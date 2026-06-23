La OTAN aceleró en Letonia los preparativos ante un posible conflicto en el mar Báltico

La OTAN aceleró en Letonia sus preparativos para un posible conflicto en el mar Báltico, donde unidades de la Armada de Estados Unidos construyeron rampas de desembarco y refugios temporales durante el ejercicio Baltops con la mira puesta en una eventual agresión de Rusia, informó The Telegraph.

La importancia militar de ese espacio aumentó desde que Finlandia y Suecia ingresaron en la alianza en 2023 y 2024, una ampliación que, según el teniente comandante Cody Robertson citado por el diario, volvió aún más urgente la defensa colectiva y el conocimiento operativo del terreno. El Báltico quedó rodeado por ocho países de la OTAN y Rusia, y pasó a concentrar una parte central de la defensa del flanco oriental.

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Para la alianza, la velocidad para mover refuerzos, munición y equipos hacia el este puede definir la fase inicial de una guerra. Ese cálculo explica por qué los Seabees de la marina estadounidense levantaron infraestructura para desembarcar tropas, embarcaciones y vehículos militares en la costa letona.

El Báltico concentró la defensa del flanco oriental

El mar Báltico alberga 200 puertos y transporta 15% del tráfico mundial de carga. En sus aguas navegan hasta 2.000 buques al mismo tiempo, un dato que explica por qué la región es vista como la ruta logística clave para sostener a la OTAN y también para Rusia.

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Moscú depende de ese corredor para acceder al Atlántico con su flota en la sombra de petroleros y para conectar con Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania. Ese territorio alberga la Flota del Báltico y hasta 100 ojivas nucleares tácticas, según el texto.

Suecia advirtió que Rusia elaboró planes para ocupar la isla de Gotland y poner a prueba la respuesta de la OTAN. Expertos citados en la publicación también señalaron que la isla danesa de Bornholm podría convertirse en objetivo de ataques híbridos destinados a interrumpir las líneas de suministro.

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La sombra de un periodista se proyecta junto a los logos de la OTAN. REUTERS/Yves Herman

Letonia elevó su gasto militar a 4,9%

La respuesta militar en Letonia se apoyó en una percepción de amenaza que se agravó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El gobierno llevó el gasto en defensa al 4,9% del PBI anual por temor a que el país quedara entre los siguientes blancos de Moscú.

Robertson dijo al diario que las fuerzas estadounidenses se entrenaron para llegar a un entorno de combate, establecer un campamento y usarlo como base para proyectar poder militar. Añadió que los Seabees podían sostener una operación “de principio a fin”, desde alojamiento y almacenamiento hasta puestos de mando.

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A unos 64 kilómetros al este, una unidad de demolición de marines estadounidenses abrió rutas con explosivos C4 para destruir obstáculos, una capacidad pensada para una defensa en la región báltica. La demostración se produjo mientras Moscú seguía con atención el ejercicio, en medio de sus expectativas de una menor implicación de Washington en Europa oriental por las críticas constantes de Donald Trump a la OTAN.

La señal política que buscó transmitir el operativo fue directa: Estados Unidos mantuvo sobre el terreno una preparación militar visible en el Báltico y Letonia la leyó como una garantía de respaldo inmediato ante Rusia. Baiba Braže, la ministra de Exteriores letona, dijo a The Telegraph que Washington “ha sido y sigue siendo un aliado indispensable para Letonia y para la seguridad europea”.

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Braže sostuvo además que la magnitud de Baltops 26 mostró que la cooperación transatlántica siguió siendo la base de la defensa colectiva de la alianza. Trump, según el texto, también anunció el traslado de 5.000 soldados adicionales de Estados Unidos a Polonia pocos días después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth cancelara el despliegue de 4.000 efectivos al país.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (i), este jueves en una comparecencia antes de una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la Alianza en Bruselas. EFE/EPA/Olivier Hoslet

La inquietud en el Báltico no se limitó a una invasión convencional. En los últimos años, el mar se convirtió en un foco de presuntos sabotajes rusos contra cables submarinos y otras infraestructuras críticas que sostienen internet y servicios esenciales de los miembros de la OTAN.

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Jānis Kažociņš, ex director del servicio de inteligencia SAB de Letonia, advirtió en una entrevista con la publicación que los países bálticos son “mucho más vulnerables que Ucrania” a ese tipo de ataques. Dijo que el riesgo mayor para Letonia era un sabotaje grave contra la infraestructura energética que quedara justo por debajo del umbral necesario para activar el artículo 5 de la OTAN.

Kažociņš también se mostró escéptico ante la idea de que Rusia pueda lanzar ahora una ofensiva militar a gran escala en el Báltico mientras sus fuerzas siguen atadas a la guerra en Ucrania. Su planteo fue otro: reforzar la disuasión para impedir que Moscú vea a la región como un objetivo viable.

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El trasfondo político y social de esa cautela en Letonia es profundo. El país obtuvo su independencia de la Rusia soviética en la década de 1920, volvió a ser ocupado por el Ejército Rojo en 1940 y recién tras su ingreso en la Unión Europea en 2004 vio triplicarse con creces su PBI anual, desde USD 11.000 millones hasta USD 53.000 millones, en una población de apenas 1,8 millones de personas.

Esa memoria convive con miradas opuestas dentro del país. Daiga Klavina, trabajadora administrativa del Parlamento, celebró los ejercicios de la OTAN en Liepāja y dijo que cuanto más sepan los letones, mejor preparados estarán.

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Renars, empleado gastronómico de 39 años y parte de los 600.000 rusoparlantes del país, afirmó en cambio que Rusia es demonizada de manera injusta en Letonia. Al cierre de Baltops, los Seabees remataron la jornada con la voladura de una barricada vial simulada mediante 1 libra y 4 onzas de explosivo plástico C4.