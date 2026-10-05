El final de un hombre y su novia atacados por un oso: el caos del campamento y el enigma del audio de los seis minutos fatales

El video muestra la cercanía que lograba

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Durante años, Timothy Treadwell consiguió algo que para muchos parecía imposible: acercarse a osos pardos salvajes, sentarse frente a ellos, hablarles, filmarlos y regresar cada temporada al mismo territorio de Alaska. Convirtió aquella convivencia extrema en una causa personal, una forma de vida y también en su identidad. Se hacía llamar, de algún modo, el hombre que aprendió a entender a los grizzlies –subespecie de oso pardo-.

Pero la naturaleza no había firmado ningún pacto con él. El 5 de octubre de 2003, Treadwell y su novia, Amie Huguenard, estaban acampados en el Parque Nacional y Reserva Katmai. Al día siguiente, el piloto de un taxi aéreo llegó para recogerlos y encontró algo que no esperaba: el campamento abandonado, los restos mortales de la pareja y un enorme oso cerca del lugar.

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También apareció una cámara. Tenía la tapa del objetivo colocada, por lo que no había imágenes de la tragedia. Pero siguió funcionando y registró el sonido de los últimos momentos de Treadwell y Huguenard. Aquella cinta se convertiría con el tiempo en uno de los registros más perturbadores asociados a una muerte ocurrida en medio de la naturaleza. La historia de Treadwell, sin embargo, había comenzado mucho antes de aquella noche.

Una vida buscando otra vida

Originario de Nueva York, Timothy Treadwell, de 46 años, no siguió un camino convencional hacia la fama. Antes de convertirse en el célebre protector de los osos de Alaska, intentó desarrollar una carrera como actor y enfrentó períodos de dificultades personales. Finalmente encontró en los animales una obsesión que terminó ocupando buena parte de su existencia.

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Antes de convertirse en el célebre protector de los osos de Alaska, Treadwell intentó desarrollar una carrera como actor y enfrentó períodos de dificultades personales

A partir de la década de 1990 comenzó a pasar largas temporadas en Alaska, especialmente en Katmai, un territorio privilegiado para observar osos pardos. Allí se quedaba durante meses, prácticamente aislado, usando cámaras para registrar la vida de los animales. No era un investigador académico ni un biólogo especializado. Su relación con los osos se construyó desde la experiencia personal y de una convicción cada vez más fuerte: argumentaba que podía acercarse a ellos sin convertirse necesariamente en una amenaza.

Les ponía un nombre, les hablaba y desarrollaba preferencias por determinados ejemplares. Su presencia terminó convirtiéndose en una especie de raro espectáculo y en un desafío personal. Las filmaciones que realizaba alimentaron documentales y programas de televisión. Treadwell hablaba ante la cámara con una intensidad casi teatral y explicaba lo que veía como si estuviera transmitiendo desde el interior de un mundo al que los demás no tenían acceso.

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Pero esa proximidad también generaba preocupación. Los especialistas en comportamiento de osos advertían sobre el peligro de interpretar las conductas de un animal salvaje con parámetros humanos. Porque puede tolerar la presencia de una persona durante mucho tiempo y, aun así, seguir siendo imprevisible.

La diferencia era fundamental: Treadwell creía estar aprendiendo el lenguaje de los animales. Para los osos, él seguía siendo un elemento extraño dentro de su territorio. National Geographic resumiría años después aquella contradicción señalando que Treadwell se presentó como alguien capaz de comunicarse con los osos, pero que su forma de relacionarse con ellos implicaba una peligrosa antropomorfización, que significa atribuir cualidades, emociones, intenciones o comportamientos humanos a aquellos que no lo son, como animales, objetos, plantas o fenómenos naturales.

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A partir de la década de 1990 comenzó a pasar largas temporadas en Alaska, especialmente en Katmai, un territorio privilegiado para observar osos pardos (Grosbygroup)

Amie, la mujer detrás de la cámara

En los últimos años de su vida, Treadwell no estaba solo. Amie Huguenard, una médica veterinaria que compartía su interés por los animales, era su pareja y lo acompañaba en algunas de sus temporadas en Alaska. Su presencia, sin embargo, quedó bastante relegada en el relato público que se construyó alrededor de Treadwell. Buena parte de las imágenes conocidas fueron registradas desde la perspectiva de él, cuando hablaba frente a la cámara mientras mostraba a los osos.

Amie aparecía mucho menos. Pero sería ella quien terminaría adquiriendo un papel central en la reconstrucción de la tragedia. En 2003 ambos decidieron regresar a California cuando terminara la temporada. Pero un cambio de planes modificó el destino. Treadwell discutió con personal de la compañía aérea por cuestiones relacionadas con su regreso y finalmente decidió prolongar la estadía. Así, volvió al lugar donde instaló su campamento y continuó filmando. Ese cambio aparentemente menor resultaría decisivo.

