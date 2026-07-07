Historias

Un sitio arqueológico de la Edad del Bronce en Irlanda redefine los orígenes de las ciudades en Europa

La investigación evidencia cómo comunidades prehistóricas del norte de Irlanda lograron integrar a gran escala vida cotidiana, producción y ritual en un paisaje monumental

Guardar
Google icon
Ilustración panorámica de un asentamiento de la Edad del Bronce con viviendas circulares, estanque, recintos amurallados, personas, animales, carros y enseres.
La investigación sitúa en Haughey’s Fort un núcleo denso y organizado de la Edad del Bronce, con más de 200 posibles estructuras domésticas y grandes edificios comunales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre Haughey’s Fort sostiene que este enclave cercano a Armagh en Irlanda del Norte fue hace más de 3.000 años el centro de un paisaje planificado a gran escala y uno de los asentamientos de tipo urbano más antiguos de Europa occidental.

Puede considerarse uno de los asentamientos de tipo urbano más antiguos de Europa occidental porque la investigación identifica allí un núcleo denso y organizado de la Edad del Bronce, con más de 200 posibles estructuras domésticas, grandes edificios comunales, producción artesanal especializada, festines y conexiones de larga distancia. El estudio sitúa ese sistema en torno a 1200 a. C. y lo presenta como parte de un paisaje monumental integrado.

PUBLICIDAD

La investigación concluye que la zona ya funcionaba como un centro complejo y activo en la Edad del Bronce final, mucho antes de su conocida relevancia como capital del Ulster en la Edad del Hierro.

El trabajo estuvo encabezado por James O’Driscoll, de la Universidad de Glasgow, y Patrick Gleeson, de Queen’s University Belfast. Los investigadores combinaron teledetección, prospección geofísica, excavaciones selectivas y revisión de archivos para reinterpretar monumentos que antes se estudiaban por separado como partes de un único sistema organizado.

PUBLICIDAD

La investigación integra Haughey’s Fort, King’s Stables y Creeveroe Earthworks en un paisaje monumental que articulaba asentamiento, producción y ritual en la Edad del Bronce - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)
La investigación integra Haughey’s Fort, King’s Stables y Creeveroe Earthworks en un paisaje monumental que articulaba asentamiento, producción y ritual en la Edad del Bronce - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)

Las pruebas de un asentamiento denso y organizado

En Haughey’s Fort, el equipo identificó más de 200 posibles estructuras domésticas de madera. Ese volumen apunta a un asentamiento denso y ordenado, muy por encima de lo esperable en un fuerte de colina convencional.

Junto a esas viviendas aparecieron grandes edificios circulares. Algunos alcanzan 30 metros (98 pies) de diámetro y el estudio los interpreta como espacios institucionales o comunales.

El trabajo también detectó indicios de una comunidad próspera y conectada. Entre ellos figuran labores especializadas en bronce y oro, banquetes a gran escala y objetos de alto estatus.

Los objetos importados hallados en Haughey’s Fort indican vínculos con la península ibérica y Europa central y refuerzan su papel como centro regional de poder, producción y ritual - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)
Los objetos importados hallados en Haughey’s Fort indican vínculos con la península ibérica y Europa central y refuerzan su papel como centro regional de poder, producción y ritual - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)

O’Driscoll afirmó que la investigación muestra “un nivel de escala, organización y conectividad en la Irlanda de la Edad del Bronce que hasta ahora no se había reconocido plenamente”. Añadió que las pruebas de Haughey’s Fort apuntan a “un gran asentamiento densamente ocupado donde la producción artesanal, el intercambio y la actividad comunal estaban estrechamente integrados”.

Un complejo monumental que integraba vida cotidiana y ritual

El estudio sitúa a King’s Stables y Creeveroe Earthworks dentro de un complejo mucho más amplio articulado en torno a Haughey’s Fort. Según los investigadores, el conjunto integraba asentamiento, producción y ritual dentro de un mismo paisaje monumental.

En King’s Stables había un estanque artificial usado para depósitos rituales. Allí dejaron moldes de armas, restos de animales y fragmentos de hueso humano.

Una avenida ceremonial delimitada por una empalizada unía el fuerte con ese estanque. El estudio sostiene que esa conexión física y simbólica probablemente facilitaba procesiones formales.

La investigación sitúa en Haughey’s Fort un núcleo denso y organizado de la Edad del Bronce, con más de 200 posibles estructuras domésticas y grandes edificios comunales - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)
La investigación sitúa en Haughey’s Fort un núcleo denso y organizado de la Edad del Bronce, con más de 200 posibles estructuras domésticas y grandes edificios comunales - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)

La investigación también reinterpreta Creeveroe Earthworks como un recinto exterior de 109 hectáreas. Esa escala lo convierte en uno de los mayores monumentos arqueológicos conocidos de Irlanda o Gran Bretaña.

