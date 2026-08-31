Guatemala

El secretario general de la OEA encabeza una visita a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala

La delegación, acompañada por el Grupo de Amigos y representantes de varios países y de la Unión Europea, recorre la franja para constatar avances y respaldar el diálogo binacional

Mapa de Centroamérica con un recuadro de la zona entre Guatemala y Belice que detalla puestos fronterizos y ciudades.
Albert R. Ramdin encabeza una visita oficial de la OEA a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala para reforzar la paz y la cooperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, encabeza una visita oficial a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala.

Esta misión, acompañada por el Grupo de Amigos de ambos países, busca fortalecer los esfuerzos de paz y cooperación en un territorio históricamente marcado por la disputa fronteriza.

La comitiva internacional cuenta con la participación de representantes de Alemania, Argentina, El Salvador, España, Francia, Italia, México, Panamá, República Dominicana, Turquía y la Unión Europea, junto a otros socios internacionales. El objetivo es respaldar el proceso de diálogo y verificar en terreno los avances logrados gracias a la mediación de la OEA.

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Durante su estadía, los enviados mantendrán reuniones con los cancilleres Francis Fonseca de Belice y Carlos Ramiro Martínez de Guatemala.

Estas conversaciones, que incluyen la participación directa de la representación internacional, buscan evaluar la implementación de las Medidas de Fomento de la Confianza y reforzar la cooperación bilateral, informó la OEA a través de un comunicado.

La Zona de Adyacencia, que abarca 213 kilómetros de longitud por dos de ancho, constituye una franja de seguridad y diplomacia preventiva. Desde su creación en el año 2000, la región ha sido escenario de iniciativas para preservar la estabilidad y el respeto mutuo entre ambos países.

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La Zona de Adyacencia, una franja de 213 kilómetros de largo por dos de ancho, funciona desde 2000 como espacio de seguridad y diplomacia preventiva.
La Zona de Adyacencia, una franja de 213 kilómetros de largo por dos de ancho, funciona desde 2000 como espacio de seguridad y diplomacia preventiva. (Prensa Libre)

Objetivos de la visita y actividades programadas

La visita del secretario general Ramdin tiene como finalidad reafirmar el compromiso de la OEA con la resolución pacífica de controversias y destacar el impacto de los proyectos comunitarios y educativos en el área fronteriza. A través de la Oficina de la OEA en la zona, se reciben informes sobre el trabajo de la misión y los avances recientes en materia de seguridad y desarrollo.

Uno de los momentos centrales de la agenda será la develación de un mural sobre convivencia pacífica, realizado en conjunto por jóvenes beliceños y guatemaltecos. Este símbolo pretende reflejar el espíritu de integración binacional y confianza comunitaria que promueve la misión de la OEA.

Como parte de esta gira, se prevé la visita a los Centros de Capacitación y Promoción de la Paz Ta’ Amay, ubicados en localidades fronterizas. Más de 2.500 estudiantes, la mayoría mujeres, han participado en programas de formación, salud, acceso a la justicia y desarrollo social en estos centros. Estas actividades han fortalecido la vinculación social y el trabajo conjunto en áreas sensibles para ambas poblaciones.

La Zona de Adyacencia, una franja de 213 kilómetros de largo por dos de ancho, funciona desde 2000 como espacio de seguridad y diplomacia preventiva.
La misión de la OEA en la Zona de Adyacencia verificó más de 500 incidentes y facilitó la comunicación entre las fuerzas armadas y las cancillerías de ambos países. (Prensa Libre)

Reuniones bilaterales y respaldo regional

Además de las actividades en la Zona de Adyacencia, el secretario general Ramdin sostendrá encuentros bilaterales con los ministros de Relaciones Exteriores en Belmopán y en la ciudad de Guatemala. En la capital guatemalteca, también se reunirá con la secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Lina Eugenia Ajoy Rojas, para coordinar esfuerzos regionales en materia de integración y paz, se informó desde la OEA.

La OEA, mediante su misión en la zona, ha verificado más de 500 incidentes en el terreno y facilitado la comunicación entre las fuerzas armadas de ambos países. El organismo hemisférico ha impulsado la realización de reuniones regulares entre oficiales de rango medio y superior, consolidando un canal de diálogo constante entre las cancillerías.

La Zona de Adyacencia, una franja de 213 kilómetros de largo por dos de ancho, funciona desde 2000 como espacio de seguridad y diplomacia preventiva.
En octubre de 2025 el secretario de la OEA, Albert R. Ramdin, se reunió con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. (Gobierno de Guatemala)

La presencia continua de la OEA en la franja fronteriza responde a la necesidad de mantener la diplomacia preventiva y el desarrollo social. La comunidad internacional, a través del Grupo de Amigos, respalda técnica y financieramente la labor de la misión, reflejando el interés global en que Belice y Guatemala encuentren soluciones pacíficas y sostenibles a sus diferencias.

De este modo, la visita de Ramdin refuerza el mensaje de que la resolución pacífica de controversias y la colaboración entre países son prioridades compartidas para el continente americano.

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