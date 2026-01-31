Honduras

Honduras: Exoneración de multas a migrantes seguirá por 60 días más

Una ampliación temporal permite a personas migrantes atravesar el territorio hondureño sin enfrentar sanción económica mientras las autoridades legislativas discuten de forma definitiva la continuidad o modificación de la actual política

El gobierno de Honduras, presidido por Nasry Asfura, decidió mantener la exoneración de la multa a migrantes que ingresan sin documentos al país por 60 días más, con el objetivo de facilitar el tránsito de personas que atraviesan sus fronteras en situación irregular, siendo un respuesta al aumento en los flujos migratorios.

La disposición vigente desde el año 2022 buscaba aliviar el tránsito de personas en medio de persistentes flujos migratorios dentro de la región.

La exoneración, instaurada bajo la administración de Xiomara Castro, respondió al incremento de migrantes que cruzaban Honduras rumbo a Estados Unidos.

Durante ese periodo, el país consolidó su papel como uno de los puntos clave de la ruta migratoria continental, circunstancia que se intensificó por la aplicación de políticas antiinmigrantes en Estados Unidos desde el año pasado bajo el presidente norteamericano Donald Trump.

Estas restricciones también motivaron retornos forzados y desplazamientos inversos de migrantes hacia Centroamérica.

Nueva prórroga y repercusiones administrativas

La amnistía de 263 dólares por ingreso irregular expiró el lunes anterior, pero la autoridad migratoria hondureña dispuso su prórroga durante 60 días adicionales, hasta que el Congreso evalúe un nuevo decreto.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, confirmó a los medios locales que la amnistía se extiende para los migrantes irregulares, señalando que fue uno de sus interés desde que asumió el cargo migratorio con la llegada al poder de Asfura.

“La ampliación de la amnistía venció el 26 de enero, pero enterado de esta situación, hemos ampliado esa resolución que ellos tenían con las atribuciones que tengo como director general y de acuerdo al artículo ocho de la ley de Migración y Extranjería nosotros tenemos que velar y podemos dar facilidades migratorias a estos migrantes que está calificados en función de los interés del país y evitar este tipo de aglomeraciones que se dan en los centros de atención”, señaló.

Por su parte, el funcionario mencionó que la próxima semana se abordará el tema en la agenda legislativa.

“Hemos enviado un proyecto al Congreso Nacional para que el congreso nos amplíe estas amnistía y así cubrir a todos esos migrantes que entran de manera irregular al país”, manifestó Carlos Codero.

La decisión final sobre la política migratoria dependerá de la discusión y resolución que adopten las autoridades legislativas

Al mismo tiempo, Cordero apuntó que esto no exonera a los migrantes de pasar los respectivos controles en las aduanas respectivas del país centroamericano.

“Esto beneficia a los migrantes que entran de manera irregular al país, los cuales siempre van a ser registrados en los sistemas que tiene el Instituto Nacional de Migración. Así se puede identificar si hay algún tipo de movimientos previos también y que nosotros tengamos el control de las personas que están entrando y saliendo del país”, puntualizó el funcionario.

Ajuste ante la presión migratoria

Según las autoridades, el flujo de migrantes tanto los que avanzan hacia el norte como quienes retornan por la frontera su mantuvo una tendencia elevada, evidenciando que la ruta hondureña sigue siendo estratégicamente significativa en el desplazamiento intraamericano.

El importe de la multa, equivalente a unos 263 dólares, constituye un monto considerable para la mayoría de los migrantes que cruzan el país catracho.

Entre enero y septiembre de 2025, al menos 26,320 migrantes atravesaron Honduras rumbo a Estados Unidos, según datos la OIM. La mayoría de estas personas provenía de Cuba (45 %) y Haití (40 %), seguidas por migrantes de Ecuador y otras nacionalidades.

El flujo migratorio en 2025 mostró una notable reducción respecto al año anterior, especialmente en septiembre, con una caída del 86.7 % en comparación con 2024.

