Recaudación por cerveza y sucesiones se dispara en julio tras reforma fiscal en República Dominicana

El impuesto selectivo a la cerveza creció 16.5% en julio y alcanzó una recaudación de 2,219.8 millones de pesos, según la DGII. (EFE/Carlos Ortega)

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El impuesto selectivo a la cerveza registró en julio un crecimiento de 16.5% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando una recaudación de 2,219.8 millones de pesos (USD 37.5 millones). Este avance representó 313.8 millones adicionales (USD 5.3 millones) frente a julio de 2025, cuando la variación había sido de solo 0.3% respecto a 2024.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) atribuyó este incremento a la entrada en vigor de la Ley 30-26, una reforma aprobada en junio que incluyó modificaciones en la redacción sobre qué integra el precio final de las bebidas alcohólicas. Según información de Diario Libre, la nueva normativa busca evitar interpretaciones de los productores que antes, según el texto legal, afectaban la recaudación del fisco.

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La legislación precisó que el precio de venta al por menor debe entenderse como el precio final al consumidor, incluyendo todos los componentes, costos y elementos incorporados para la comercialización, sin distinción de su naturaleza o forma de facturación. La aplicación de estos ajustes se reflejó en la aceleración del crecimiento del gravamen sobre la cerveza en comparación con el año anterior.

La Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional fue aprobada en junio, y las autoridades prevén captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos (USD 676.0 a 845.0 millones) adicionales por la vía tributaria tras su entrada en vigor.

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La Ley 30-26 estableció que el precio de venta al por menor de las bebidas alcohólicas incluye todos los componentes, costos y elementos incorporados hasta el consumidor final. (Foto: cortesía)

En cuanto a los juegos de azar, el comportamiento de la recaudación fue variado. El impuesto mensual por cada máquina tragamonedas creció 7.8% interanual, generando 99.2 millones de pesos (USD 1.7 millones) en julio, 7.2 millones más (USD 0.12 millones) que el año anterior.

Por su parte, el tributo a los casinos avanzó 5.5%, sumando 1.2 millones (USD 0.02 millones) a los 20.9 millones (USD 0.35 millones) registrados en julio de 2025.

Durante el mes de julio de 2026, la recaudación de impuestos sobre cerveza, juegos de azar, sucesiones y donaciones mostró los efectos de la aplicación de la nueva normativa, con variaciones notables en algunos rubros y comportamientos distintos en otros. La evolución de estos ingresos, según Diario Libre, se vincula directamente a la implementación de los cambios fiscales adoptados semanas antes.

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El salto más alto, en sucesiones y donaciones

El incremento más elevado entre los gravámenes analizados correspondió al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que subió 117.7% interanual. La recaudación pasó de 80.7 millones de pesos (USD 1.4 millones) en julio de 2025 a 175.7 millones (USD 3.0 millones) este año, con una diferencia absoluta de 95 millones (USD 1.6 millones) según datos de la DGII.

La reforma incluyó la indexación de los montos del impuesto sucesoral y la reducción de la tasa del impuesto a las donaciones para transmisiones entre padres e hijos en vida. Pese a esta reducción, la recaudación por este concepto aumentó de forma notable en julio.

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El tributo a los casinos subió 5.5% en julio y sumó 20.9 millones de pesos más 1.2 millones frente al mismo mes del año anterior. (Foto: cortesía)

Las bancas de lotería y deportivas: único retroceso

El impuesto específico a las bancas de lotería y deportivas fue la excepción entre los tributos al juego. Este gravamen mostró una baja de 8.2% en julio de 2026, con una recaudación de 146.8 millones de pesos (USD 2.5 millones), 13.1 millones menos (USD 0.22 millones) que en igual mes del año anterior. Según Diario Libre, este descenso ocurrió a pesar de que varios tributos del sector experimentaron incrementos en sus tasas o montos.

El conjunto de apuestas presentó un comportamiento mixto, con subidas moderadas en algunos segmentos y retrocesos en otros, sin una evolución uniforme tras la reforma.

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Detalles del cambio normativo y perspectivas

La Ley 30-26 redefinió los componentes que integran el precio final de las bebidas alcohólicas y ajustó la estructura de los impuestos sucesorales y de donaciones. Estos cambios normativos comenzaron a reflejarse en julio, cuando la DGII aplicó las nuevas medidas recaudatorias.

La evolución de la recaudación en julio muestra el impacto inmediato de la actualización legal, con incrementos destacados en gravámenes como cerveza, sucesiones y donaciones, y resultados dispares en los tributos ligados a los juegos de azar.

Las autoridades mantienen la expectativa de que la reforma contribuya significativamente al objetivo de captación fiscal para el año.