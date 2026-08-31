Historias

Escapó de la inundación al trepar a un árbol con la pierna rota y un helicóptero fue su única salida: la historia del niño nepalí que conmueve al mundo

La crecida separó a una familia en una de las áreas más golpeadas por el desastre y abrió una búsqueda marcada por la angustia y la falta de respuestas. Cómo una periodista logró reunir a quienes la naturaleza separó

Una mujer vista de espaldas camina por un terreno embarrado rodeada de escombros, madera y mochilas escolares.
Las inundaciones en Nepal del 26 de agosto dejaron 903 muertos, 4.247 desaparecidos y miles de niños afectados cerca de la frontera con China (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las inundaciones que arrasaron Nepal el 26 de agosto dejaron un saldo provisional de 903 muertos y 4.247 desaparecidos, además de miles de niños afectados en distritos montañosos del norte del país.

En ese escenario, la historia de Matti Maya Tamang y su hijo Zoyal Ghale quedó atravesada por una búsqueda en la que madre e hijo avanzaron por caminos distintos, sin saber nada el uno del otro, según informó Reuters en un reporte retomado por Paris Match.

PUBLICIDAD

Tamang, de 28 años, perdió contacto con sus dos hijos después de la crecida. Mientras ella recorría hospitales, refugios y centros de evacuación en busca de noticias, Zoyal, de ocho años, intentaba salir de la zona donde el agua sorprendió a decenas de familias y destruyó parte de la infraestructura local.

UNICEF informó que al menos 17.000 niños resultaron afectados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, al norte de Katmandú (REUTERS/Stringer)
UNICEF informó que al menos 17.000 niños resultaron afectados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, al norte de Katmandú (REUTERS/Stringer)

La madre pasó por varios puntos de asistencia sin encontrar sus nombres en los registros de sobrevivientes. Durante esas horas, la incertidumbre se impuso sobre cualquier versión certera. Más tarde logró reencontrarse con el menor de sus hijos, pero seguía sin noticias del mayor, que estaba en la escuela cuando subió el agua.

PUBLICIDAD

En la otra punta de esa misma historia, Zoyal había logrado escapar del edificio escolar cuando la crecida arrasó la zona. De acuerdo con el medio, el niño se refugió en un área boscosa y subió a un árbol para evitar que la corriente lo arrastrara. Esa secuencia todavía era desconocida para su madre, que seguía buscándolo entre listas, traslados y versiones incompletas.

UNICEF informó que al menos 17 mil niños se vieron afectados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, al norte de Katmandú.

Matti Maya Tamang recorrió hospitales, refugios y centros de evacuación en Nepal tras perder contacto con sus dos hijos durante la inundación (REUTERS/Ranup Shrestha)
Matti Maya Tamang recorrió hospitales, refugios y centros de evacuación en Nepal tras perder contacto con sus dos hijos durante la inundación (REUTERS/Ranup Shrestha)

Ese marco ayuda a dimensionar la dificultad de las búsquedas familiares en una emergencia que interrumpió caminos, comunicaciones y servicios en varias localidades.

En declaraciones recogidas por Reuters, Tamang describió la escena que encontró al llegar a la zona arrasada. La escuela a la que asistía Zoyal había quedado destruida y el paisaje se había vuelto irreconocible.

La mujer relató que ya no era posible distinguir el mercado del edificio escolar por la cantidad de agua, lodo y rocas acumuladas tras la crecida.

Mientras Tamang reconstruía ese recorrido, el niño buscaba sobrevivir. Rescatistas lo localizaron después de que pasara por la zona boscosa y lo evacuaron en helicóptero desde el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal. Según detalló Reuters, presentaba una pierna rota y cortes en la cara.

