La condena del “profeta” de una secta polígama: 80 esposas, matrimonios forzados y cadena perpetua por abusar de menores

Warren Jeffs heredó la conducción de su iglesia de su padre. Y practicó la poligamia, permitida en su culto (Netflix)

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El jurado de San Angelo, Texas, tardó apenas 30 minutos en decidir. El 9 de agosto de 2011, hace 15 años, Warren Jeffs fue declarado culpable de agresión sexual agravada contra una niña de 12 años y de asalto sexual contra una adolescente de 15 años. Recibió cadena perpetua más 20 años de prisión, de cumplimiento consecutivo.

Jeffs no dijo una sola palabra durante la audiencia de sentencia. Su abogado defensor informó al juez que su cliente le había instruido no hablar en su nombre. Permaneció de pie, inexpresivo, frente al jurado durante casi media hora en los alegatos finales. Llamó a un único testigo de la defensa: un hombre que leyó pasajes de las escrituras mormonas.

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La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD) no nació con Warren Jeffs. Sus raíces se remontan a fines del siglo XIX, cuando un sector del mormonismo se negó a acatar la prohibición de la poligamia que la iglesia principal decretó en 1890, pocos años antes de que Utah fuera incorporado como estado a los Estados Unidos. Ese desprendimiento derivó, con el tiempo, en una de las sectas más cerradas y violentas de la historia norteamericana.

El FBI incluyó a Warren Jeffs en la lista de los diez fugitivos más buscados antes de detenerlo en 2006 cerca de Las Vegas con efectivo, pelucas y teléfonos prepagos (Sipa Press)

La iglesia mormona mayoritaria, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), no practica la poligamia y es la más extendida en el mundo. La IFJSUD es una rama completamente separada y minoritaria, que considera el “matrimonio plural” un mandato divino. Según su doctrina, cada hombre debe tener al menos tres esposas. El profeta, tantas como considere necesario.

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Warren Jeffs asumió el liderazgo de la secta en 2002, tras la muerte de su padre, Rulon Jeffs. Había crecido dentro de la IFJSUD, fue director de la Academia Alta, una escuela privada de la secta en las afueras de Salt Lake City, y era considerado el sucesor natural. Rulon había tenido al menos 50 esposas. Warren lo superó con amplitud.

En 2018 Jeffs había llegado a contraer matrimonio con 80 mujeres y niñas, aunque ninguna de esas uniones tenía reconocimiento legal. Entre sus “esposas espirituales” figuraban 25 menores de edad. También tomó como esposas a algunas de las viudas de su padre, entre ellas Naomie Jeffs, quien ofició como su escriba en ceremonias y sermones y fue considerada su favorita.

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El juicio en Texas se apoyó en una prueba de ADN, una grabación de abuso sexual y los testimonios de mujeres que escaparon de la secta liderada por Warren Jeffs (Netflix)

Años después, ya con Jeffs preso, Naomie reveló en una docuserie llamada Preaching Evil: A Wife on the Run With Warren Jeffs que ambos ya no se consideraban pareja, luego de que él le pidiera desde la cárcel que cumpliera tareas no especificadas.

Jeffs gobernó la secta desde dos enclaves geográficos. El primero fue Colorado City, en Arizona, junto a la localidad de Hildale, en Utah, conocidas en conjunto como “Short Creek”, donde la IFJSUD dominaba la vida social, económica y política de una comunidad de 10.000 personas. El segundo fue el rancho Yearning for Zion (YFZ), una propiedad de más de 600 hectáreas que estableció en el oeste de Texas como avanzada estratégica.

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En ambos lugares, las reglas eran las mismas: prohibición de televisión e Internet, ropa de estilo del siglo XIX, juguetes restringidos para los niños y obediencia absoluta al profeta que era Jeffs, por supuesto. Las mujeres no podían elegir profesión ni pareja. Eran asignadas por Jeffs a hombres mayores, en muchos casos antes de alcanzar la pubertad. Los hombres que cuestionaban la autoridad del líder eran expulsados de la comunidad, separados de sus familias y privados de sus bienes.

