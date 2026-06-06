Historias

Cerdos, ratas y vacas ante el juez: la historia olvidada de los juicios a animales en la Europa medieval

Durante siglos, bestias domésticas y plagas enfrentaron tribunales formales en Occidente, con defensores letrados, testigos y verdugos, bajo la idea de que su conducta era una señal del diablo

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Una plaza de pueblo medieval con un tribunal de piedra gótico; un cerdo y una vaca son escoltados ante jueces, escribanos y aldeanos en una audiencia pública.
Los juicios contra animales en la Baja Edad Media sometieron a vacas, cerdos y caballos a procesos judiciales formales en Europa occidental entre los siglos XV y XVIII (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juicios contra animales en la Baja Edad Media revelan que, entre los siglos XV y XVIII, animales como vacas, cerdos y caballos fueron sometidos a procesos judiciales formales en Europa occidental. Según la revista National Geographic, estos juicios aplicaban los mismos procedimientos y castigos que se empleaban para las personas, incluyendo sentencias de muerte ejecutadas por verdugos profesionales y, en algunos casos, la excomunión.

Durante la Baja Edad Media y hasta finales del siglo XVIII, los juicios a animales en Europa occidental se basaban en códigos legales que igualaban su procedimiento al de los humanos en términos de formalidad, con acusaciones por homicidio o destrucción de cosechas, defensa letrada, audiencias públicas y posibilidad de recurrir o pedir prórrogas, según National Geographic.

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Animales domésticos y salvajes enfrentaban acusaciones de crímenes como homicidio o destrucción de cosechas bajo códigos penales comparables a los aplicados a humanos. Se garantizaban derechos como la defensa por parte de un abogado, audiencias públicas y la posibilidad de recurrir o pedir prórrogas, siguiendo la legalidad vigente.

Cómo funcionaban los juicios contra animales en la Edad Media

Grabado en blanco y negro de un tribunal medieval con un cerdo dentro de un corral como acusado, frente a jueces y espectadores vestidos con atuendos de la época
Los juicios contra animales en la Edad Media incluían cargos, pruebas, testigos y la intervención de un juez dentro del sistema de justicia ordinario

Según National Geographic, estos procesos formaban parte del sistema de justicia ordinario e incluían la formulación de cargos, la presentación de pruebas y la declaración de testigos, como en los juicios entre personas.

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La defensa estaba a cargo de un abogado, quien podía apelar decisiones del tribunal o buscar prórrogas para el acusado. Un juez presidía el juicio y, si se dictaba condena, el castigo, incluso la ejecución pública, era llevado a cabo por un verdugo.

Algunos casos documentados se centraron en la defensa de plagas de animales. Por ejemplo, unas ratas en la diócesis de Autun, Borgoña, fueron acusadas en el siglo XVI de destruir cosechas. Su abogado argumentó la peligrosidad de asistir al juicio y logró retrasar el proceso.

Casos y protagonistas de los juicios animales

Grabado de un juicio de animales medieval, donde un cerdo vestido está en un estrado con figuras humanas, observado por una multitud en una plaza
Las condenas en los juicios contra animales podían terminar en ejecuciones públicas a cargo de verdugos profesionales o en excomuniones dictadas por tribunales eclesiásticos

A lo largo de aquellos siglos, diferentes especies fueron procesadas. Los cerdos, al convivir estrechamente con humanos, a veces atacaban a niños, lo que los llevó a ser protagonistas de los procesos más notorios, como el juicio a una cerda en Lavegny, Francia.

También existieron procesos contra vacas, caballos, ovejas, acusadas algunas por “haber consentido” la bestialidad, y contra plagas como langostas, ratones o sanguijuelas. Las demandas solían presentarse ante tribunales eclesiásticos, y cuando era imposible arrestar a los acusados, se aplicaba la excomunión, exigiendo su abandono del territorio para mitigar su impacto, de acuerdo con National Geographic.

Los gatos fueron, en general, una excepción en estos juicios. Apenas existen registros de felinos condenados, aunque sí hay casos en los que pudieron ser llamados como testigos en procesos abiertos contra otros animales.

El papel de la Iglesia Católica y el final de una era

Gran salón judicial oscuro iluminado por velas, con hombres en togas alrededor de un animal tipo perro en el centro de la sala.
La Iglesia Católica sostuvo estos juicios en la cosmovisión cristiana medieval, que interpretaba el daño animal como una amenaza al orden divino y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de estos juicios residía en la cosmovisión cristiana medieval. La Iglesia Católica interpretaba el comportamiento animal considerado dañino o inmoral como señales diabólicas y desórdenes al orden divino. Bajo este enfoque, los procesos tenían la función social de preservar la armonía moral y mantener el equilibrio que, se pensaba, regía el universo bajo Dios.

Las sentencias formales se explicaban por el deseo de restablecer ese equilibrio ante actos percibidos como una amenaza al orden religioso y social. Para National Geographic, estas medidas respondían tanto a la voluntad de preservar la comunidad como a la interpretación moral y religiosa del momento.

Este sistema judicial desapareció de forma progresiva con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII. El avance del pensamiento racional y científico relegó la interpretación religiosa del derecho y condujo al abandono de los juicios contra animales. Los cambios sociales y culturales transformaron la justicia en Europa occidental.

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