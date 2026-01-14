Armonía, espiritualidad, conexión y la fiesta psicodélica que encendió a toda una generación: así nació el “Verano del Amor”

Una multitud frente al escenario durante el Human Be-In de 1967, en el Golden Gate Park de San Francisco, en una jornada que marcó el surgimiento masivo de la contracultura y la cultura hippie en Estados Unidos (AP Photo / Bob Klein)

El Golden Gate Park de San Francisco amaneció distinto el domingo 14 de enero de 1967. Ya desde temprano, miles de personas comenzaron a reunirse para participar de un evento que todavía no tenía nombre ni forma definida. El Human Be-In no fue un festival más, ni una protesta clásica, sino un experimento social a cielo abierto donde la música, la poesía y el rechazo a la guerra de Vietnam, a la criminalización del LSD y a las normas tradicionales se mezclaron en una misma celebración. Ese día, sin que muchos lo supieran aún, empezó a escribirse el prólogo del Verano del Amor.

Algunas mujeres y hombres llevaban flores en el pelo, vestían túnicas de colores y andaban con los pies descalzos. Entre aromas de incienso, guitarras improvisadas y palabras que circulaban como consignas, figuras y grupos que pronto serían emblemas de una época pusieron sonido y sentido a una experiencia comunitaria que combinó espiritualidad, arte y rebeldía cultural.

Aquel encuentro marcó la irrupción de la cultura hippie y transformó a San Francisco en el epicentro de la contracultura estadounidense. El Human Be-In fue mucho más que un evento: fue el punto de partida donde una generación se atrevió a imaginar y a vivir públicamente la posibilidad de un mundo diferente, aunque solo fuera por un instante.

El prologo del "Verano del Amor", en San Francisco (Found SF)

El origen del “Human Be-In”

La experiencia Human Be-In comenzó a tomar forma a finales de 1966, cuando el artista Michael Bowen y el poeta Allen Cohen —cofundadores de la publicación under más influyentes de la década, el San Francisco Oracle— decidieron amplificar el impacto de una experiencia reciente, el Love Pageant Rally, una manifestación psicodélica celebrada en octubre de ese año que había reunido a unas 3.000 personas para protestar contra la prohibición del LSD en California.

Esa jornada demostró que era posible combinar protesta, celebración y espiritualidad en un mismo espacio público. Y, la chispa se encendió en las mentes de Bowen y Cohen, que imaginaron un evento de mayor escala, capaz de convocar a las distintas corrientes de la contracultura bajo una misma idea de unidad y conciencia compartida.

Ese día, comprendieron que la música, la comunidad y el pacifismo podían ser una forma de protesta (todayifoundout.com)

El nombre Human Be-In surgió de manera casi espontánea, como un juego de palabras con los sit-ins —o sentadas pacifistas— que se multiplicaban en universidades y espacios públicos como forma de resistencia política y lucha por los derechos civiles. En lugar de sentarse en señal de protesta, la propuesta era “ser”: estar presente, habitar el momento y afirmar la experiencia humana como acto político y cultural. El concepto condensaba una filosofía central de la contracultura como la celebración de la vida, la paz, la libertad individual y la búsqueda de nuevos estados de conciencia.

La convocatoria fue anunciada en la portada del San Francisco Oracle como “Una reunión de las tribus para un Human Be-In”, una invitación abierta a estudiantes, artistas, comunidades alternativas, activistas pacifistas, defensores de los derechos civiles y exploradores de la conciencia. El objetivo explícito era tender puentes entre los hippies psicodélicos y los sectores más politizados del movimiento, promoviendo valores como el empoderamiento personal, la conciencia ecológica y la expansión de la percepción.

Más que un evento aislado, el Human Be-In se pensó desde el inicio como un gesto fundacional y la afirmación pública de una nueva manera de vivir y de estar en el mundo.

Los artistas locales fueron protagonistas (Found SF)

El día que San Francisco vibró música, comunidad y psicodelia

A mediados de la década del sesenta, Estados Unidos atravesaba una etapa de profundos cambios sociales y políticos. El avance del movimiento por los derechos civiles, las crecientes protestas contra la guerra de Vietnam, la influencia de la Generación Beat y la expansión del rock y la música psicodélica estaban transformando de manera radical la vida cultural del país.

