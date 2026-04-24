Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 24 de abril de 2026

La actualización de los haberes incluye un aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, con acreditaciones directas para beneficiarios según el cronograma oficial y terminación de documento

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Este viernes 24 de abril cobran jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, si sus documentos finalizan en 0 y 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la actualización mensual de prestaciones sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente. Hoy, viernes 24 de abril, una parte de los beneficiarios accede a sus haberes, en una jornada clave para jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones.

El cronograma oficial determina el orden de cobro según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), asegurando así la organización y la previsibilidad en el sistema previsional argentino.

El mes de abril trajo consigo un aumento del 2,9% en todas las prestaciones, ajuste que responde a la inflación registrada en febrero. Este incremento se refleja tanto en las jubilaciones y pensiones como en las asignaciones sociales, impactando directamente en los ingresos de millones de argentinos.

Quiénes cobran hoy, 24 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy, cobran los jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 0 y 1, siempre que perciban un haber superior al mínimo garantizado. Este segmento corresponde a quienes, por su nivel de aportes, reciben una prestación mensual mayor a la establecida como base en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El pago se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.

Prestación por desempleo

También este viernes reciben su pago los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI finalizados en 4 y 5. Este beneficio está destinado a las personas que, tras haber perdido su empleo formal, cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente y se encuentran inscriptos en el sistema.

El monto y la extensión del beneficio dependen de los aportes previos y la situación personal de cada solicitante.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

anses y jubilados
Titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 4 y 5 reciben hoy su pago mensual según el calendario de ANSES (ANSES)

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, laj ubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

La jubilación mínima pasa a $393.250. El monto puede alcanzar los $463.250 en caso de sumarse el bono extraordinario.

El haber mínimo garantizado de jubilaciones en abril 2026 es de $380.319,31, mientras que el máximo alcanza $2.559.188,80 por beneficiario (REUTERS/Francisco Loureiro)
El haber mínimo garantizado de jubilaciones en abril 2026 es de $380.319,31, mientras que el máximo alcanza $2.559.188,80 por beneficiario (REUTERS/Francisco Loureiro)

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

En cuanto a otras prestaciones, la PUAM se actualizará a $314.539,28, y con el bono extraordinario podría llegar a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzarán $275.221,87, y si se suma el bono, el total será de $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $393.250 y hasta $463.250 si se incluye el bono. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $141.285,31, y la AUH con Discapacidad a $460.044,10.

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