El allanamiento al rancho YFZ en 2008 permitió secuestrar documentos internos, fotos de Warren Jeffs con niñas y registros de matrimonios forzados en la secta (Netflix)

Un agente del FBI declaró durante el juicio que los padres que entregaban a sus hijas a Jeffs recibían como recompensa esposas jóvenes para ellos mismos. El sistema de control era autosustentable: la obediencia se compraba con privilegios y se castigaba con el destierro.

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Briell Decker, la esposa número 65 de Jeffs, describió en la docuserie La prisionera del profeta, emitida por HBO Max, lo que significaba la presencia del líder en el rancho. “Cuando Warren estaba cerca, yo me escondía”, declaró. “Si no lo hacía, tenía que participar en las cosas del templo que él hacía”. Lo describió, sin más rodeos, como “espeluznante”.

En abril de 2008, las autoridades texanas allanaron el rancho YFZ. Lo que hallaron fue contundente: mujeres con vestidos de época, niñas embarazadas y cajas enteras de documentos internos de la secta. Entre los materiales incautados había fotografías de Jeffs besando a niñas que eran sus “esposas celestiales” y registros detallados de los matrimonios forzados.

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En Colorado City y en el rancho Yearning for Zion de Texas, Warren Jeffs impuso un sistema de control con matrimonios forzados, expulsiones y obediencia absoluta al profeta. Que era él (Netflix)

También encontraron notas manuscritas del propio Jeffs. Una de ellas decía: “Si el mundo supiera lo que estoy haciendo, me colgarían del árbol más alto”. La frase fue presentada como prueba en el juicio.

Un gran jurado del condado de Schleicher, en Eldorado, Texas, lo imputó en julio de 2008 por agresión sexual agravada, asalto sexual y bigamia. Jeffs se convirtió en uno de los 13 acusados de la IFJSUD en Texas, aunque era, con diferencia, el más buscado.

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Jeffs no esperó a que la justicia lo alcanzara. En junio de 2005, apenas días después de ser imputado en Arizona por ser cómplice en casos de conducta sexual con menores, abandonó Colorado City y desapareció. Las autoridades emitieron una orden de arresto y el FBI lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados. Compartía ese cartel con Osama Bin Laden, autor intelectual de los atentados contra las Torres Gemelas.

Warren Jeffs durante una audiencia del juicio en el que fue condenado. Junto a su abogada defensora Tara L. Isaacson (AFP)

Durante 14 meses recorrió distintos puntos de América del Norte para evadir su captura. Al revista Time describió ese período como “un viaje circular por cárceles y tribunales del oeste”. En agosto de 2006 fue detenido en las afueras de Las Vegas, Nevada, durante un control de tránsito rutinario.

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Lo que llevaba en el auto al momento de la detención resultó revelador: pelucas, más de 54.000 dólares en efectivo, teléfonos prepagos y una carta que había escrito a miembros de la secta. El sheriff del condado de Mohave, Tom Sheahan, que lo tuvo bajo custodia en Arizona, lo describió sin eufemismos a The San Angelo Standard-Times: “Fue un problema desde el primer día, con sus huelgas de hambre recurrentes”.

El proceso legal de Jeffs fue, antes de la condena definitiva, una sucesión de idas y vueltas entre estados. En septiembre de 2007, un jurado de Utah lo declaró culpable de dos cargos de complicidad en violación por haber organizado el matrimonio de una niña de 14 años, Elisa Wall, con su primo de 19. Recibió dos condenas de entre cinco años y cadena perpetua.

“Nos enseñaban que el profeta era la voz de Dios”, declaró Wall en una entrevista. “Si él decía que debías casarte, no podías negarte. Era tu deber espiritual”. En su libro Stolen Innocence, Wall relató los años de abuso físico y psicológico, el silenciamiento sistemático por parte de la comunidad y el proceso que la llevó a escapar.

