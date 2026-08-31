República Dominicana

Recaudación por cerveza y sucesiones se dispara en julio tras reforma fiscal en República Dominicana

En julio, la recaudación por impuesto selectivo a la cerveza alcanzó USD 37.5 millones, mientras que los ingresos por sucesiones y donaciones sumaron USD 3.0 millones.

El impuesto selectivo a la cerveza creció 16.5% en julio y alcanzó una recaudación de 2,219.8 millones de pesos, según la DGII. (EFE/Carlos Ortega)
El impuesto selectivo a la cerveza creció 16.5% en julio y alcanzó una recaudación de 2,219.8 millones de pesos, según la DGII. (EFE/Carlos Ortega)
Guardar

El impuesto selectivo a la cerveza registró en julio un crecimiento de 16.5% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando una recaudación de 2,219.8 millones de pesos (USD 37.5 millones). Este avance representó 313.8 millones adicionales (USD 5.3 millones) frente a julio de 2025, cuando la variación había sido de solo 0.3% respecto a 2024.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) atribuyó este incremento a la entrada en vigor de la Ley 30-26, una reforma aprobada en junio que incluyó modificaciones en la redacción sobre qué integra el precio final de las bebidas alcohólicas. Según información de Diario Libre, la nueva normativa busca evitar interpretaciones de los productores que antes, según el texto legal, afectaban la recaudación del fisco.

PUBLICIDAD

La legislación precisó que el precio de venta al por menor debe entenderse como el precio final al consumidor, incluyendo todos los componentes, costos y elementos incorporados para la comercialización, sin distinción de su naturaleza o forma de facturación. La aplicación de estos ajustes se reflejó en la aceleración del crecimiento del gravamen sobre la cerveza en comparación con el año anterior.

La Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional fue aprobada en junio, y las autoridades prevén captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos (USD 676.0 a 845.0 millones) adicionales por la vía tributaria tras su entrada en vigor.

PUBLICIDAD

La Ley 30-26 estableció que el precio de venta al por menor de las bebidas alcohólicas incluye todos los componentes, costos y elementos incorporados hasta el consumidor final. (Foto: cortesía)
La Ley 30-26 estableció que el precio de venta al por menor de las bebidas alcohólicas incluye todos los componentes, costos y elementos incorporados hasta el consumidor final. (Foto: cortesía)

En cuanto a los juegos de azar, el comportamiento de la recaudación fue variado. El impuesto mensual por cada máquina tragamonedas creció 7.8% interanual, generando 99.2 millones de pesos (USD 1.7 millones) en julio, 7.2 millones más (USD 0.12 millones) que el año anterior.

Por su parte, el tributo a los casinos avanzó 5.5%, sumando 1.2 millones (USD 0.02 millones) a los 20.9 millones (USD 0.35 millones) registrados en julio de 2025.

Durante el mes de julio de 2026, la recaudación de impuestos sobre cerveza, juegos de azar, sucesiones y donaciones mostró los efectos de la aplicación de la nueva normativa, con variaciones notables en algunos rubros y comportamientos distintos en otros. La evolución de estos ingresos, según Diario Libre, se vincula directamente a la implementación de los cambios fiscales adoptados semanas antes.

El salto más alto, en sucesiones y donaciones

El incremento más elevado entre los gravámenes analizados correspondió al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que subió 117.7% interanual. La recaudación pasó de 80.7 millones de pesos (USD 1.4 millones) en julio de 2025 a 175.7 millones (USD 3.0 millones) este año, con una diferencia absoluta de 95 millones (USD 1.6 millones) según datos de la DGII.

La reforma incluyó la indexación de los montos del impuesto sucesoral y la reducción de la tasa del impuesto a las donaciones para transmisiones entre padres e hijos en vida. Pese a esta reducción, la recaudación por este concepto aumentó de forma notable en julio.

El tributo a los casinos subió 5.5% en julio y sumó 20.9 millones de pesos más 1.2 millones frente al mismo mes del año anterior. (Foto: cortesía)
El tributo a los casinos subió 5.5% en julio y sumó 20.9 millones de pesos más 1.2 millones frente al mismo mes del año anterior. (Foto: cortesía)

Las bancas de lotería y deportivas: único retroceso

El impuesto específico a las bancas de lotería y deportivas fue la excepción entre los tributos al juego. Este gravamen mostró una baja de 8.2% en julio de 2026, con una recaudación de 146.8 millones de pesos (USD 2.5 millones), 13.1 millones menos (USD 0.22 millones) que en igual mes del año anterior. Según Diario Libre, este descenso ocurrió a pesar de que varios tributos del sector experimentaron incrementos en sus tasas o montos.

