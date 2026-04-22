Bettie Page, de maestra a ícono sexual de la década del 50: su flequillo como marca registrada, las fotos en Playboy y su triste final

Bettie Page, considerada un ícono del modelaje y la cultura popular de los años 50, revolucionó la fotografía con su estilo inconfundible

“Nunca supe de qué se trataba todo ese escándalo; para mí, solo estaba posando para fotos que me hacían sentir linda”, solía decir Bettie Page cuando el mundo ya la había convertido en un mito prohibido. Su destino parecía ser el de una maestra rural dedicada a la enseñanza, pero la miseria de la posguerra y un encuentro fortuito en una playa neoyorquina la lanzaron a los flashes de la fotografía amateur.

Con su característico flequillo azabache —diseñado por ella misma para ocultar una frente prominente— y una risa que desbordaba frescura, Bettie no solo posaba: ella construía su propia imagen. En una década dominada por la rigidez moral, su irrupción representó una sensualidad espontánea que terminó por coronarla como la “Reina de las Pin-ups” y una de las primeras grandes estrellas de la revista Playboy.

Sin embargo, ese brillo escondía un dolor interior que la fama solo logró profundizar. Detrás de la modelo más fotografiada del siglo XX, quedaba una mujer vulnerable que nunca pudo conjugar su imagen pública con su búsqueda personal.

En 1957, en el pico de su popularidad y tras enfrentar interrogatorios senatoriales que la vincularon con la delincuencia juvenil, Bettie Page tomó la decisión más radical de su vida: desaparecer por completo.

Reconocida por su característico flequillo y sus sesiones fotográficas, Bettie Page se convirtió en una figura emblemática del pin-up estadounidense

Los primeros tiempos

Bettie Mae Page nació el 22 de abril de 1923 en Nashville, Tennessee, en una familia marcada por la pobreza y una fuerte disciplina religiosa. Era la segunda de seis hermanos y, desde chica, asumió responsabilidades como cuidar a los más pequeños mientras sus padres trabajaban. Pero lo que más la marcó no fue la falta de dinero en la infancia, sino el clima que se vivía dentro de su casa.

Su padre, Walter Roy Page, abusó de ella cuando tenía apenas 13 años. Paradójicamente, esas situaciones hicieron que Edna Mae Pirtle, su madre, mantuviera con su hija una relación de rivalidad y frialdad, que la modelo describió como “una falta total de cariño”. No hubo contención sino celos. Esas situaciones dejaron una huella profunda en ella. En ese contexto, la imaginación se volvió una forma de refugio.

Intentando salir de su realidad, iba con sus hermanas al cine cada vez que podía. Después, en casa, repetían las escenas frente al espejo. Bettie observaba, copiaba gestos, probaba poses. Sin saberlo, empezaba a construir una relación con la cámara que más tarde definiría su vida. Pero las poses y deseo de fama no fueron todo. También aprendió a coser en un centro comunitario, una habilidad práctica que años después le permitiría diseñar su propia imagen por medio de la ropa.

En la escuela se destacó como una alumna aplicada: participaba en el diario escolar y sus compañeros la veían con futuro prometedor. Pero, ese potencial no se tradujo en oportunidades claras para Bettie. Su madre se opuso a que aceptara una beca en la Universidad Vanderbilt: otra vez la rivalidad con su hija pudo más. Aun así, Bettie logró graduarse en Artes en la Universidad de Peabody.

Luego, intentó dedicarse a la docencia, pero la experiencia fue breve: su presencia en el aula generaba una atención que no podía manejar, especialmente entre los alumnos varones. Más tarde recordaría ese momento con ironía, como un anticipo del efecto que tendría entre los hombres.

Bettie Page también fue símbolo de la contracultura y la moda. Dejó una huella en la estética y la representación femenina del siglo XX

Con el sueño de llegar a Hollywood, se mudó a San Francisco y trabajó como secretaria mientras esperaba una oportunidad en el cine. Su primera prueba en el estudio 20th Century Fox fue un fracaso estético; la maquillaron de forma grotesca y un productor intentó extorsionarla pidiéndole favores sexuales a cambio de una carrera. Bettie rechazó la propuesta y también las insistentes llamadas del magnate Howard Hughes, prefiriendo aún el anonimato antes que someterse a las reglas depredadoras de la industria.

El destino actoral de Page se frustró por un telegrama de Jack Warner —jefe de los estudios Warner Bros.— que nunca llegó a responder. En ese mensaje le ofrecían una segunda prueba de cámara que podría haberla acercado a una carrera en el cine, pero Bettie estaba enfocada en intentar sostener su matrimonio con Billy Neal, con quien se había casado en 1943, cuando tenía 20 años. Neal había combatido en el frente del Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial y había regresado con secuelas psicológicas. Al priorizar una relación que ya estaba en crisis, dejó en segundo plano su oportunidad en la industria cinematográfica. Con el tiempo, recordaría esa decisión como uno de los errores que más le pesaron en su vida.