Warren Jeffs asumió el liderazgo de la IFJSUD en 2002 y llegó a contraer matrimonio espiritual con 80 mujeres y niñas, incluidas 25 menores de edad (Netflix)

Esa condena fue anulada en 2010 por la Corte Suprema de Utah, que detectó errores en las instrucciones dadas al jurado. La decisión no lo liberó: Arizona tenía cargos propios pendientes. Pero cuando el fiscal de ese estado informó que las dos víctimas ya no querían continuar con el proceso, los cargos fueron desestimados. El camino quedó despejado para Texas.

Durante su tiempo en prisión preventiva, Jeffs protagonizó episodios que sus propios abogados reconocieron como difíciles de manejar. Intentó suicidarse en 2007, colgándose en su celda. Fue hospitalizado en varias ocasiones por los efectos de ayunos prolongados y lo alimentaron por la fuerza. En una grabación registrada por las autoridades en la cárcel de Purgatory, en St. George, Utah, se lo escuchó decir: “Soy uno de los hombres más perversos sobre la faz de la tierra desde los días del padre Adán”. Sus abogados argumentaron en todo momento que era víctima de persecución religiosa.

El juicio que finalmente lo condenó comenzó en 2011 en San Angelo, Texas. Los fiscales presentaron tres tipos de pruebas que, en conjunto, no dejaban margen para la duda.

La primera fue una prueba de ADN que demostró que Jeffs había engendrado un hijo con la adolescente de 15 años, una de sus “esposas espirituales”. La segunda fue una grabación de audio en la que se lo escucha abusando sexualmente de la niña de 12 años. La tercera fue una serie de cintas adicionales en las que Jeffs instruía a sus esposas jóvenes sobre cómo satisfacerlo sexualmente, diciéndoles que hacerlo complacería a Dios.

Rulon Jeffs, padre de Warren y profeta. Warren Jeffs recibió cadena perpetua más 20 años de prisión por delitos cometidos dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Jeffs intentó ejercer su propia defensa durante parte del proceso, pero su estrategia fue errática. Argumentó que lo perseguían por sus creencias religiosas. El jurado no lo consideró relevante. Fue condenado el 9 de agosto de 2011.

Briell Decker, por su parte, narró en La prisionera del profeta la pesadilla de haber nacido y crecido dentro de la secta. Decker describió con detalle las tácticas que la IFJSUD usaba para evadir a la justicia y mantener la impunidad durante décadas. Su testimonio, junto al de otras mujeres que lograron salir, fue lo que permitió a los fiscales construir el caso que terminó con Jeffs tras las rejas.

La IFJSUD surgió de un sector del mormonismo que rechazó la prohibición de la poligamia y convirtió el matrimonio plural en un mandato central. En la foto Warren Jeffs y sus esposas (Grosby)

Jeffs cumple su condena en la Unidad Louis C. Powledge, ubicada en el condado de Anderson, Texas, adonde fue trasladado en agosto de 2011. No tiene fecha proyectada de liberación.

Desde su celda, donde recibe las comidas y permanece en custodia para evitar agresiones de otros reclusos, Jeffs mantuvo durante años una presencia activa dentro de la IFJSUD. Llegó a recibir más de 1.000 cartas diarias de seguidores. Cada una debía ser abierta e inspeccionada por el personal penitenciario antes de llegar a sus manos.

Un jurado de San Angelo, Texas, declaró culpable a Warren Jeffs por agresión sexual agravada contra una niña de 12 años y asalto sexual contra una adolescente de 15 años (Netflix)

Las autoridades carcelarias sospecharon que sus hermanos usaban dispositivos de grabación ocultos en relojes y lapiceras para registrar sus encuentros semanales con él. En 2022, un documento que se le atribuyó y fue distribuido por su hijo Helaman Jeffs convocaba a ex miembros a volver a la fe. “Recen para que Warren Jeffs quede libre y pueda reunirse con ustedes en sus congregaciones pronto”, decía el texto.

La hija de Jeffs, Rachel Jeffs, declaró años después de la condena que su padre seguía ejerciendo el control total sobre la IFJSUD desde la prisión. Quienes aún lo siguen lo consideran una figura de sacrificio: un profeta que está preso para expiar los pecados de su comunidad.