociales)

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos derivó en un proceso judicial contra un ciudadano hondureño, luego de que las autoridades federales lo acusaran de presuntamente operar un dron dentro de un espacio aéreo restringido durante uno de los encuentros disputados en el Estadio de Dallas, en Arlington, Texas.

El hondureño fue identificado como Luis Mauricio Flores Ordóñez, de 33 años, quien enfrenta una denuncia penal presentada el pasado 15 de junio de 2026 por el presunto delito de poseer y operar una aeronave no registrada, en violación de la legislación federal estadounidense.

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La acusación fue anunciada por el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, quien explicó que el caso está relacionado con la supuesta utilización de un dron mientras se encontraba vigente una Restricción Temporal de Vuelo (TFR), medida implementada por las autoridades para reforzar la seguridad durante los partidos del Mundial.

De acuerdo con la denuncia, Flores Ordóñez habría operado un dron modelo DJI Mini 3 Pro dentro del perímetro de exclusión aérea establecido alrededor del Estadio de Dallas, conocido también como AT&T Stadium, una de las sedes del torneo internacional.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que, para realizar un vuelo legal dentro de esa zona restringida, el operador debía cumplir con diversos requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA), entre ellos registrar el dron, contar con una licencia vigente de piloto bajo la normativa Parte 107 o disponer de un Certificado de Exención o Autorización que permitiera la operación del equipo.

La investigación indica que el dispositivo presuntamente voló dentro de una Restricción Temporal de Vuelo (TFR). La Administración Federal de Aviación exige permisos especiales para operar drones en espacios aéreos restringidos. (Foto: Composición fotográfica)

Según la investigación, el dron fue detectado por personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de las operaciones de contravigilancia desplegadas durante el encuentro futbolístico, dentro del amplio dispositivo de seguridad implementado para proteger a miles de aficionados nacionales y extranjeros que asistieron al evento deportivo.

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El fiscal Ryan Raybould advirtió que las autoridades mantienen una política de cero tolerancia contra quienes violen las restricciones aéreas establecidas durante eventos de gran magnitud.

“Si operas un dron sobre espacio aéreo restringido, incluyendo el Estadio de Dallas o el Fan Fest, puedes esperar una acusación federal como la que recibió este acusado”, afirmó el funcionario.

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Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Dallas, R. Joseph Rothrock, recordó que toda persona que opere un dron tiene la responsabilidad de verificar previamente si existen restricciones temporales de vuelo antes de utilizar el dispositivo.

El funcionario explicó que estas limitaciones buscan prevenir riesgos para la seguridad pública, especialmente durante acontecimientos que reúnen a miles de personas y requieren estrictos protocolos de vigilancia aérea.

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Las autoridades estadounidenses informaron que únicamente durante los dos primeros partidos de la Copa Mundial celebrados en Arlington fueron incautados más de 20 drones que operaban sin autorización dentro de las zonas restringidas.

Luis Mauricio Flores Ordóñez enfrenta una acusación federal por presuntamente operar un dron en un espacio aéreo restringido durante un partido del Mundial. El hondureño compareció por primera vez ante un juez federal en el Distrito Norte de Texas. (Foto: Redes sociales)

El FBI reiteró que existe una prohibición absoluta para volar drones dentro del perímetro de seguridad establecido alrededor del Estadio de Dallas desde tres horas antes del inicio de cada partido hasta tres horas después de su finalización.

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Las restricciones también abarcan las áreas destinadas a actividades oficiales de aficionados, conocidas como Fan Fest, donde igualmente se concentra una importante cantidad de asistentes durante el desarrollo del torneo.

Flores Ordóñez compareció por primera vez ante el juez magistrado estadounidense Jeffrey L. Cureton, quien ordenó que permanezca bajo detención mientras continúa el proceso judicial y se desarrollan las diligencias correspondientes.

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De acuerdo con la legislación federal estadounidense, el delito por el que fue acusado contempla una pena máxima de hasta tres años de prisión, en caso de que un tribunal determine su culpabilidad.

El caso es dirigido por el fiscal federal adjunto Eric B. Chen, quien continuará con la presentación de las pruebas durante las diferentes etapas del proceso judicial.

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No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó que la denuncia penal constituye únicamente una acusación formal y no representa una prueba definitiva de culpabilidad.

En ese sentido, las autoridades enfatizaron que Luis Mauricio Flores Ordóñez mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y únicamente podrá ser declarado culpable si así lo determina un tribunal competente al concluir el proceso judicial conforme a la legislación estadounidense.