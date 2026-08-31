Santa Fe Business Forum: más de 1.000 empresas argentinas buscan abrir mercados con una nueva oferta exportadora

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

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Desde Rosario - Bajo el lema “exportar para crecer e innovar para exportar”, empezó el Santa Fe Business Forum (SFBF), un encuentro que alberga a compradores, inversores y empresas de distintos países, cuyo objetivo es impulsar las exportaciones, atraer capital y reforzar el perfil internacional de la provincia. Empresarios, embajadores y funcionarios debatieron sobre los desafíos y oportunidades que tiene la Argentina, en un contexto de reconfiguración económica interna y un escenario internacional complejo.

El evento se lleva a cabo en La Fluvial de Rosario hasta el 4 de septiembre y combinará rondas de negocios —que reunirán a más de 250 compradores de 50 países y a 1.000 empresas oferentes—, un foro de inversiones, con 40 fondos y 250 startups, y un auditorio de charlas y capacitaciones. La propuesta busca articular al sector público con el privado para fortalecer la competitividad y abrir nuevos mercados.

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El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró la jornada y manifestó: “Hoy somos la provincia más productiva de la Argentina, con una matriz sumamente diversa a lo largo y a lo ancho de Santa Fe. Tenemos 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas. Sería bueno que no solo se pueda hacer un matcheo comercial, sino que también se pueda ir a conocerlas, darles la mano, un abrazo, para ver la pertenencia que tienen los trabajadores con cada una de nuestras empresas”.

Rondas de negocios durante el Santa Fe Business Forum

“Defender nuestros mercados internacionales tiene que ver con poder ser más competitivos. Por eso empezamos a invertir en obra pública, incluso en un momento difícil, para bajar el costo productivo, logístico y de la energía”, señaló.

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“Nosotros no tenemos energía ni minería, o las tenemos en otra escala, pero somos sus socios estratégicos, porque tenemos los puertos”, subrayó y agregó que están trabajando para reactivar el puerto de Santa Fe.

Uno de los aspectos centrales de esta tercera edición del SFBF es la diversidad de rubros presentes: alimentario, maquinaria agrícola, autopartes, industria metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, construcción, muebles, energías renovables, turismo de reuniones y eventos, videojuegos e industria audiovisual, textiles y calzado.

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El encuentro contará con numerosos representantes de Brasil, México, Estados Unidos, Uruguay, Chile, España, Etiopía, Congo, Gambia, Kenia, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia y Canadá.

Georgina Losada, secretaria de Comercio Exterior de la provincia, afirmó en la apertura: “Hoy atravesamos un mundo muy diferente al que teníamos dos años atrás: un escenario turbulento y volátil, marcado por una guerra comercial y por conflictos que generan una creciente demanda de energía, alimentos y, en definitiva, de todo aquello que nuestra provincia tiene para ofrecer”.

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“Argentina también cambió. Salió del ostracismo internacional y comenzó a transitar una agenda de inserción y vinculación internacional que, a mi entender, es muy ambiciosa. En ese marco, podemos destacar acuerdos y procesos estratégicos como el Acuerdo Mercosur–Unión Europea y la agenda de vinculación estratégica y desarrollo con los EEUU”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó: “Somos la tercera economía del país. De los USD 87.000 millones que ingresaron en 2025, Santa Fe aportó USD 30.000 millones gracias a sus plataformas portuarias, y USD 16.000 millones fueron generados por mano de obra local”.

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El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini

Cabe mencionar que, según Politikon Chaco, la provincia de Santa Fe se posicionó como el segundo distrito con mayores exportaciones entre enero y julio de 2026, con ventas al exterior por USD 11.176 millones, equivalentes al 19,1% del total nacional. Esta cifra representa un crecimiento del 28,4% interanual, por encima del promedio.

“Llevamos dos años consecutivos de crecimiento del producto bruto geográfico, algo que no ocurría hace diez años. Eso es fruto del esfuerzo de los comercios, las pymes y las empresas que muestran el potencial de nuestra provincia”, enfatizó Puccini, y destacó además la complementariedad productiva que se puede lograr con otros distritos: “Este partido lo vamos a jugar mano a mano”.

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Por otra parte, el funcionario expresó en relación al desarrollo futuro de la provincia: “Queremos ser hidrovía pero también Belgrano Cargas”.

Panorama de los negocios internacionales

El SFBF surge en un escenario global complejo pero, a la vez, dinámico para los negocios, en el que Argentina cuenta con amplias oportunidades para continuar profundizando su proceso de internacionalización.

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El especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo aseguró que hoy existen dos niveles de complejidad que operan en direcciones opuestas. Por un lado, la geopolítica pasó a ser un componente crítico de la microeconomía. Según el World Economic Forum, por primera vez este riesgo superó a los desafíos tecnológicos y ambientales como principal preocupación de las grandes empresas.

Sin embargo, y este es el punto central de Elizondo, pese a sanciones, guerras arancelarias y conflictos militares que interrumpen cadenas de suministro, los negocios internacionales no se frenan. El propio FMI indica que el aumento de restricciones no ha generado una depresión del comercio.

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Marcelo Elizondo analizó la integración económica y el comercio global durante el Santa Fe Business Forum

Según el analista, mientras la esfera pública expone fricciones, en el ámbito privado avanzan tres revoluciones simultáneas:

Revolución de la información: los datos se volvieron el activo más valioso (“data is the new oil”), reorganizando producción, inversión y trabajo. Revolución de las biociencias: transforma la relación productiva con la naturaleza —alimentación, medicina, energía— e incluso los vínculos sociales. Revolución organizacional: actúa como plataforma de las dos anteriores, con empresas menos burocráticas, más flexibles y ágiles, donde el capital organizacional gana peso estratégico.

Frente a las fuerzas de fragmentación política, la tecnología genera lo que Elizondo llama “resiliencia híbrida”: digitalización, automatización y visibilidad en tiempo real que permiten al comercio internacional seguir creciendo pese a la turbulencia geopolítica. Esta adaptación se canaliza por tres vías: rediseño de rutas comerciales, impulso digital-sostenible e integración en bloques cohesivos.

En tanto, Tomás Ignacio Villalba, subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura, explicó que la estrategia oficial para promover al país en el mundo consiste en poner el foco en sus ventajas competitivas en sectores estratégicos de alta demanda —como la energía, la minería, la economía del conocimiento, la industria y la agroindustria—, que permiten posicionar a la Argentina como un socio confiable en la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

En paralelo, consideró que expandir el comercio resulta fundamental para atraer inversiones. En ese sentido, recordó que Argentina amplió sus acuerdos de libre comercio del 10% al 30% del PBI mundial en menos de 1.000 días, con el objetivo de alcanzar el 50% en el corto plazo.

El gran catalizador fue el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, seguido de los firmados con EEUU y Singapur. Villalba adelantó que están trabajando en la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.