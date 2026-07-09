Historias

La historia de la localidad de Francia que celebra cada año el Día de la Independencia de Argentina

Cada 9 de julio, Bormes-les-Mimosas homenajea la independencia argentina con un acto oficial, banderas celestes y blancas, tango y música tradicional

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Bormes-les-Mimosas celebra cada 9 de julio el Día de la Independencia de Argentina con un acto oficial, banderas, tango y música tradicional

Bormes-les-Mimosas, una localidad de Francia ubicada entre Toulon y Saint-Tropez, celebra cada año la independencia argentina. El motivo de esta tradición reside en que en este pequeño pueblo, de cerca de 8.000 habitantes, nació Hipólito Bouchard, marino de origen francés que se nacionalizó argentino y participó en la lucha independentista. Autoridades locales y diplomáticas, así como residentes y turistas, se reúnen en la ciudad para conmemorar el vínculo histórico entre ambos países en una jornada que incluye ceremonias, música y danzas tradicionales argentinas.

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La relación entre Bormes-les-Mimosas y la independencia argentina se consolidó gracias a la figura de Bouchard, a quien consideran “el segundo héroe más importante de la Armada Argentina, quien siguió al almirante Brown”, según dijo en Infobae en Vivo Daniel Degani, comodoro de la Reserva Naval y residente desde hace tres décadas en la ciudad francesa.

Cada 9 de julio, la población engalana sus calles con banderas de Argentina y Francia y realiza un acto central en la plaza, acompañado de actividades culturales abiertas al público. Degani explicó que la primera piedra conmemorativa se instaló en 1983 y, desde entonces, la ceremonia se institucionalizó: “Hace ya 26 años las cosas fueron creciendo hasta hoy en día a ser una fiesta muy institucionalizada en la ciudad”.

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La localidad de Francia homenajea la independencia argentina porque allí nació Hipólito Bouchard, marino francés que se nacionalizó argentino (Foto de archivo)
La localidad de Francia homenajea la independencia argentina porque allí nació Hipólito Bouchard, marino francés que se nacionalizó argentino (Foto de archivo)

La ceremonia cuenta con la participación de autoridades diplomáticas argentinas, representantes de la Marina de Francia y miembros de la Reserva Naval argentina. El busto de Bouchard, donado por la Argentina en 2009, es uno de los ejes del acto principal, que se realiza por la tarde y culmina con un festival de tango. Degani detalló: “Se hace una ceremonia muy importante a las diecinueve horas, para celebrar la independencia de nuestro país y un festival de músicas tradicionales argentinas y de tango”.

La historia de Hipólito Bouchard y su vínculo con la independencia argentina

Hipólito Bouchard nació en Bormes-les-Mimosas y se nacionalizó argentino tras su participación en la guerra de independencia. En el combate de San Lorenzo, logró arrebatar la bandera española al abanderado enemigo, acción que le valió la ciudadanía argentina.

Degani destacó la relevancia de Bouchard: “Aquí nació el segundo héroe más importante de la Armada Argentina”. Además, recordó que Bouchard fue el primer argentino que dio la vuelta al mundo, llevando la bandera argentina a distintas colonias españolas, y que en 1818 hizo flamear la bandera nacional durante seis días en la actual California.

El comodoro subrayó la importancia de la gesta de Bouchard para la identidad local y el fortalecimiento de la relación entre ambos países. La figura del marino francés, nacionalizado argentino, permitió que el pueblo francés desarrolle un sentido de pertenencia respecto a la historia argentina, lo que se refleja en la participación activa de la comunidad en cada celebración.

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Corsario audaz y militar de mar, Hipólito Bouchard protagonizó campañas decisivas contra flotas realistas y se integró a las gestas libertadoras del continente (José Gil de Castro)

Detalles de la celebración en Bormes-les-Mimosas

La festividad por la independencia argentina en Bormes-les-Mimosas reúne a residentes franceses, miembros de la comunidad argentina y turistas. Según Degani, “el pueblo se engalana con las banderas de Francia y de Argentina porque nos quieren muchísimo. Hay unas relaciones muy, muy sólidas que se han creado gracias a Hipólito Bouchard”.

La ceremonia central se complementa con espectáculos de tango y otros géneros musicales argentinos, como chamamé. El evento es gratuito y abierto a toda persona interesada.

Degani informó que la fiesta se realiza durante la temporada alta de turismo, lo que facilita la participación de visitantes de distintas nacionalidades. El año anterior, hasta cincuenta parejas bailaron tango en la plaza principal. “Todos los espectáculos son absolutamente gratis. Todo el mundo puede acceder”, remarcó el oficial.

Participación de autoridades y promoción cultural argentina

La organización de la ceremonia involucra a la Reserva Naval argentina, autoridades municipales francesas y diplomáticos argentinos en Europa. Degani mencionó la colaboración del embajador argentino, autoridades militares en la Agregaduría de Defensa y representantes franceses. El objetivo es “afianzar cada vez más los lazos de amistad” y fortalecer el intercambio cultural entre ambos países.

Logística y acceso a Bormes-les-Mimosas durante la celebración

La ciudad se ubica a treinta y cinco kilómetros de Saint-Tropez y Toulon, sobre la costa del Mediterráneo. Degani explicó que los visitantes pueden llegar en vehículo propio o mediante los ómnibus de la comunidad, que resultan accesibles. Para quienes asisten a la ceremonia, la ciudad ofrece playas reconocidas y un entorno turístico destacado.

La celebración, que se realiza desde hace más de dos décadas, surgió por iniciativa de Daniel Monier, alcalde adjunto de Bormes-les-Mimosas desde 1963. Con el tiempo, la comunidad local y la colectividad argentina reforzaron la tradición, con el acompañamiento de autoridades y representantes de la Armada.

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