Historias

La historia del día que Keylor Navas se enteró que fichó por el Real Madrid: “Me quedé paralizado”

Años atrás, el arquero costarricense contó cómo recibió la noticia que cambió su vida profesional. El traspaso de Navas, hoy jugador de Pumas de la UNAM, evidenció la magnitud de un paso decisivo en su carrera y su ingreso a la élite del fútbol europeo

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La noticia sobre el traspaso del guardameta costarricense fue recordada por él en una entrevista, donde describió cómo esa confirmación representó el punto de inflexión que lo impulsó hacia la élite internacional - REUTERS/Hannah McKay
La noticia sobre el traspaso del guardameta costarricense fue recordada por él en una entrevista, donde describió cómo esa confirmación representó el punto de inflexión que lo impulsó hacia la élite internacional - REUTERS/Hannah McKay

Keylor Navas relató cómo se enteró de su fichaje por el Real Madrid durante una entrevista concedida años atrás al programa deportivo español El Chiringuito. La conversación, realizada por periodista Edu Aguirre, cuando el arquero aún estaba en Paris Saitn Germain (PSG), permitió al costarricense revivir el instante exacto en que recibió la confirmación de su traspaso. Navas, que actualmente defiende el arco de Pumas de la UNAM en México.

El futbolsita explicó que, durante las negociaciones, pensó muchas veces en cómo reaccionaría si la operación se concretaba. En sus palabras: “Siempre pensé en gritar, llorar y brincar cuando llegara ese momento”. Pero cuando su representante le confirmó que sería nuevo jugador del Real Madrid, la emoción lo superó: “Me quedé paralizado. Ni salté, ni brinqué, ni lloré, porque quería hacer todo a la vez”.

El impacto del fichaje de Navas por el Real Madrid

El traspaso de Navas representó el punto culminante de su trayectoria: llegó al club en 2014 tras una actuación destacada en el Levante y en el Mundial de Brasil. La noticia de su llegada al Real Madrid confirmó el salto a la élite del fútbol europeo y la posibilidad de competir por los principales títulos del continente.

De acuerdo con el propio Navas, el fichaje supuso “un sueño cumplido”. El arquero expresó que la oportunidad de defender la portería del Real Madrid significó el reconocimiento a años de trabajo personal y profesional. Su reacción inicial, lejos de la euforia pública, mezcló emociones contenidas por la magnitud del cambio que afrontaba.

La estancia del arquero en el equipo blanco consolidó su reputación, ya que su desempeño y logros en varios campeonatos reforzaron el prestigio adquirido tanto en España como fuera de ella - REUTERS/Eloisa Sanchez
La estancia del arquero en el equipo blanco consolidó su reputación, ya que su desempeño y logros en varios campeonatos reforzaron el prestigio adquirido tanto en España como fuera de ella - REUTERS/Eloisa Sanchez

En aquellos tiempos, Navas recordó que se integró rápidamente al vestuario y pronto se ganó la confianza de sus compañeros y el cuerpo técnico. Su desempeño durante cinco temporadas incluyó la conquista de tres UEFA Champions League, además de otros títulos nacionales e internacionales. Adaptarse al club blanco exigió disciplina y constancia, aspectos que enfatizó en su relato.

Durante su paso por el Real Madrid, Navas se consolidó como una referencia internacional en la portería. El reconocimiento de la afición y los éxitos colectivos reforzaron su prestigio dentro y fuera de España. El portero subrayó: “marcó un antes y un después” en su carrera deportiva.

Reconocimiento, legado y presente en México

En la entrevista, Navas recordó su regreso al Santiago Bernabéu como portero del club francés Paris Saint-Germain. Fue recibido con una ovación por parte del público blanco, que reflejó el aprecio y respeto acumulados durante su etapa en el Real Madrid. Navas valoró este reconocimiento como uno de los momentos más emotivos de su trayectoria profesional.

El arquero costarricense aporta su experiencia internacional y liderazgo al equipo universitario, consolidándose como una de las figuras más destacadas del campeonato - Chadd Cady-Imagn Images
El arquero costarricense aporta su experiencia internacional y liderazgo al equipo universitario, consolidándose como una de las figuras más destacadas del campeonato - Chadd Cady-Imagn Images

Actualmente, Keylor Navas forma parte de Pumas de la UNAM en la liga mexicana, donde mantiene niveles altos de rendimiento y liderazgo. Su paso por el fútbol europeo y la selección costarricense lo posicionan como un referente del arco a nivel internacional. Navas continúa aportando experiencia y profesionalismo en una etapa más de su carrera.

Navas, referente y figura en Pumas de la UNAM

Tras su breve paso por Newlls´s Old Boys, en la actualidad, Keylor Navas defiende el arco de Pumas de la UNAM en la liga de México, tras haber dejado huella en clubes europeos como el Real Madrid y el PSG. El arquero costarricense, con una trayectoria marcada por títulos internacionales y actuaciones decisivas, aporta experiencia y jerarquía a la plantilla universitaria. Su llegada despertó entusiasmo entre la afición, que reconoce en él a un guardameta de talla mundial.

De acuerdo con medios deportivos, Navas mantiene un nivel competitivo sobresaliente y asume el rol de líder en el vestuario, guiando a jugadores jóvenes y transmitiendo disciplina en los entrenamientos. Su presencia fortalece la estructura defensiva del equipo y contribuye al crecimiento del proyecto deportivo de Pumas. Además, su reputación internacional y su profesionalismo lo convierten en una figura clave para el fútbol mexicano, que ahora cuenta con uno de los porteros más reconocidos del continente en su campeonato local.

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