La madre llegó a creer que sus dos hijos habían muerto, pero luego logró reencontrarse con el menor mientras seguía sin noticias de Zoyal Ghale (REUTERS/Ranup Shrestha)
La madre llegó a creer que sus dos hijos habían muerto, pero luego logró reencontrarse con el menor mientras seguía sin noticias de Zoyal Ghale (REUTERS/Ranup Shrestha)

Después del rescate, Zoyal fue trasladado a un hospital de Trishuli, en el distrito vecino de Nuwakot. Allí permaneció solo, sin noticias de su familia. La agencia informó que los policías que lo encontraron le dieron dos billetes de 10 rupias para calmarlo y convencerlo de aceptar el traslado al centro médico.

Una búsqueda sin respuestas

Tamang mantuvo la esperanza durante horas, aunque esa expectativa se debilitó a medida que avanzaban los recorridos sin resultados. En uno de los testimonios, contó que, tras revisar varios hospitales y refugios, terminó por asumir que sus hijos habían muerto.

Esa percepción cambió cuando logró reencontrarse con el menor, pero la incertidumbre sobre el paradero de Zoyal seguía intacta.

La escuela de Zoyal Ghale quedó destruida por la crecida y la zona arrasada por el agua, el lodo y las rocas se volvió irreconocible (REUTERS/Ranup Shrestha)
La escuela de Zoyal Ghale quedó destruida por la crecida y la zona arrasada por el agua, el lodo y las rocas se volvió irreconocible (REUTERS/Ranup Shrestha)

La situación del niño mayor cargaba con un elemento adicional de angustia. La familia sabía que estaba en la escuela al momento de la inundación y no tenía información directa sobre lo ocurrido allí. La falta de noticias se sumó a la destrucción material que la crecida había dejado en la zona.

El hospital y la llamada

Cuando el equipo periodístico de Reuters llegó al hospital, Zoyal todavía conservaba el dinero en la mano izquierda. El medio lo identificó como un paciente sin acompañantes y sin datos sobre el paradero de sus familiares. Esa situación llevó a la periodista Sahana Bajracharya a seguir el caso en busca de alguna pista que permitiera ubicar a su entorno.

Bajracharya había acudido al centro de salud tras enterarse de que un niño había sido ingresado sin compañía. Con la expectativa de que alguien pudiera reconocerlo, el equipo filmó al menor y dejó un número de contacto en la recepción. Esa difusión abrió el canal que la madre no había logrado encontrar durante sus recorridos por hospitales y refugios.

Rescatistas evacuaron en helicóptero a Zoyal desde Rasuwa hacia un hospital de Trishuli, donde permaneció solo con una pierna rota y cortes en la cara (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Rescatistas evacuaron en helicóptero a Zoyal desde Rasuwa hacia un hospital de Trishuli, donde permaneció solo con una pierna rota y cortes en la cara (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Según el reporte, Tamang terminó por comunicarse con la periodista, que le confirmó que su hijo estaba vivo y que ya había sido trasladado a Katmandú. La madre contó después que, cuando recibió esa noticia, ya había perdido la esperanza de volver a encontrarlo.

El caso quedó inscripto en una emergencia de gran escala que afectó a comunidades enteras del norte de Nepal.

En medio de ese escenario, la historia de Tamang y Zoyal expuso el impacto del desastre sobre las familias separadas por la crecida y el modo en que una cobertura periodística permitió reconstruir un vínculo interrumpido por el agua.

Temas Relacionados

InundacionesDesastres NaturalesNepalUNICEFNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Náuseas, golpes y olores insoportables: la historia real del carruaje georgiano que Bridgerton romantizó

Un estudio publicado en Social History of Medicine reconstruye, a partir de cartas y diarios, lo que significaba compartir una diligencia en la Inglaterra del siglo XVIII. Alun Withey, de la Universidad de Exeter, lo demuestra con testimonios de filósofos y viajeros anónimos

Náuseas, golpes y olores insoportables: la historia real del carruaje georgiano que Bridgerton romantizó

Una persecución de paparazzi, un auto a más de 100 km/h y una tragedia que enlutó al mundo: el día que murió Lady Di