Gleeson señaló que “no estamos ante monumentos aislados, sino ante un único paisaje altamente organizado”. Agregó que Haughey’s Fort, King’s Stables y Creeveroe Earthworks formaban parte de un sistema interconectado, estructurado para reunir asentamiento, producción y ritual.

Por qué el hallazgo cambia la visión de la Edad del Bronce en Europa

Los objetos importados hallados en el enclave indican vínculos de larga distancia con la península ibérica y Europa central. Esa red de contactos inserta el sitio en procesos más amplios de Europa occidental hace unos 3.000 años.

Para O’Driscoll, ese marco sitúa a Haughey’s Fort entre los ejemplos más claros de un centro proto-urbano. También afirmó que el hallazgo cambia de forma fundamental la manera de entender el sitio y el grado de conexión de las comunidades irlandesas con otros desarrollos de la Europa de la Edad del Bronce.

El estudio detectó en Haughey’s Fort producción artesanal especializada en bronce y oro, banquetes a gran escala y objetos de alto estatus. - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)
El estudio detectó en Haughey’s Fort producción artesanal especializada en bronce y oro, banquetes a gran escala y objetos de alto estatus. - (Crédito: Gentileza, estudio "Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe", publicado en © The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd)

El estudio también describe una zonificación funcional nítida en el paisaje. La producción, los festines y el asentamiento se concentraban en Haughey’s Fort, mientras los depósitos rituales y las prácticas ideológicas se agrupaban en King’s Stables.

Gleeson sostuvo que esa nueva lectura permite reinterpretar todo el complejo a otra escala. A su juicio, el enclave muestra cómo aquellas comunidades organizaban el movimiento, las creencias y la autoridad dentro de un escenario monumental de gran extensión.

Tomados en conjunto, esos espacios dejan de ser piezas dispersas del registro arqueológico. La investigación los sitúa como un centro regional de poder, producción y ritual en la Edad del Bronce final.

Temas Relacionados

Haughey's FortIrlanda del NorteEdad del BronceArqueología Prehistórica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo de entradas, un ataúd bañado en oro y las tres cartas de sus hijos: la crónica del último adiós a Michael Jackson

Por el escenario pasaron familiares y amigos que le rindieron tributo. Nelson Mandela mandó una carta de despedida y Barack Obama interrumpió un viaje por Rusia ofrecer sus condolencias

Sorteo de entradas, un ataúd bañado en oro y las tres cartas de sus hijos: la crónica del último adiós a Michael Jackson

Un accidente milagroso que dejó secuela y romances con las más bellas actrices de Hollywood: la tormentosa vida de Howard Hughes

Una falla hidráulica convirtió un vuelo de rutina en una tragedia impactante. El piloto escapó tras estrellarse contra varias viviendas en Beverly Hills

Un accidente milagroso que dejó secuela y romances con las más bellas actrices de Hollywood: la tormentosa vida de Howard Hughes

Ahorcada por conspirar para asesinar a Abraham Lincoln: la primera mujer ejecutada por orden del Gobierno de Estados Unidos

Mary Surratt, una viuda de 42 años, fue llevada al cadalso el 7 de julio de 1865 luego de que un tribunal militar la declarara culpable de participar de un plan para descabezar al Gobierno. Más de 170 años después sigue sin saberse con certeza si realmente formó parte de la conspiración o fue víctima de una serie de desafortunadas circunstancias

Ahorcada por conspirar para asesinar a Abraham Lincoln: la primera mujer ejecutada por orden del Gobierno de Estados Unidos

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Una tradición extendida por toda Gran Bretaña durante más de cien años y practicada por igual entre hombres y mujeres se extinguió en el lapso de una generación, aunque dejó ecos aislados que los historiadores aún debaten

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Cómo un maletín, una pata de madera y el azar frustraron el plan más audaz para asesinar a Hitler

El 20 de julio de 1944, el coronel alemán Claus von Stauffenberg colocó un explosivo bajo la mesa del cuartel general del führer en Prusia Oriental, pero un elemento imprevisto impidió que la operación llegara a su fin, aunque su autor murió convencido de haber cumplido con su cometido

Cómo un maletín, una pata de madera y el azar frustraron el plan más audaz para asesinar a Hitler

DEPORTES

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

TELESHOW

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Paraguay repudió los dichos de una senadora opositora hacia Mbappé y expresó su respeto al pueblo francés

El Gobierno de Paraguay repudió los dichos de una senadora opositora hacia Mbappé y expresó su respeto al pueblo francés

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado

Desalojo en comunidad garífuna de Honduras deja cinco detenidos durante operativo policial

La ley salvadoreña que quitó aranceles a 120 productos alimenticios cumple un año de aprobación