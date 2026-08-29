4 diques rotos, 80% bajo el agua y más de 1.300 muertos: el día que el huracán Katrina sumergió a Nueva Orleans

El video muestra una vista aérea de un área residencial. Se observa la primera evacuación masiva de Nueva Orleans, con personas cargando equipaje en vehículos en una calle. Una grieta en un muro de contención con filtraciones de agua es visible. Miles de personas se refugian en el Superdome, ocupando cots en el interior del estadio. Posteriormente, voluntarios distribuyen botellas de agua a la comunidad afectada en un espacio abierto. Este reportaje visual documenta las fases del desastre y la asistencia post-evento.

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En lo más escondido del océano, tres sistemas que no debían encontrarse se fusionaron en cuestión de días: una onda de calor salida de África, los restos de una depresión disuelta y una franja de baja presión agazapada sobre las Bahamas. En silencio y con una potencia abrumadora, fueron las protagonistas de lo que se convertiría en el huracán más devastador de la historia de Estados Unidos.

Este sábado 29 de agosto se cumplen 21 años de la mañana en que Nueva Orleans dejó de ser la ciudad que era. A las 6:10, con el sol apenas asomado sobre el Golfo de México, el huracán Katrina tocó tierra en la parroquia de Plaquemines, Luisiana, con vientos sostenidos de 205 km/h y una presión central de 920 milibares, la tercera más baja jamás registrada en un huracán que golpeó suelo estadounidense. Lo que vino después cambió para siempre a una de las ciudades más antiguas y singulares de América del Norte.

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Cronología de un desastre con más de 1300 víctimas

Katrina nació como depresión tropical el 23 de agosto de 2005 en el sureste de las Bahamas. El 28 de agosto alcanzó categoría 5, y el 29 tocó tierra en Luisiana como huracán mayor. En menos de una semana, lo que era un remolino sin nombre en medio del océano se convirtió en devastación.

Katrina se formó en las Bahamas, cruzó Florida y se intensificó en el Golfo de México hasta alcanzar la categoría 5 antes de llegar a Luisiana (REUTERS/Robert Galbraith)

Pero esa fatídica jornada no fue la primera vez que Katrina tocaba suelo estadounidense: cuatro días antes había atravesado Florida como huracán de categoría 1, entre Hallandale Beach y North Miami Beach, sin perder el aliento. Fue al llegar al Golfo de México, sobre aguas excepcionalmente cálidas y bajo una atmósfera que no le oponía resistencia, que se despertó su furia: en menos de 48 horas escaló de categoría 3 a categoría 5, con vientos que superaron los 280 km/h, según documenta el Informe Técnico AL122005 del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA.

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Horas antes del primer toque de tierra, la boya oceánica NOAA 42040, ubicada a 80 kilómetros al este de la desembocadura del río Misisipi, ya registraba olas de más de 16 metros. A las 9:45, Katrina tocó tierra por segunda vez cerca de la frontera entre Luisiana y Misisipi, todavía con vientos de 201 km/h.

Los dos impactos sucesivos generaron una marejada ciclónica que en la costa de Misisipi alcanzó entre 7,9 y 8,5 metros de altura y penetró al menos 10 kilómetros tierra adentro. En el sureste de Luisiana, la masa de agua llegó a 4,5 metros sobre el nivel del mar.

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Esa presión fue suficiente para romper lo que décadas de ingeniería habían prometido que aguantaría.

El sistema de diques y canales de Nueva Orleans falló tras el paso de Katrina y abrió brechas en el Canal London Avenue, el Canal 17th Street y el Canal Industrial (EFE/LARRY W. SMITH)

Nueva Orleans es una ciudad construida mayormente por debajo del nivel del mar, protegida por un sistema de diques y canales que ese sábado probó ser insuficiente. Cuatro brechas se abrieron durante las horas posteriores al impacto: dos en el Canal London Avenue, una en el Canal 17th Street y una en el Canal Industrial.

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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) determinó que las roturas y los desbordamientos inundaron aproximadamente el 80% de la ciudad, con profundidades que en algunos sectores superaron los 6 metros, según determinó el Panel de Revisión Externa de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE).

La brecha del Canal Industrial fue la más violenta: sumergió el Lower Ninth Ward y zonas aledañas de la parroquia de St. Bernard casi de inmediato, atrapando a miles de personas en tejados y áticos sin posibilidad de escape. La ruptura del Canal 17th Street, en cambio, desencadenó una inundación de avance más lento pero de mayor alcance, que cubrió barrios residenciales enteros con aguas que tardaron semanas en retroceder.

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Katrina dejó 1.353 muertes confirmadas, más de 275.000 viviendas dañadas o destruidas y más de 250.000 personas desplazadas en los estados del Golfo (AP Photo/David J. Phillip, Pool, File)

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) documentó que el ojo del ciclón pasó al este del centro de la ciudad, por lo que gran parte de Nueva Orleans enfrentó vientos de categoría 1 o 2.

Sin embargo, las estaciones meteorológicas registraron rachas de hasta 155 km/h en la Estación Aérea Naval de Belle Chasse. Las lluvias superaron los 20 centímetros acumulados a lo largo del corredor del huracán, con tasas de más de 2,5 centímetros por hora en los pasajes de mayor intensidad.

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El precio humano y económico

Las cifras que dejó Katrina aún pesan. Se confirmaron 1.353 muertes, según los registros del NCEI. Más de 275.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas. Más de 250.000 personas fueron desplazadas de sus hogares, una cifra que superó la del Dust Bowl de la década de 1930. 1,7 millones de hogares en los estados del Golfo se quedaron sin electricidad, y algunas zonas permanecieron sin servicio durante semanas.

El desastre del huracán Katrina provocó pérdidas superiores a USD 100.000 millones, afectó la producción petrolera del Golfo de México y llevó a reconstruir los diques de Nueva Orleans

El impacto económico también fue severo. Las pérdidas superaron los USD 100.000 millones, con más de USD 34.000 millones en daños asegurados, según el NCEI. Katrina se convirtió en el desastre natural más costoso de la historia de Estados Unidos hasta ese momento.

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El sector energético también sintió el impacto: la producción petrolera en el Golfo de México cayó en 1,4 millones de barriles diarios, el equivalente al 95% de la extracción diaria total de esa cuenca.

Ambos aeropuertos de Nueva Orleans quedaron inundados y fuera de operación. Varios tramos de la Interestatal 10 al este de la ciudad fueron destruidos. El agua potable dejó de llegar a la metrópoli tras la rotura de una cañería maestra.

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A 21 años de aquel sábado, los archivos técnicos del NHC y del USACE siguen siendo la base de los nuevos protocolos de gestión de huracanes en todo el litoral del Golfo. La reconstrucción del sistema de diques de Nueva Orleans tomó más de una década y costó cerca de USD 14.500 millones adicionales en obras de refuerzo.

Más allá de la reconstrucción y los protocolos, hay algo que ningún dique puede contener: la memoria de quienes vivieron cada minuto de aquel día.