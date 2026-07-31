101 muertos, 88 heridos de gravedad y una herida que no sana: la tragedia ferroviaria de Eschede

La tragedia ferroviaria de Eschede dejó 101 muertos y más de 190 heridos en el peor accidente de tren de la historia de Alemania (Foto AP /Fabian Bimmer)

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El 3 de junio de 1998, Alemania vivió el peor desastre ferroviario de su historia de posguerra. El tren ICE 884 “Wilhelm Conrad Röntgen”, que cubría la ruta Múnich-Hamburgo con 287 pasajeros y seis tripulantes a bordo, descarriló cerca de la pequeña localidad de Eschede, en el estado de Baja Sajonia, al noreste de Hannover. El saldo fue de 101 muertos y más de 190 heridos, 88 de ellos graves.

El accidente sacudió al país y abrió un debate profundo sobre la seguridad ferroviaria, las prácticas de mantenimiento y la responsabilidad corporativa. La empresa estatal Deutsche Bahn (DB) quedó en el ojo de la tormenta. Según DW, los sobrevivientes y familiares de las víctimas se organizaron en una red de autoayuda y acusaron a la compañía de ignorar señales de alerta previas y de no indemnizarlos de forma adecuada.

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El descarrilamiento del ICE 884 dañó la vía durante más de 6 kilómetros y desvió la formación hacia una vía de respaldo antes del paso elevado de Eschede (Reuters)

Cómo fue la tragedia de Eschede

A las 10:57 de la mañana, el tren circulaba a 200 kilómetros por hora cuando la llanta metálica de una de las ruedas del primer vagón de pasajeros se fracturó por fatiga del metal y atravesó el piso del coche, saliendo disparada entre dos asientos ocupados. Un pasajero, el señor Dittmann, presenció cómo el trozo de metal estuvo a punto de golpear a su familia. Sacó a su mujer e hijos del compartimento y fue a buscar al conductor, sin activar el freno de emergencia. Mientras caminaba por el tren, la formación comenzó a sacudirse con violencia, porque la pieza suelta ya había empezado a dañar la vía. A lo largo de más de 6 kilómetros, el fragmento metálico fue arrancando elementos de los rieles hasta alcanzar un juego de agujas a tan solo 150 metros del paso elevado de Eschede.

El tren ICE 884 descarriló cerca de Eschede el 3 de junio de 1998 cuando una rueda se fracturó por fatiga del metal a 200 kilómetros por hora (Reuters)

Allí, el tren fue desviado hacia una vía de respaldo a una velocidad muy superior a la permitida para ese recorrido. La parte trasera del tercer vagón salió de los rieles y destruyó dos columnas de soporte del puente. La estructura de hormigón, de 300 toneladas, se desplomó sobre los vagones cinco y seis en cuestión de segundos. Los ocho vagones traseros quedaron comprimidos en una longitud apenas superior a la de un solo coche. El vagón restaurante fue aplastado hasta apenas 150 milímetros de altura.

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El rescate fue masivo y caótico. A las 11:03, dos minutos después del primer llamado, las sirenas ya sonaban en la localidad. Según DW, alrededor de 2.000 efectivos de ambulancias, bomberos y policías acudieron al lugar; Medium amplía ese número a unas 1.900 personas en las operaciones totales de rescate y recuperación, con más de 200 vehículos, tres blindados de recuperación y 19 helicópteros, uno de los cuales permaneció en el aire como torre de control móvil.

La falta de salidas de emergencia y de ventanas rompibles en los vagones dificultó el rescate y la identificación de las víctimas del accidente de tren en Alemania (Reuters)

Los sistemas de radio y telefonía móvil colapsaron por la saturación, y hubo que pedir a los equipos y vecinos que apagaran sus teléfonos para restablecer la comunicación. Una dificultad adicional ralentizó las tareas: los vagones no tenían salidas de emergencia y sus ventanas estaban diseñadas para resistir impactos, lo que obligó a los rescatistas a usar maquinaria de corte para llegar hasta los pasajeros atrapados. La identificación de los fallecidos fue igualmente compleja: a diferencia del transporte aéreo, los trenes no registran listas de pasajeros, y muchas víctimas no portaban documentación. Solo 19 de los 101 fallecidos habían sido identificados tres días después del accidente.

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Consecuencias legales, reformas y memoria

El proceso judicial fue largo y decepcionante para las víctimas. En 2003, el tribunal de Lüneburg cerró el caso con el pago de una multa de 10.000 euros a cada uno de los tres ingenieros acusados (dos de DB y uno del fabricante de ruedas) tras concluir que su responsabilidad era mínima. Según el análisis publicado en Engineering Failure Analysis, la mayoría de los 13 expertos convocados coincidieron en que el accidente no podía explicarse con los resultados de las investigaciones disponibles y que un incidente aislado o un fenómeno material podría haber originado la grieta de fatiga. Para 2008, DB pagó de forma voluntaria 32 millones de euros en indemnizaciones, que incluyeron gastos médicos, compensación por lesiones y pérdida de ingresos.

El rescate en Eschede movilizó a cerca de 2.000 efectivos, más de 200 vehículos y 19 helicópteros, pero la radio y la telefonía colapsaron por la saturación (Reuters)

En el plano técnico, la empresa retiró del servicio las ruedas de tres piezas una semana después del accidente y redujo los intervalos de mantenimiento a 240.000 kilómetros. En un plazo de cinco años, 6.200 ventanas de los trenes se reemplazaron por unas de emergencia que pueden romperse con un martillo, una carencia que durante el rescate obligó a usar hachas y discos de corte de diamante. También se modificaron las directrices de construcción de nuevas líneas ferroviarias para evitar desvíos antes de túneles o pasos elevados.

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El puente de hormigón de 300 toneladas se desplomó sobre varios vagones del tren en Eschede y comprimió los coches traseros en segundos (Reuters)

El accidente también dejó huella en la gestión del trauma. Según DW, la experiencia de Eschede impulsó la creación en 2002 de NOAH, una red nacional de atención psicosocial de emergencia coordinada desde Bonn. La socióloga Jutta Helmerichs, que dirigió el asesoramiento psicológico para los afectados, señaló que “hoy en día, dar gran importancia al cuidado de la propia salud forma parte de la actividad profesional de los trabajadores de emergencias”.

En Eschede, el memorial oficial inaugurado en 2001 al oeste de las vías reúne 101 cerezos (uno por cada víctima) alrededor de un muro de granito con sus nombres. El descarrilamiento del ICE 884 sigue siendo el único accidente mortal en la historia del tren de alta velocidad alemán.

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