Cómo actúa el Frente Unido del Partido Comunista Chino, la pieza clave de la injerencia del régimen en el exterior

Xi Jinping, jefe del régimen chino, ya ha recibido diversas acusaciones de interferencia electoral en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán. En la noche del jueves se sumó Washington a las acusaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un duro discurso este jueves por la noche, donde denunció injerencias del régimen de Beijing en las elecciones norteamericanas desde 2020. “Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó Trump. Según indicó, la documentación desclasificada muestra que la autocracia comandada por Xi Jinping obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. El presidente no presentó durante el discurso detalles adicionales sobre el contenido de esos documentos.

Sin embargo, no es la primera vez que se acusa a Beijing de intentar influir en los procesos democráticos de otros países. Tal como hace Rusia -su socio en diversas arenas internacionales, como Ucrania-, el régimen intenta colocar candidatos afines en naciones distantes o generar caos y desconfianza popular en el sistema electoral.

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Diversos informes y análisis, entre ellos el documento “Interferencia electoral extranjera de China: una visión general de su impacto global” del think tank sueco Swedish National China Centre, advierten sobre una estrategia sistemática de intervención electoral desplegada por el régimen chino en múltiples países. Este fenómeno involucra una combinación de métodos tradicionales, tácticas de inteligencia y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, con el objetivo de favorecer a partidos y candidatos alineados a los intereses de Beijing o debilitar posturas críticas.

Según el documento, la piedra angular de la injerencia china es el trabajo del Frente Unido, una estructura político-ideológica del Partido Comunista Chino (PCC) orientada a influir en actores fuera del partido y, especialmente, fuera de las fronteras nacionales. El Frente Unido moviliza a la diáspora china, establece redes entre empresarios, académicos y asociaciones culturales, y mantiene canales fluidos con cámaras de comercio y grupos comunitarios. Estos actores operan como vehículos para transmitir mensajes, canalizar recursos y presionar a figuras políticas en los países anfitriones.

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El caso de Taiwán se describe como el laboratorio principal de la injerencia electoral china, donde se ha aplicado casi la totalidad del repertorio de tácticas, incluyendo amenazas militares, financiamiento ilegal, manipulación mediática y uso de empresas y crimen organizado local. Ejemplos concretos incluyen la coordinación para influir en alianzas electorales, la apertura de cientos de miles de cuentas falsas para atacar a candidatos rivales y la presión directa sobre empresarios como el fundador de la gigante Foxconn, Terry Gou Tai Ming. La experiencia taiwanesa demuestra que la interferencia china puede llegar a definir el terreno político y polarizar a la sociedad, aunque no siempre logra su objetivo de favorecer a candidatos pro-Beijing.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una reunión al margen de su visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (Reuters)

Fuera de Taiwán, el informe documenta casos relevantes en Canadá y Australia, donde se han detectado donaciones electorales a candidatos específicos, campañas de intimidación y esquemas de compra de votos dentro de la diáspora china. En el caso canadiense, la interferencia buscó favorecer al Partido Liberal, mientras que en Australia se han registrado intentos de financiación ilícita y ciberataques dirigidos a partidos y parlamento. En ambos países, estas acciones han generado debates públicos sobre la integridad democrática y la necesidad de mayor vigilancia y regulación ante la sofisticación y persistencia de la injerencia china.

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Un ejemplo paradigmático se observa en Australia, donde las investigaciones de The Sydney Morning Herald y ABC News han documentado cómo empresarios vinculados al Frente Unido realizaron donaciones millonarias a partidos políticos, generando alertas sobre la influencia de intereses chinos en la agenda nacional. En 2017, el caso del senador Sam Dastyari llevó a su dimisión tras revelarse que había aceptado fondos de empresarios conectados a Beijing y había adoptado posiciones favorables a China en temas sensibles, como el Mar de China Meridional.

Un ejercicio práctico e interesante para cada país: ¿cuáles son los políticos y dirigentes que más aplauden o se preocupan por abrir más puertas a China? Quizás allí se encuentren vínculos llamativos.

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Donaciones, presión y cooptación política

El financiamiento encubierto de campañas y la cooptación de figuras políticas constituyen otra táctica frecuente. La inteligencia australiana advirtió que China intentó “comprar” influencia a través de donaciones políticas no declaradas y esquemas de lavado de dinero. En Nueva Zelanda, un informe de inteligencia de 2023 señaló: "Existe un pequeño número de estados que llevan a cabo injerencia extranjera en Nueva Zelanda, pero su capacidad para causar daño es significativa“, señaló el informe, citando a China, Rusia e Irán como los principales responsables. "Lo más notable es el continuo objetivo sobre las diversas comunidades chinas étnicas de Nueva Zelanda. Observamos que estas actividades son realizadas por grupos e individuos vinculados al brazo de inteligencia de la República Popular China“.

Una infografía detalla las tácticas de injerencia electoral china en el mundo y casos representativos, mencionando el robo de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Canadá, The Globe and Mail publicó informes de organismos de inteligencia que habían detectado intentos de manipulación electoral en distritos con alta densidad de votantes de origen chino, incluyendo campañas de presión para orientar el voto hacia candidatos prorrégimen y el uso de incentivos económicos. Según el documento analizado, la movilización de la diáspora es un componente central: líderes comunitarios transmiten directrices sobre a quién apoyar y, en ocasiones, operan esquemas de compra de votos. La investigación del Canadian Security Intelligence Service (CSIS) identificó que el consulado chino en Vancouver utilizó donaciones en efectivo no declaradas, campañas de desinformación y coacción de inmigrantes chinos vulnerables para influir en las elecciones de 2021.

