El calvario de “Britches”, el mono que mostró al mundo las torturas que padecían los animales en los experimentos de laboratorio

Así encontraron a Britches en el laboratorio

Cuando el Frente de Liberación Animal entró al laboratorio hermético de la Universidad de California, en la madrugada del 20 de abril de 1985, no solo derribó una enorme puerta cerrada por décadas: expuso lo que hasta entonces permanecía oculto. Por primera vez, esos activistas vieron, y registraron, todo lo qué eran obligados a padecer los animales. Lo que encontraron allí fueron imágenes terroríficas.

Sin estar de acuerdo, claro, entendieron por qué lo que tenían delante ocurría a puertas cerradas y bajo llave. No era casualidad: el silencio era la condición para que esas prácticas pudieran sostenerse. Ese hallazgo no fue un hecho aislado, sino el catalizador que le puso rostro a una lucha que ya tenía bases institucionales. Apenas cuatro días después de aquel rescate, el calendario marcaba una fecha que, desde hacía pocos años, buscaba precisamente evitar que ese horror permaneciera en las sombras.

En 1979, la Sociedad Nacional Antivivisección (NAVS) estableció que cada 24 de abril se conmemore el Día Mundial del Animal de Laboratorio, en honor al nacimiento de Lord Hugh Dowding, pionero en el bienestarismo. La fecha surgió como un movimiento de denuncia contra el sufrimiento de millones de animales sometidos a pruebas científicas, con el objetivo de visibilizar la realidad de los bioterios y presionar a la comunidad internacional para la validación de métodos alternativos que reemplacen definitivamente el uso de seres vivos en la investigación.

El experimento preveía tenerlo con los ojos cosidos durante tres años (Frente de Liberación Animal)

Los ojos cocidos que se convirtieron en un emblema

Britches era un mono macaco de pocos meses. Lo separaron de su madre al día siguiente de nacer y, con apenas dos días de vida, un investigador le cosió los párpados. No volvió a ver. El objetivo de ese “experimento” era estudiar qué pasaba en su cerebro ante esa privación visual y qué efectos tendría en él. Además le colocó un dispositivo de ultrasonidos en su cabeza. Ese casco emitía de forma constante sonidos agudos, sin pausa... Lo único que el pobre animal experimentó fue una tortura sinfín.

Vivía solo, dentro de una jaula, aferrado a un cilindro metálico. Sin contacto, sin estímulos y sin cuidado. El protocolo preveía tres años de experimentación en esas condiciones y, luego, su muerte para, finalmente, analizar su cerebro...

El pequeño macaco fue rescatado aquella madrugada de abril. Rebautizado como Britches, fue finalmente trasladado a un santuario en Texas gestionado por la ONG Primarily Primates. Allí comenzó un proceso de rehabilitación lento y cuidadoso. Con el tiempo, fue adoptado por una hembra de su misma especie que lo integró a su familia como si fuera su propio hijo. Contra toda expectativa, el pequeño logró recuperar la visión, aprender conductas sociales y desarrollar una vida estable. Murió por causas naturales casi dos décadas después, en 2004.

Britches se convirtió en un emblema

La difusión del caso tuvo un impacto inmediato en la sociedad. El video del rescate se convirtió en una de las primeras evidencias visuales masivas de la experimentación en laboratorios universitarios. La presión pública derivada de esas imágenes llevó a la Universidad de California a prohibir la práctica de coser los ojos a primates y a cancelar varios proyectos de privación sensorial financiados con fondos públicos.

Desde entonces, Britches dejó de ser un sujeto experimental para convertirse en un símbolo del animalismo y también del debate ético sobre el uso de animales en ciencia. Su caso fue utilizado por organizaciones como PETA y la National Anti-Vivisection Society (Sociedad Nacional Antivivisección) para impulsar campañas globales y reforzar el desarrollo de métodos alternativos. En el ámbito académico, sigue siendo citado como ejemplo de la limitada validez de ciertos modelos invasivos en investigación biomédica.

Britches fue adoptado por una mona de su misma especie (Frente de Liberación Animal)

A pesar del impacto que tuvo este caso y el avance de la conciencia social, la experimentación con animales persiste y consume la vida de más de 115 millones de seres vivos al año —aunque la cifra podría ser mayor debido al subregistro de roedores en potencias como Estados Unidos—. Si bien más de 40 países prohíben el testeo cosmético, el panorama mundial es complejo: aunque China eliminó en 2021 la obligatoriedad de pruebas en animales para cosméticos generales importados, aún las mantiene para productos de “uso especial” (como protectores solares o tintes), obligando a muchas empresas a operar en una zona gris ética para mantener su acceso al mercado asiático.

