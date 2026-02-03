Honduras

Presidente Nasry Asfura anuncia una nueva ley anticorrupción en Honduras

El presidente hondureño ha dado un paso al frente al anunciar la elaboración de una nueva normativa, con el objetivo de fortalecer la lucha contra prácticas ilícitas en las instituciones estatales

Guardar
Cuatro de los cinco candidatos
Cuatro de los cinco candidatos presidenciales firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). (Créditos: Casa de Gobierno Honduras)

El presidente de Honduras, Juan Nasry Asfura, ha dado un paso al frente al anunciar la elaboración de una nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra prácticas ilícitas en las instituciones estatales.

La iniciativa será diseñada por la Procuraduría General de la República (PGR) y se integra como uno de los pilares de una estrategia integral para frenar la corrupción e impulsar la eficiencia administrativa, factores señalados de manera recurrente por organismos nacionales e internacionales como obstáculos al desarrollo y la confianza ciudadana.

En el Congreso Nacional se discute la eliminación de la Secretaría de Transparencia, con la finalidad de devolver a la PGR todas las funciones relacionadas con el combate a la corrupción y así centralizar y reforzar los mecanismos de control público.

El abogado Dagoberto Aspra, propuesto como nuevo procurador general, informó a los medios que se está preparando un paquete de reformas legales orientado a transferir estas competencias a la PGR y fortalecer su rol como referente en materia anticorrupción.

Aspra señaló: “Mediante un paquete de reformas legales estamos pidiendo que se devuelva a la procuraduría las funciones que tenía la Secretaría de Transparencia y poder liderar una estrategia anticorrupción”.

El debate institucional coincide con la necesidad de ajustar el marco normativo de las compras y contrataciones públicas. Aspra detalló que se revisará la Ley de Contratación del Estado y otras regulaciones fundamentales para prevenir y sancionar irregularidades en procesos de licitación y manejo de recursos.

El futuro titular de la PGR puntualizó: “Vamos a fortalecer también la Ley de Contratación del Estado, entre otras leyes, para que no se registren prácticas corruptas. Vamos a valorar las demandas y vamos a tratar de recuperar las finanzas del país”.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la República (PGR) asumirá funciones clave en la lucha anticorrupción tras la propuesta de eliminar la Secretaría de Transparencia. (créditos: Redes Sociales)

En paralelo a las reformas legales, Aspra comunicó la elaboración de un manual de procedimientos dirigido a los ministros de Estado, con el objetivo de regular los despidos de personal y evitar que errores administrativos deriven en gastos judiciales que sobrecarguen las finanzas públicas.

El propósito, explicó, es que la Política Nacional Anticorrupción sea gestionada y supervisada directamente por la PGR en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

A la luz de estos cambios, cuatro de los cinco candidatos presidenciales firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), lo que evidencia un consenso político sobre la necesidad de avanzar en la prevención y persecución de delitos de corrupción.

El compromiso con la CICIH fue retomado por el presidente Asfura, quien recordó que el 4 de septiembre de 2025 adquirió ante el CNA la responsabilidad de promover este mecanismo internacional, inspirado en la experiencia de la CICIG en Guatemala.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo explicó que la instalación de la CICIH dependerá de la consolidación previa de un marco legal robusto, así como de la coordinación efectiva entre las instituciones locales y los organismos internacionales.

El Congreso Nacional debate reformas
El Congreso Nacional debate reformas legales para centralizar los mecanismos de control público y fortalecer la PGR como referente en transparencia. (Redes sociales

Durante la inauguración simultánea del año escolar 2026, el presidente Asfura subrayó que el combate a la corrupción se mantiene como prioridad de su gobierno y que la transparencia debe guiar todas las conductas en el ámbito público.

El mandatario afirmó: “El combate a la corrupción es una prioridad. Por eso, a través de la Procuraduría General de la República se va a elaborar una ley contra la corrupción y un comportamiento público basado en la transparencia”.

En el mismo evento, Asfura precisó que los libros recién entregados a los estudiantes no proceden de fondos públicos, sino que se adquirieron mediante donaciones y aportes de su patrimonio personal.

Sobre este punto, declaró: “El pago de estos libros no es con dinero del gobierno, es con base en donaciones y recursos propios”.

El presidente también dirigió un mensaje a los municipios afectados por el temporal lluvioso, asegurando que el gobierno sigue de cerca la evolución de la emergencia y está listo para asistir a las comunidades en riesgo.

En el ámbito internacional, confirmó que aguarda la definición de fecha y hora para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cita que podría implicar repercusiones en cooperación, migración y respaldo a los esfuerzos anticorrupción.

Temas Relacionados

HondurasCICIHgobiernoPGRNueva LeycorrupciónreformascompromisopolíticoDagoberto AspraNasry Asfura

Últimas Noticias

Embajada de Estados Unidos en El Salvador anuncia cambios temporales en servicios por situación presupuestaria

La misión precisa que, pese al recorte temporal de fondos, ciertos trámites de pasaportes y visas seguirán operativos, mientras el público es orientado a consultar directamente en la web oficial para aclaraciones

Embajada de Estados Unidos en

Ministerio Público de República Dominicana implementa cámaras corporales en operativos fiscales

La nueva estrategia institucional incluye la utilización de tecnología para fortalecer la supervisión y mejorar la relación con la ciudadanía durante los procedimientos judiciales, bajo la coordinación de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso

Ministerio Público de República Dominicana

El gobierno de Laura Fernández impulsará el modelo de megacárcel y reforzará lazos con Estados Unidos y El Salvador

La mandataria costarricense planea concluir la construcción de una cárcel para 5,000 reclusos, inspirada en la experiencia salvadoreña, y continuar la colaboración en seguridad marítima y policial con sus principales socios internacionales

El gobierno de Laura Fernández

Honduras recibe dos nuevas solicitudes de extradición en inicio del mandato de Nasry Asfura

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha sido convocada de urgencia este lunes para analizar una nueva solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Honduras recibe dos nuevas solicitudes

El gobierno de Estados Unidos felicita a Laura Fernández y legisladores enfatizan vínculo con Costa Rica

Un mensaje oficial del Departamento de Estado y pronunciamientos de parlamentarios subrayan el interés en fortalecer los lazos comerciales y políticos, así como en abordar desafíos compartidos con la nación centroamericana

El gobierno de Estados Unidos

TECNO

Elon Musk une sus imperios:

Elon Musk une sus imperios: SpaceX y xAI crean alianza para lanzar la primera IA al espacio profundo

Por qué Moltbook inquieta a los expertos en inteligencia artificial

Los “taxis de Google” van por el récord: Waymo alcanzaría una valoración de 110.000 millones de dólares

El liderazgo femenino transforma la tecnología: la inspiradora historia de Gisselle Ruiz de Intel en Perfiles Tecno

Logran revertir el Alzheimer en ratones: la nanotecnología abre una nueva esperanza

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones comparte una inusual

Catherine Zeta-Jones comparte una inusual mirada a su vida fuera de Hollywood

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

La razón detrás de un extraño hábito de Johnny Depp: jamás vio una de sus películas más icónicas

Bianca Censori quisó divorciarse de Kanye West antes de que él ingresara a rehabilitación

MUNDO

El Reino Unido sancionó al

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026