El conjunto de apuestas presentó un comportamiento mixto, con subidas moderadas en algunos segmentos y retrocesos en otros, sin una evolución uniforme tras la reforma.

Detalles del cambio normativo y perspectivas

La Ley 30-26 redefinió los componentes que integran el precio final de las bebidas alcohólicas y ajustó la estructura de los impuestos sucesorales y de donaciones. Estos cambios normativos comenzaron a reflejarse en julio, cuando la DGII aplicó las nuevas medidas recaudatorias.

La evolución de la recaudación en julio muestra el impacto inmediato de la actualización legal, con incrementos destacados en gravámenes como cerveza, sucesiones y donaciones, y resultados dispares en los tributos ligados a los juegos de azar.

Las autoridades mantienen la expectativa de que la reforma contribuya significativamente al objetivo de captación fiscal para el año.

Temas Relacionados

Reforma tributariaimpuesto internoBebidas alcohólicasJuegos de azarRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana emite alerta verde en 11 provincias ante el incremento de lluvias y humedad

El COE incluyó también al Distrito Nacional y advirtió por aguaceros, tronadas y posibles inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito

República Dominicana emite alerta verde en 11 provincias ante el incremento de lluvias y humedad

Sin área de desechos y con neveras caseras: así operaba el banco de sangre clausurado en República Dominicana

Una inspección técnica detectó problemas en el almacenamiento y el descarte de sangre, carencias de bioseguridad y falta de insumos para pruebas clave, como el tamizaje de hepatitis C, según la autoridad sanitaria

Sin área de desechos y con neveras caseras: así operaba el banco de sangre clausurado en República Dominicana

El presidente hondureño es recibido en el Palacio Nacional dominicano en una visita que busca estrechar lazos de cooperación

El mandatario Nasry Asfura y su delegación arribaron a Santo Domingo para reunirse con el presidente Luis Abinader y funcionarios dominicanos con el objetivo de impulsar acuerdos en materia de inversión, comercio y desarrollo regional

El presidente hondureño es recibido en el Palacio Nacional dominicano en una visita que busca estrechar lazos de cooperación

Crecen los comercios de capital chino en República Dominicana y generan presión sobre la economía local

El aumento de establecimientos de origen asiático transforma el panorama del comercio minorista, introduce nuevos desafíos fiscales y plantea interrogantes sobre la competencia en el mercado interno

Crecen los comercios de capital chino en República Dominicana y generan presión sobre la economía local

Modelo de atención integral disminuye 74 % la mortalidad por VIH en República Dominicana

Un estudio realizado por el Centro de Orientación e Investigación Integral reportó que la implementación de un enfoque multidisciplinario permitió reducir drásticamente la mortalidad de personas con VIH, tras incorporar diagnóstico temprano de tuberculosis y acompañamiento psicológico en República Dominicana

Modelo de atención integral disminuye 74 % la mortalidad por VIH en República Dominicana

TECNO

Guía para saber cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Dora, la exploradora

Guía para saber cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Dora, la exploradora

Elon Musk tiene un plan contra la crisis energética: fabricar turbinas de gas con SpaceX

Arsenal vs Aston Villa por la Premier League en Fútbol Libre: una búsqueda que esconde malware

Sedentarismo cognitivo: qué cambia en el aprendizaje con la llegada de la inteligencia artificial

GTA 6 en Colombia: esto es lo que podría costar su edición estándar y Ultimate

ENTRETENIMIENTO

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

A los 54 años, Carmen Electra no deja nada a la imaginación en una atrevida sesión de fotos desde Berlín

El hermano de la princesa Diana comparte un emotivo mensaje a 29 años de su muerte: “Me vuelvo fundamentalmente infeliz”

Tim Curry se ganó a Frank-N-Furter cantando a Little Richard en una audición que ya es leyenda

Randy Quaid calificó a Anne Hathaway de “horrible elección” para ‘Days of Thunder 2′: “No es sexy, está embarazada”

MUNDO

Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania

Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania

Estos son los turistas más educados del mundo: los países que se destacan por sus buenos modales al viajar

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita consolidaron su pacto de defensa regional

La primera ministra Sanae Takaichi lleva el gasto militar de Japón al 2% del PIB antes de lo previsto

Irán condenó a muerte a dos mujeres por participar en protestas contra el régimen