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Los osos con los que había convivido durante buena parte del verano ya comenzaban a desaparecer del área. Algunos se preparaban para el período invernal y otros ocupaban nuevos territorios. Treadwell, que buscaba reencontrarse con algunos de sus ejemplares favoritos, quedó expuesto a animales que no necesariamente conocían su presencia ni toleraban su proximidad. Y uno de ellos terminaría convirtiéndose en su victimario.

Treadwell, que buscaba reencontrarse con algunos de sus ejemplares favoritos, quedó expuesto a animales que no necesariamente conocían su presencia

Las horas finales

Durante los últimos días, Treadwell siguió haciendo lo mismo que durante años: filmar y experimentar. Hay imágenes de un oso alimentándose y moviéndose en las inmediaciones. En uno de sus registros, el propio Treadwell manifestó cierta incomodidad ante ese animal. Algunos investigadores y quienes estudiaron las imágenes consideraron posible que aquel oso fuera precisamente el que terminó atacándolo.

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Alrededor del mediodía del domingo 5 de octubre, habló por teléfono satelital con un conocido en California y no informó ningún problema. Después, en algún momento de aquella tarde o noche, todo cambió. El informe elaborado por las autoridades de Alaska estableció que un oso pardo macho adulto atacó y mató a Treadwell y Huguenard en el campamento ubicado cerca de Kaflia Bay, en la costa del Pacífico de Katmai. El animal además consumió parte de ambos cuerpos.

No hubo testigos ni alguien que pudiera contar exactamente cómo empezó el ataque. Solo quedaron las evidencias materiales y una grabación con sonido. El lunes 6 de octubre, Willy Fulton, el piloto del taxi aéreo que debía recoger a la pareja, llegó al lugar. Desde el aire advirtió que algo no estaba bien. El campamento no parecía preparado para una partida normal. Había un oso cerca y ninguna señal de que Treadwell y Huguenard estuvieran listos para abandonar el sitio.

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Cuando los investigadores llegaron, encontraron una escena brutal. Parte de los restos de Treadwell estaban dispersos en las inmediaciones. Entre ellos apareció un brazo con su reloj pulsera. También hallaron restos de Huguenard junto a la carpa destruida. La investigación concluyó que el animal permaneció cerca del campamento y protegió su territorio, por eso el ataque.

Los guardaparques finalmente mataron al oso durante la operación para recuperar los restos. Era un ejemplar macho adulto identificado posteriormente como el número 141. Otro animal joven también fue abatido después de cargar contra los investigadores. El informe oficial permitió reconstruir parte de la secuencia, pero había una pregunta que seguiría perturbando a quienes conocieron la historia: ¿qué quedó registrado en la cámara?

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El director alemán Werner Herzog utilizó años después esa grabación para su documental Grizzly Man, estrenado en 2005

Seis minutos de terror

La cámara quedó encendida. Pero la tapa del objetivo estaba colocada. No existían imágenes del ataque, solo sonido. La grabación fue entregada a Jewel Palovak, amiga íntima y antigua pareja de Treadwell, quien trabajó con él en la defensa de los osos y conservaba buena parte de sus materiales registrados hasta esos días.

Con el tiempo, la existencia de aquella cinta se convirtió casi en una leyenda, en un mito. Porque no se trataba de una reconstrucción ni de una narración posterior. Era el sonido real de los últimos instantes de dos personas enfrentadas a un animal salvaje.

El director alemán Werner Herzog utilizó años después esa grabación para su documental Grizzly Man, estrenado en 2005. Pero tomó una decisión fundamental: no permitir que el público la escuchara. Herzog sí lo hizo con auriculares, acompañado por Palovak. Su reacción fue tan perturbadora que le recomendó que nunca la oyera y que incluso, la destruyera. Y mantuvo su decisión de no incorporarla al video. No quería convertir una muerte real en un espectáculo seguramente tan insoportable como inhumano.

La grabación sigue sin haber sido difundida públicamente de manera auténtica. Versiones que circulan en internet son señaladas como falsas por personas que escucharon la original. Por eso, el episodio conserva una particularidad casi insoportable: se sabe que la cámara registró aquel momento, pero nunca pudo oírse lo que realmente ocurrió.

Grizzly Man transformó a Treadwell en una figura conocida mucho más allá del ambiente de los documentales sobre la naturaleza. Herzog utilizó más de cien horas de filmaciones realizadas por él y reconstruyó su personalidad a partir de sus palabras, sus encuentros con los osos y los testimonios de quienes lo conocieron bien.