En el campo científico, la contradicción es estructural: aunque el 90% de los fármacos que superan las pruebas en animales fracasan en humanos por diferencias biológicas insalvables, se perpetúan protocolos como el test de Draize en áreas de toxicidad industrial.

El obstáculo actual no es solo tecnológico —ya que la Inteligencia Artificial y los órganos en un chip prometen precisiones superiores al método tradicional— sino una burocracia regulatoria que apenas comienza a ceder. Aunque hitos como la FDA Modernization Act 2.0 ya no exigen legalmente estas pruebas en Estados Unidos, la inercia del sistema sigue manteniendo a primates, perros Beagle y roedores como el estándar por defecto, demostrando que el fin del especismo en el laboratorio requiere desmantelar no solo leyes, sino costumbres científicas arraigadas.

El test de Draize, desarrollado en 1944, consiste en aplicar sustancias químicas en los ojos de conejos para evaluar la irritación y toxicidad de productos cosméticos y farmacéuticos (Peta)

De hacerle frente a los nazis a proclamar por los derechos animales

“Toda la vida es una; y todas sus manifestaciones con las que tenemos contacto ascienden por la escalera de la evolución”. Con esa frase, Hugh Dowding resumió una de las transformaciones más inesperadas de su tiempo: la de un Mariscal Jefe del Aire, formado en la disciplina militar más rígida, que terminó defendiendo públicamente a los animales desde la Cámara de los Lores. Para él, no eran mundos separados. La guerra y la compasión, la estrategia y la vida, formaban parte de una misma responsabilidad.

Pero antes de llegar a esa convicción estuvo su vida de comandante. Dowding (1882–1970) fue el jefe del Mando de Caza de la Real Fuerza Aérea durante la Batalla de Inglaterra en 1940. En uno de los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial, organizó un sistema de defensa aérea basado en radares, control terrestre y coordinación de escuadrones que permitió a Gran Bretaña resistir la ofensiva nazi. Su trabajo fue silencioso y técnico, pero decisivo. Churchill lo resumió en una frase que quedó en la historia: “Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”.

Luego de su destitución en 1942, a causa de presiones políticas, fue enviado a Estados Unidos en una misión diplomática para reforzar el apoyo a la causa británica. Al finalizar la guerra, recibió el título de Barón Dowding de Bentley Priory e ingresó a la Cámara de los Lores. Llegó allí como héroe nacional, pero su mirada ya no estaba completamente en los cielos de la guerra.

Se acercó al vegetarianismo y desarrolló una sensibilidad desconocida frente a la crueldad hacia los animales

Con el tiempo, algo en él empezó a cambiar. La experiencia del conflicto, la muerte de los jóvenes pilotos que había comandado y una creciente búsqueda espiritual lo llevaron hacia otras preguntas. Se acercó al espiritualismo y a la teosofía, y comenzó a pensar la vida como una continuidad más amplia, donde el sufrimiento no podía ser indiferente según la especie que lo padeciera.

Ese cambio se profundizó junto a Muriel Whiting, su segunda esposa, quien lo acercó al vegetarianismo y desarrolló una sensibilidad activa frente a la crueldad hacia los animales. Desde entonces, Dowding empezó a hablar de lo que antes desconocía: de la vivisección, la caza, los mataderos y la experimentación científica. Desde su banca en la Cámara de los Lores, el antiguo estratega de guerra comenzó a cuestionar la forma en que la ciencia trataba a los seres vivos.

Su intervención no quedó en meras palabras. Presionó por reformas, criticó la Ley de Animales (Procedimientos Científicos) existente y defendió la necesidad de reemplazar la experimentación animal por métodos alternativos. Su argumento tenía una raíz ética simple pero profunda: una sociedad que había luchado por la libertad no podía sostener la idea de que otros seres vivieran sin ninguna.

Organizó el sistema de defensa aérea con radares y control terrestre que permitió a Gran Bretaña resistir la ofensiva nazi durante la Segunda Guerra Mundial (Wikipedia)

Junto a Muriel, se vinculó a iniciativas como Beauty Without Cruelty (Belleza sin crueldad) y al movimiento antivivisección británico, incluida la National Anti-Vivisection Society (NAVS). Allí promovió una idea que entonces sonaba incómoda: el progreso científico no necesitaba apoyarse en el sufrimiento. Con el tiempo, su figura dejó de ser solo la de un comandante militar para convertirse también en una voz moral dentro del debate sobre la experimentación con animales.

Años después de su muerte en 1970, su legado fue reconocido de una forma inesperada: en su honor, su fecha de nacimiento, el 24 de abril, pasó a ser el Día Mundial del Animal de Laboratorio. Así, el hombre que había organizado la defensa de un país en guerra terminó vinculado a la defensa de quienes no podían defenderse. Dos mundos que en su vida no estuvieron separados, sino unidos por una misma idea: la responsabilidad frente a la vida en todas sus formas.