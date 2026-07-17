Para Samantha Morton es un honor que su actuación en Odyssey se compare con la del Joker de Heath Ledger

La actriz británica recibió un reconocimiento inesperado durante la presentación de la nueva película dirigida por Christopher Nolan, donde su interpretación fue comparada con uno de los papeles más recordados del cine reciente (Universal Pictures)

Samantha Morton vivió un momento especial durante la alfombra roja de The Odyssey en Nueva York, cuando Christopher Nolan y Emma Thomas compararon el impacto de su interpretación con el que tuvo Heath Ledger en The Dark Knight. La actriz calificó esa referencia como un honor y una experiencia profundamente emotiva, expresando la importancia que tiene para ella ese reconocimiento.

Una referencia inesperada en la premiere

Durante la presentación de The Odyssey, Morton expresó a PEOPLE cuán significativa resultó la comparación realizada por Nolan y Thomas. Ambos destacaron la fuerza de su trabajo como Circe y lo relacionaron con el efecto que tuvo Ledger como el Joker. Morton reconoció que sentir ese paralelismo la emocionó, dado el respeto profesional que sintió siempre por el fallecido actor australiano.

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El director y la productora resaltaron el impacto de Morton en una escena clave y la reacción del equipo evocó recuerdos del rodaje de The Dark Knight (REUTERS/Isabel Infantes)

El momento surgió tras una escena particularmente intensa en el rodaje, donde el equipo aplaudió espontáneamente la actuación de Morton. Nolan recordó entonces que la última vez que había presenciado una reacción similar fue durante la filmación de The Dark Knight, cuando Ledger interpretaba al icónico villano de Batman.

El peso de la comparación en la carrera de Morton

La actriz británica subrayó que la referencia tiene un significado especial, no solo por el reconocimiento profesional, sino también por el vínculo personal que compartió con Ledger. Morton contó que estuvo cerca de trabajar con él en un proyecto que finalmente no se realizó, pero durante ese tiempo pudo conocerlo y compartir charlas sobre cine y actuación.

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Morton compartió detalles sobre su relación personal y profesional con Ledger, subrayando la importancia de la comparación en su trayectoria

Morton explicó que su admiración por Ledger iba más allá del simple fanatismo. Señaló que lo respetaba profundamente tanto en su faceta artística como personal. Para ella, la comparación no la ubica solo en un plano de admiración, sino que reconoce la calidad humana y profesional que observó en Ledger durante el tiempo que coincidieron.

El legado de Heath Ledger en el cine

La muerte de Ledger en 2008, seis meses antes del estreno de The Dark Knight, marcó un hito en la industria. Su interpretación del Joker no solo fue reconocida con un Oscar póstumo, sino que también dejó una huella entre sus colegas y directores. Morton destacó que esa actuación la impactó por la vulnerabilidad y la complejidad que transmitió Ledger, elementos que considera fundamentales en el arte dramático.

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La figura de Ledger sigue influyendo en la industria y su trabajo como el Joker es considerado un punto de referencia para los actores contemporáneos

Para Morton, recibir una comparación con un actor que revolucionó la percepción de los villanos en el cine es una validación de su propio trabajo en The Odyssey. La actriz resaltó que la multidimensionalidad del Joker de Ledger sigue siendo un referente para quienes buscan dar profundidad a sus personajes.

Un elenco diverso y un ambiente de trabajo especial

En The Odyssey, Morton comparte reparto con figuras como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Elliot Page, Jon Bernthal, Mia Goth, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Benny Safdie y Himesh Patel. La actriz, que posee dos nominaciones al Oscar por Sweet and Lowdown e In America, resaltó el ambiente colaborativo y amable que se generó en el set.

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La actriz destacó el ambiente colaborativo y la calidad humana del equipo que acompañó la producción de The Odyssey (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Según Morton, Nolan ha sabido reunir a un grupo de profesionales talentosos y accesibles. Describió a sus compañeros como personas generosas y comprometidas, lo cual, según ella, contribuyó a que la experiencia de rodaje fuera aún más gratificante y enriquecedora.

Expectativas ante el estreno de The Odyssey

El filme se prepara para su estreno en salas con altas expectativas y el reconocimiento de la crítica hacia el trabajo de Morton y el elenco

La película se anticipa como uno de los grandes estrenos del año. Morton manifestó que formar parte de este proyecto y recibir el reconocimiento de figuras como Nolan y Thomas representa un punto alto en su carrera. Para la actriz, la comparación con Ledger no solo es un honor personal, sino también un recordatorio del impacto duradero que pueden tener las grandes interpretaciones en la historia del cine.

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