El 31 de agosto de 1997, un accidente en el túnel del Pont de l’Alma, en París, puso fin a la vida de la Princesa de Gales, a los 36 años. Un suceso que desató una de las investigaciones judiciales más largas de la historia europea

Una persecución de paparazzi, un auto a más de 100 km/h y una tragedia que enlutó al mundo: el día que murió Lady Di

Cómo un pueblo quedó atrapado por el miedo y la paranoia tras los misteriosos ataques del supuesto “gaseador loco” de Mattoon

El 31 de agosto de 1944, una cadena de denuncias por olores extraños, síntomas físicos y figuras nocturnas convirtió al barrio de Illinois en escenario de un miedo colectivo que la policía nunca pudo resolver

Cómo un pueblo quedó atrapado por el miedo y la paranoia tras los misteriosos ataques del supuesto “gaseador loco” de Mattoon

La trama secreta detrás de “abuela murió”: la operación de falsa bandera con la que Hitler inició la Segunda Guerra Mundial

La noche del 31 de agosto de 1939, seis comandos de las SS vestidos con uniformes del ejército polaco, tomaron una radio alemana cercana a la frontera, difundieron consignas contra el Reich y dejaron un soldado polaco muerto en la retirada. Fue una maniobra ideada para que Alemania tuviera una excusa que le permitiera invadir Polonia

La trama secreta detrás de “abuela murió”: la operación de falsa bandera con la que Hitler inició la Segunda Guerra Mundial

Cuando un simple descuido rompe una familia: diez casos trágicos de bebés dormidos y olvidados en el asiento trasero de un auto

El psicólogo David Diamond le puso nombre al fenómeno: “el síndrome del bebé olvidado”. La ciencia describe cómo chocan dos memorias del cerebro, mientras la industria automotriz y organismos estatales piensan en la aplicación de “dispositivos antiabandono”. Las historias detrás de meros olvidos: una jornada laboral que se impone, el problema de vivir en “piloto automático” y el minuto en que la guardería dice “nunca llegó”

Cuando un simple descuido rompe una familia: diez casos trágicos de bebés dormidos y olvidados en el asiento trasero de un auto

DEPORTES

La conmovedora carta de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi de la selección argentina: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

La conmovedora carta de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi de la selección argentina: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

El mensaje del presidente de la FIFA para Messi tras su retiro de la Selección: “Tu talento y tu humildad serán recordados siempre”

La emoción de Pablo Giralt al enterarse en vivo del retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Hablá vos que podés”

“Bombazo” y una burla de mal gusto de Inglaterra: las portadas de los medios del mundo tras el retiro de Messi de la Selección

“Qué suerte tuve, Leo”: la emotiva carta de Enzo Fernández a Messi tras su despedida de la selección argentina

TELESHOW

Nacho Castañares recordó el mal momiento que vivió con Cachete Sierra: “Estaba pelada”

Nacho Castañares recordó el mal momiento que vivió con Cachete Sierra: “Estaba pelada”

Así fue el día de desconexión de Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos: “La familia que más farmea aura”

El mensaje de apoyo de J Rei a Callejero Fino en medio de su detención: "Fuerza, Nata"

Carla Peterson mostró el detrás de escena del rodaje de Barreda y compartió imágenes inéditas del filme

El duro testimonio del pastelero Juan Manuel Herrera: “Me operaron de cáncer de pulmón”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la OEA encabeza una visita a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala

El secretario general de la OEA encabeza una visita a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala

Recaudación por cerveza y sucesiones se dispara en julio tras reforma fiscal en República Dominicana

Honduras prepara atención para retornados mientras crece la preocupación por compatriotas enviados a terceros países

1 de cada 9 jóvenes en El Salvador vive con diabetes: el desafío de una epidemia silenciosa

El hospital Saturnino Lora abre una tienda de aseo dentro de sus instalaciones