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Nuevas operaciones de Israel en el sur del Líbano tras dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad

El ejército detectó a un grupo cerca de sus posiciones en la cresta de Ali al-Tahir, dentro del corredor fronterizo y actuó para neutralizar el peligro. Mientras tanto, en Washington se abre otra ronda de conversaciones

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Israel localizó y destruyó infraestructura militar del grupo terrorista Hezbollah en Gaza
Israel respondió a dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad en el sur de Líbano (IDF/ARCHIVO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre dos incidentes consecutivos ocurridos el mismo día en el sur del Líbano, en la zona de seguridad establecida por Israel a lo largo de la frontera. Ambas situaciones involucraron a miembros armados del grupo terrorista Hezbollah que, según el ejército israelí, representaban una amenaza inmediata para las fuerzas desplegadas en ese sector. La información fue difundida a través de comunicados oficiales en la cuenta de X del ejército y confirmada por portavoces militares.

La escalada de violencia tuvo lugar mientras comenzaba la última ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, con una agenda centrada en cuestiones políticas y de seguridad, antes de dividirse en sesiones separadas el miércoles y el jueves, respectivamente.

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En el primer incidente, las FDI comunicaron que sus tropas identificaron a un grupo de individuos armados cerca de sus posiciones en la cresta de Ali al-Tahir, dentro del espacio de seguridad gestionado por Israel. Tras la detección “y con un cierre rápido del círculo”, las fuerzas israelíes atacaron a estos individuos al norte del espacio de seguridad. El objetivo, según el comunicado, fue eliminar una amenaza directa e inminente. La institución militar señaló que “las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas inmediatas y no permitirán que la organización terrorista Hezbollah dañe a los civiles del Estado de Israel ni a nuestras fuerzas”.

En un segundo episodio sucedido en la misma zona, las FDI indicaron que identificaron a cuatro terrorsitas de Hezbollah desplazándose en una excavadora y una motocicleta. Según los reportes del ejército, los individuos cruzaron hacia la zona de seguridad y se aproximaron a las posiciones israelíes de una manera que fue evaluada como una amenaza directa.

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Las FDI atacaron a terroristas armados que fueron identificados cerca de las fuerzas de las FDI que operan en el espacio de seguridad en el sur del Líbano (FOTO: @idfonline)
Las FDI atacaron a terroristas armados que fueron identificados cerca de las fuerzas de las FDI que operan en el espacio de seguridad en el sur del Líbano (FOTO: @idfonline)

Las FDI aseguraron que, en primera instancia, las tropas realizaron disparos de advertencia para intentar disuadir el acercamiento. Sin embargo, los miembros de Hezbollah no respondieron a los llamados de las fuerzas y continuaron avanzando. Como consecuencia, las FDI realizaron disparos adicionales para eliminar la amenaza, y confirmaron haber logrado impactos sobre los objetivos.

Extensión de la zona de seguridad

Las FDI denunciaron que el grupo terrorista libanés opera bajo cobertura civil, utilizando a civiles y la infraestructura civil como escudo para sus acciones armadas. Para el ejército israelí, este tipo de incidentes ejemplifica la estrategia de Hezbollah de ocultar su actividad militar en medio de la población local, lo que incrementa los riesgos para los no combatientes.

De acuerdo con portavoces militares citados por medios internacionales, la zona de seguridad establecida por Israel se extiende aproximadamente 10 kilómetros (seis millas) dentro del territorio libanés. En ambos incidentes, la respuesta armada ocurrió después de que los sospechosos ignoraron las advertencias y continuaron acercándose a las posiciones israelíes.

Israel localizó y destruyó infraestructura militar del grupo terrorista Hezbollah en Gaza
Israel sostuvo que la zona de seguridad se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio del Líbano, según portavoces militares. (IDF/ARCHIVO)

Las fuerzas israelíes recalcaron que no permitirán que Hezbollah realice ataques contra la población civil ni contra sus tropas, y que mantendrán acciones preventivas en la región para neutralizar amenazas inmediatas. La reiteración de este tipo de incidentes en la frontera sur del Líbano refleja la tensión constante entre Israel y Hezbollah, así como el clima de inseguridad que predomina en el área.

Durante la jornada, la situación en la cresta de Ali al-Tahir volvió a poner el foco sobre la estrategia israelí en el sur del Líbano y sobre la acusación recurrente contra Hezbollah por el presunto uso de tácticas que involucran a la población civil. Según los comunicados de las FDI, “la organización terrorista Hezbollah opera bajo cobertura civil con el objetivo de ocultar su actividad terrorista” y “este incidente constituye un ejemplo adicional del uso cínico que hace la organización de los civiles libaneses y las infraestructuras civiles como escudo para su actividad”.

Las fuerzas militares israelíes insisten en que sus operaciones continuarán en el área para prevenir cualquier acción hostil y garantizar la protección de los civiles de Israel, así como de su personal militar desplazado en la zona fronteriza.

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