Tras un viaje fallido a Haití buscando una reconciliación que nunca llegó, Bettie regresó a los Estados Unidos en noviembre de 1947 para solicitar el divorcio de Neal. Ese cierre definitivo marcó el fin de su etapa de formación y la empujó a buscar un nuevo comienzo en la ciudad de Nueva York. Sola y sin el peso de un matrimonio roto, estaba lista para iniciar, casi por accidente, el camino que la transformaría en la modelo más icónica del siglo XX.

Bettie inició su carrera en el modelaje en la década de 1950 y se transformó en una figura clave del movimiento pin-up, influyendo en generaciones posteriores

El modelaje y la persecución

La transformación de Bettie en una figura masiva ocurrió en Nueva York, donde su estética sencilla contrastó con los estándares de la época. A diferencia de las modelos de alta costura, diseñaba su propia lencería y posaba con naturalidad, lo que llamó la atención en los clubes de fotografía. Su imagen empezó a circular en revistas especializadas hasta convertirla en una de las más fotografiadas de su tiempo.

En 1955, su carrera alcanzó su punto más alto cuando Hugh Hefner la eligió para el desplegable central de Playboy. Esa exposición también la dejó en el centro de un clima político cada vez más hostil. El Comité del Senado sobre Delincuencia Juvenil, encabezado por el senador Estes Kefauver, apuntó contra el tipo de material que Bettie protagonizaba, al considerarlo una amenaza para la moral pública.

La presión aumentó cuando fue llamada a declarar por sus sesiones de temática bondage realizadas con el fotógrafo Irving Klaw. Aunque no enfrentó cargos penales, la exposición y el tono de la investigación marcaron un quiebre en su relación con la industria. En 1957, en el momento más alto de su popularidad y luego de una breve estadía en Miami, decidió dejar el modelaje sin dar explicaciones públicas.

La historia de Bettie Page abarca desde sus inicios humildes en Nashville hasta su consagración como símbolo de libertad y sensualidad en la cultura popular estadounidense

Ese retiro no fue una estrategia, sino una forma de alejarse. Bettie comenzó a sentirse mal y buscó refugio en la religión, vinculándose con instituciones cristianas: se bautizó en una iglesia bautista de Miami poco después de retirarse. Según sus biógrafos, buscaba “limpiar” su pasado. Sentía una culpa profunda por sus fotos, a las que empezó a ver como pecados, y llegó a pedirle a Dios que las borrara de la memoria de la gente. Eso hizo que, con el tiempo, desapareciera por completo de la vida pública, y su ausencia dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre ella.

Además, se inscribió en institutos bíblicos, como el Northwestern Schools en Minnesota, pero fue rechazada por las misiones debido a su pasado público y su inestabilidad emocional. Esto le causó una frustración inmensa, ya que sentía que ni siquiera Dios la aceptaba por completo. Durante las décadas de 1960 y 1970, su vida se volvió inestable. Se mudó varias veces, tuvo relaciones que no prosperaron y trabajó en empleos administrativos. Su religiosidad se intensificó, mientras comenzaban a aparecer episodios de paranoia que fueron agravándose con el tiempo.

En 1979, tras una crisis que derivó en un episodio de violencia, fue detenida e internada en una institución estatal en California, donde recibió el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. A partir de entonces, pasó años entre hospitales y programas de asistencia social, medicada y bajo tutela estatal, completamente ajena a su pasado público. Su nombre seguía circulando afuera, pero ella vivía en el anonimato, sostenida por recursos mínimos y aferrada a la religión como único punto de apoyo.

Tras retirarse del mundo del espectáculo, Bettie llevó una vida alejada de la fama y permaneció en el anonimato durante varios años

El regreso y el final

Mientras Bettie permanecía encerrada, el mercado nostálgico de los años noventa inició una búsqueda frenética para localizarla. Su estética había sido recuperada por la moda, el cine y el arte pop, convirtiéndola en un ícono de culto para las nuevas generaciones. Un agente especializado en derechos de imagen logró rastrearla finalmente en un complejo de viviendas en Los Ángeles en 1992.

El encuentro fue impactante: Bettie no tenía idea de que era famosa ni de que su imagen se utilizaba en merchandising en todo el mundo. Tras años de litigios, logró recuperar el control legal sobre su nombre y empezó a percibir regalías que le permitieron salir de la pobreza. A pesar del interés mediático, se mantuvo firme en su decisión de no dejarse fotografiar nunca más.

En sus últimas entrevistas, realizadas por audio, Bettie se mostraba sorprendida por el impacto que su flequillo y su sonrisa seguían teniendo en el público. Disfrutaba de su nueva estabilidad económica, pero siempre aclaraba que aquella chica de las fotos era “otra persona” que ella ya no reconocía. Se convirtió en una defensora de su propia privacidad, protegiendo el mito de la eterna juventud que sus fans idolatraban.

Bettie Page falleció el 11 de diciembre de 2008 en Los Ángeles, tras sufrir un ataque cardíaco a los 85 años. Su muerte puso fin a una de las trayectorias más enigmáticas del siglo XX, cruzada por la fama absoluta y el olvido psiquiátrico.