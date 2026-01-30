Honduras

Honduras: el nuevo Congreso estrenará su gestión con la elección del Procurador y Subprocurador General de la República

El Congreso Nacional de Honduras, recién instalado tras los comicios de noviembre de 2025, encara uno de sus más significativos desafíos al abrir su legislatura 2026–2030: la designación del Procurador General de la República y el Subprocurador General

Las fuerzas políticas se ven obligadas a negociar puestos clave y mostrar si primará la cooperación o la confrontación en la nueva legislatura. (Créditos redes sociales)

Ambos cargos, fundamentales para la defensa legal del Estado, representan una prueba determinante para la cohesión política y la gobernabilidad del Poder Legislativo de cara a los próximos años.

Al concluir esta jornada de selección, el Parlamento afrontará otros nombramientos de alto rango. Entre ellos figuran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las autoridades de órganos electorales y entes autónomos, procesos que igualmente dependen de acuerdos multipartidarios y mayorías calificadas.

Según informes legislativos y análisis especializados, la forma en que evolucione esta votación dejará entrever el talante de cooperación política y la capacidad de gobernanza del Congreso, aspectos esenciales para la percepción pública sobre el futuro político del país.

La primera sesión plenaria, programada para el lunes 2 de febrero, no solo anuncia el inicio formal de actividades en la nueva legislatura, sino que también coloca bajo escrutinio la habilidad de las bancadas de construir consensos. Elegir al Procurador y Subprocurador exige una mayoría calificada de al menos 86 votos en el pleno, lo que obliga a los partidos a negociar y ceder posiciones para lograr acuerdos amplios.

La candidatura de Dagoberto Aspra por el Partido Nacional y la postulación de José Francisco Quiroz por el Partido Liberal concentran la atención en el proceso de selección. (Crédito: Redes sociales)

La composición del Congreso refleja una distribución fragmentada del poder: el Partido Nacional cuenta con 49 diputados, el Partido Liberal suma 41, Libertad y Refundación (Libre) aporta 35, y varias curules han recaído en partidos menores. Esta aritmética parlamentaria sitúa a las principales fuerzas políticas en un escenario donde el diálogo se convierte en requisito indispensable desde el primer día de funciones.

El proceso adquiere un matiz aún más sensible debido a las recientes y prolongadas negociaciones por la dirección legislativa. Tanto la conformación de la Junta Directiva como la presidencia del Congreso han sido objeto de discusiones intensas entre los bloques mayoritarios.

Aunque persisten discrepancias entre los partidos Liberal y Nacional respecto a la integración de los órganos rectores del Parlamento, ambos han iniciado conversaciones formales, con la mediación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para delinear estrategias que permitan la estabilidad en la conducción de la Cámara durante el próximo cuatrienio.

Entre las candidaturas más comentadas, el Partido Nacional ha apostado por el abogado Dagoberto Aspra como candidato a Procurador General, mientras que el Partido Liberal impulsa al abogado y notario José Francisco Quiroz para la Subprocuraduría.

Quiroz acumula una extensa trayectoria en la administración de justicia hondureña, desempeñándose como juez, defensor público, inspector judicial, registrador de la propiedad y magistrado del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

A su formación profesional se suman estudios de posgrado en derecho procesal civil y empresarial, así como experiencia internacional en derecho penal e investigación criminal. Se busca, así, un equilibrio entre respaldo político y solidez técnica en la gestión de la Procuraduría.

El nombramiento del Procurador General y Subprocurador requiere una mayoría calificada de 86 votos, lo que obliga a pactos multipartidarios en el Congreso Nacional. (Créditos: Congreso nacional de Honduras)

La relevancia de estas designaciones reside en la labor estratégica de la Procuraduría General de la República, encargada de la representación legal del Estado, la defensa de los intereses nacionales y la protección del patrimonio jurídico estatal. Desde este organismo se dirimen litigios de interés público, se asiste jurídicamente al Gobierno y se orienta la acción legal en temas de Estado.

Los partidos encaran la sesión en un ambiente de tensiones internas y acusaciones cruzadas, circunstancias que han dominado la apertura del nuevo periodo legislativo. Así, la elección de Procurador y Subprocurador se convierte en un puntal para medir la disposición al diálogo y la fortaleza de las alianzas en el Congreso.

La atención pública y mediática enfocada en la sesión del lunes 2 de febrero anticipa una jornada definitoria. Para los observadores políticos, el desenlace de esta primera elección fijará el estándar para las siguientes decisiones institucionales y sentará las bases del equilibrio parlamentario esperado para el periodo 2026–2030.