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Amenazas, intimidación y represión transnacional

El régimen chino recurre también a la intimidación directa contra candidatos, activistas y familiares, tanto en el país objetivo como en China. El caso de Taiwán es ilustrativo: en cada ciclo electoral, Beijing despliega campañas de hostigamiento público y privado contra políticos críticos, acompañadas de amenazas a familiares residentes en territorio chino. El documento destaca que esta táctica busca disuadir la participación o forzar la moderación de discursos incómodos para los intereses del PCC.

En Estados Unidos, el FBI ha reportado casos en los que agentes chinos intentaron presionar a disidentes y activistas a través de amenazas telefónicas y vigilancia, incluso organizando “visitas” de funcionarios chinos para advertir sobre las consecuencias de mantener ciertas posturas políticas. La denuncia de Trump parecería dar volumen a esa investigación y las hechas en otras latitudes.

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Campañas de información, desinformación y manipulación mediática

La manipulación del flujo informativo es otro pilar de la injerencia electoral china. El PCC utiliza una combinación de medios estatales, portales digitales, redes sociales y “granjas de contenido” para difundir mensajes favorables, desacreditar a rivales y sembrar confusión. Plataformas como WeChat, muy popular entre la diáspora china, han sido empleadas para propagar noticias falsas y orientar la opinión pública.

Un caso documentado ocurrió durante las elecciones presidenciales de Taiwán en 2020. Según el informe “Interferencia electoral extranjera de China”, Beijing promovió campañas de desinformación que incluían la difusión de rumores sobre la salud de la expresidenta Tsai Ing-wen y teorías conspirativas sobre supuestos complots occidentales. Reuters informó que estas maniobras estuvieron acompañadas de una intensa actividad en redes sociales y la circulación de videos manipulados para erosionar la confianza en el proceso democrático.

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"Las campañas de información en línea, incluidas las de desinformación, han aumentado exponencialmente en importancia a nivel mundial en los últimos años. En la última década, la manipulación de información en las redes sociales se ha convertido en un método estándar de injerencia política extranjera. En China, tales acciones se consideran una rama de la actividad militar, conocidas de diversas maneras como ‘guerra de la opinión pública’, ‘guerra psicológica’ o ‘guerra cognitiva‘”, señala el informe elaborado por Alexis von Sydow para la Swedish National China Centre.

Ciberataques y sabotaje digital

El uso de ciberataques constituye una herramienta cada vez más sofisticada en el arsenal de injerencia china. El documento analizado señala que actores vinculados al Ejército Popular de Liberación y al Ministerio de Seguridad del Estado han ejecutado campañas de hackeo contra partidos, funcionarios y sistemas electorales. Estas operaciones incluyen el robo de información sensible, ataques de phishing y sabotaje de infraestructura digital.

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Durante las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2018, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) advirtió sobre intentos de hackeo dirigidos a bases de datos electorales y plataformas de registro de votantes. Aunque no se reportaron alteraciones en los resultados, las autoridades subrayaron la capacidad china para comprometer la integridad de los sistemas.

"Antes de la era de las campañas de información en línea, la principal amenaza de interferencia digital eran los ciberataques“, señala el informe.

Presión económica y coacción empresarial

Además de estas maniobras descriptas, China utiliza su peso económico como instrumento de presión política. El documento describe casos en los que empresas con intereses en el gigante asiático han sido inducidas a financiar campañas o respaldar a candidatos específicos, bajo amenaza de restricciones comerciales o incentivos para quienes colaboren. En República Checa, el ex presidente Miloš Zeman promovió una agenda pro-China tras recibir apoyo de empresarios con inversiones en ese país, lo que generó cuestionamientos sobre la autonomía de la política exterior checa.

En algunos contextos, la injerencia china se ha vinculado a redes de crimen organizado. En Taiwán, investigaciones de The Taipei Times han revelado la colaboración entre agentes del Frente Unido y grupos criminales locales para distribuir propaganda, intimidar a opositores y movilizar fondos ilícitos durante campañas electorales.

La presión militar directa ha sido empleada principalmente contra Taiwán. Cada ciclo electoral en la isla va acompañado de ejercicios militares, sobrevuelos de aviones y declaraciones públicas que buscan generar un clima de inestabilidad e influir sobre el electorado. Reuters reportó que estas maniobras forman parte de una estrategia de “zona gris” cuyo propósito es erosionar la moral pública y minar la confianza en el liderazgo local.

El documento destaca que, si bien Taiwán ha sido el laboratorio principal, las tácticas chinas se han exportado y adaptado a contextos como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, países de Europa Oriental y naciones del Sudeste Asiático. El patrón común es la articulación de múltiples métodos de forma simultánea, la rápida adaptación táctica y el aprovechamiento de vacíos legales en materia de financiamiento político y regulación digital.

Diversos países han comenzado a adoptar medidas para frenar la injerencia china, desde la aprobación de leyes de transparencia en donaciones, la supervisión de actividades de la diáspora y el fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad. No obstante, el documento advierte que la sofisticación de las operaciones chinas y la combinación de presión política, manipulación informativa y capacidad tecnológica representan un desafío creciente para las democracias.

“El trabajo del Frente Unido es una de las amenazas más subestimadas para la integridad electoral global”, señala el informe del think tank con base en Estocolmo, que urge a los gobiernos a coordinar respuestas y compartir inteligencia para contrarrestar la influencia de Beijing.