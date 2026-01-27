Todo listo para la toma de posesión de Nasry Asfura para el periodo 2026-2030, en Honduras

Ambiente al interior del Congreso Nacional, previo a la toma de posesión de Nasry Asfura en Honduras. Video: Román Lejtman, enviado especial a Honduras

Un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia de elementos de socorro han sido desplegados en las inmediaciones del Congreso Nacional en Tegucigalpa, Honduras, con motivo de la toma de posesión de Nasry Asfura prevista para las 9:00 a. m.

En los alrededores del recinto legislativo se han instalado pantallas para permitir que la ciudadanía presencie el evento, mientras se mantienen los protocolos establecidos para los invitados, entre los ya asistentes se encuentra en designado presidencial Carlos Flores y diputados como Mario Segura del partido liberal

Nary Asfura, asumirá la presidencia de Honduras para el período 2026-2030. Se trata del presidente número doce electo democráticamente en el país y el decimotercero en la lista histórica de mandatarios. La ceremonia se caracteriza por su brevedad y austeridad, durante el evento no se tendrá presencia de presidentes de otros países.

Toma de posesión Nasry Asfura. (foto: cortesía)

Nary Asfura fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025. Obtuvo el 40.27 % de los votos, superando a Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.53 %. Asfura toma posesión del cargo en sustitución de la presidenta saliente Xiomara Castro.

Nota en desarrollo.