En ciudades como San Francisco, esas tensiones y búsquedas encontraron un territorio fértil. Allí, el barrio de Haight-Ashbury se consolidó como punto de encuentro de una juventud que ensayaba nuevas formas de vida, experimentaba con sustancias como el LSD y defendía ideales de paz, libertad y comunidad. En ese hervidero emocional, social y político se gestó el Human Be-In, que se convirtió en una manifestación masiva que reunió tribus diversas y dio visibilidad nacional e internacional a la contracultura estadounidense.

El punto culminante llegó el 14 de enero de 1967, cuando el Polo Fields del Golden Gate Park se transformó en un gran escenario a cielo abierto. Bajo el sol, se sucedieron recitales frente a una multitud de entre 20 mil y 30 mil personas que se congregaron sobre el césped para participar de una experiencia que desdibujó las fronteras entre espectáculo, ritual y manifestación cultural. Ese día, toda la energía que ya vibraba en San Francisco se expandió de manera inédita.

La música, los colores y los bailes fueron los ingredientes principales (Found SF)

Entre las bandas locales que tocaron, pasaron Grateful Dead, Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger Service; también estuvieron poetas como Allen Ginsberg, Gary Snyder y Michael McClure, que leyeron prosas en las que funcionaron invocación espiritual y declaraciones políticas. Entre el público estaban los músicos que ya comenzaban a destacarse en la escena, como los miembros de The Doors y de Big Brother & The Holding Company, con Janis Joplin, quienes presenciaron el nacimiento de algo irrepetible desde la multitud, aunque no subieron al escenario ese día.

Toda la audiencia fue tan diversa como el espíritu del evento: había bailarines espontáneos, malabaristas, familias, activistas, místicos y artistas compartían el espacio en un clima de apertura poco habitual para un evento de esa magnitud. Días antes, se había pedido que llegaran con flores, incienso, banderas, animales e instrumentos musicales para crear una obra de arte colectiva y efímera. El resultado fue una multitud vibrante, un collage de colores intensos, túnicas, flores y movimientos espontáneos que llenaba el espacio con energía pura.

Desde el escenario, el psicólogo conocido como “el gurú del LSD”, Timothy Leary, una de las voces más influyentes del movimiento psicodélico, pronunció la frase que quedaría asociada para siempre al espíritu de la época: “Enciende, sintoniza, abandona”. Más que una consigna literal, el mensaje invitaba a despertar la conciencia, sintonizar con el entorno y abandonar las estructuras mentales impuestas. En ese instante, el movimiento hippie dejó de ser una subcultura localizada para afirmarse como una experiencia compartida, visible y difícil de ignorar.

Festival de Woodstock, 1969 (Wikimedia)

Del Human Be-In al Verano del Amor

El impacto del Human Be-In se extendió rápidamente más allá del Golden Gate Park. Semanas después, miles de jóvenes de todo Estados Unidos comenzaron a viajar hacia San Francisco, transformando el barrio de Haight-Ashbury en el epicentro de la contracultura. Para el verano de 1967, el fenómeno ya tenía nombre: el Summer of Love —Verano del Amor—. Solo entre junio y agosto de ese año, más de 100.000 jóvenes llegaron a la ciudad atraídos por la promesa de libertad, comunidad y experimentación.

Para alojar a esa multitud surgieron casas comunitarias, clínicas gratuitas, cafés, mercados de artesanos y espacios culturales que aparecieron de manera espontánea, convirtiendo al barrio en un laboratorio de nuevas formas de vida y expresión masiva.

El evento también sentó un precedente para festivales futuros y encuentros culturales masivos, anticipando el espíritu de conciertos como Monterey Pop, en junio de 1967 y, más tarde, Woodstock en 1969. Además, inspiró la estética, la moda y la iconografía del movimiento: murales psicodélicos, ropa bordada, flores, carteles coloridos y collares se volvieron símbolos de una generación que buscaba redefinir la creatividad, la libertad y la comunidad. Lemas como “haz el amor, no la guerra” y la imagen de flores en el pelo se convirtieron en emblemas mundiales.

Aunque la contracultura terminó siendo absorbida parcialmente por la industria cultural y enfrentó desafíos sociales y políticos, el Human Be-In dejó una huella imborrable. Mostró que miles de personas podían reunirse para celebrar otros valores, explorar nuevas formas de vida y construir en comunidad, y que esa unión podía resonar mucho más allá de un parque de San Francisco. Por un instante breve y luminoso, el Human Be-In convirtió en tangible la posibilidad de un mundo distinto.