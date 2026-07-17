Anne Hathaway reflexiona sobre su embarazo a los 43 años y con solo un 1% de probabilidades: “No todo el mundo tiene esta suerte”

La actriz de "La Odisea" reveló que su tercer embarazo a los 43 años llegó cuando ella y su esposo manejaban expectativas muy bajas sobre quedar embarazada (REUTERS)

Anne Hathaway reveló que las probabilidades de quedar embarazada a los 43 años le parecían tan bajas que ella y su esposo decidieron afrontar el proceso con expectativas mínimas, lo que hace aún más inesperada la noticia de su tercer embarazo.

La actriz hizo estas declaraciones el 14 de julio en la premier de La Odisea en Nueva York, en una entrevista con Access Hollywood.

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“Siempre hay esperanza hasta que ya no la hay, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza se parece a un 1% o 2%”, dijo Hathaway al medio.

La ganadora del Oscar explicó que ella y su esposo, Adam Shulman, optaron por dejar que la vida los sorprendiera con “una expectativa muy realista y muy baja”.

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“Estamos llenos de alegría porque sabemos por experiencia propia que no todo el mundo tiene esta suerte, y ciertamente no siempre cuando uno quiere”, agregó ante el citado medio.

Anne Hathaway y Adam Shulman, casados desde 2012 y padres de Jonathan y Jack, atraviesan este embarazo después del aborto espontáneo que la actriz sufrió en 2015 (REUTERS)

En ese sentido, recalcó que se trata de una “bendición” que ambos “no dan por sentada”. Esa gratitud, explicó, viene del conocimiento directo de que la maternidad no es un camino garantizado para nadie, y menos a esa edad.

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El embarazo fue anunciado el 19 de junio a través de un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes, Anne Hathaway aparece con un vestido blanco amplio mientras suena la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis, y muestra su vientre en crecimiento. El sexo del bebé no ha sido revelado públicamente.

Días después del anuncio, una fuente citada por la revista People describió a la actriz como alguien “enfocada en la familia” que afronta todo “con gratitud y profesionalismo”.

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“Quejarse simplemente no es Anne”, señaló la fuente al medio, en referencia a la forma en que Hathaway manejó la gira de prensa de El diablo viste a la moda 2 pese a estar embarazada.

La artista ya bautizó el embarazo como su “a último momento” —término del baloncesto que describe un enceste logrado justo antes de que suene la bocina final—.

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El tercer embarazo de la estrella fue anunciado el 19 de junio en Instagram con un video en el que mostró su vientre, sin revelar el sexo del bebé (Grosby)

La expresión provino de una aparición en el programa Late Night with Seth Meyers, donde la actriz contó que, pese a que ella y Shulman sabían lo que hacían, quedaron sorprendidos de que “funcionara”.

“Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero... ¡nos sorprendió tanto que resultara!”, dijo ante el conductor.

El conductor Seth Meyers, padre de tres hijos —Ashe, de 10 años; Axel, de 8, y Adelaide, de 4—, le aseguró a Hathaway que tener un tercer hijo “es lo mejor” y que todo “se vuelve automático”.

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“Pasa de que estás aterrorizado a que se convierte en una serie de televisión que maratoneas”, le dijo Meyers en el programa.

La actriz bromeó con que le “encanta el canal ahora mismo” y comparó la llegada del bebé con sumar “un nuevo integrante al elenco”.

Anne Hathaway afirmó que recibe este embarazo con alegría y gratitud porque la maternidad no está garantizada para todos, especialmente a esa edad (The Image Direct/The Grosby Group)

La pareja, seguidora de los New York Knicks, adoptó el término de la cancha para describir un embarazo que llegó en el último momento posible. Hathaway y Shulman, de 45 años, se casaron en 2012 y ya son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

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El camino a la maternidad no fue sencillo para la actriz. Hathaway atravesó un aborto espontáneo en 2015 que se hizo público, antes de dar la bienvenida a sus dos hijos. Esa historia personal tiñe de mayor peso sus palabras sobre las expectativas y la gratitud con las que recibe este tercer embarazo.

La actriz también habló con People sobre lo que significa para ella ser madre de varones. “Soy un chico por dentro. Me encanta que ser mamá de niños haya influido tanto en mi forma de vestir”, dijo para la edición de la portada correspondiente al especial World’s Most Beautiful 2026.

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Según explicó, su regla de oro al vestirse es estar siempre lista para pasar de una reunión de negocios a una cancha de baloncesto, porque “al 100% te van a lanzar algo antes de que termine el desayuno”.