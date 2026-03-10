“Señor Watson, venga aquí”: la historia detrás de la primera llamada de teléfono que cambió el mundo para siempre

Alexander Graham Bell demuestra cómo funciona su invento: el teléfono

Durante miles de años, la voz humana solo pudo viajar tan lejos como lograra percibirla el oído. Para comunicarse a distancia, las personas dependían de cartas, mensajeros o señales. Hasta que un joven obsesionado con el sonido —hijo de un profesor de locución y marcado por la sordera de su madre— comenzó a preguntarse si, acaso, habría una manera de transformarla en electricidad y hacerla recorrer un cable.

El 10 de marzo de 1876, en un pequeño laboratorio de Boston, Alexander Graham Bell dijo sin pensar una frase que cambiaría la historia de la comunicación: “Señor Watson, venga aquí, quiero verlo”. Al otro lado del cable, su asistente Thomas Watson escuchó claramente esas palabras. Corrió a contárselo. Era la primera vez que la voz humana viajaba eléctricamente de un lugar a otro.

Ese momento fue el resultado de años de experimentos, intuiciones y una obsesión científica invaluable. También fue el comienzo de una de las invenciones más influyentes de la era moderna: el teléfono.

Receptor fotofónico, una de las dos partes del equipo de comunicación sin cables de Bell, en 1880 (Wikipedia)

Un inventor obsesionado con el sonido

Alexander Bell nació en Edimburgo, Reino Unido, el 3 de marzo de 1847. Su hogar familiar, ubicado en el número 16 de South Charlotte Street, hoy conserva una placa que recuerda su nacimiento. Era hijo del profesor Alexander Melville Bell, un especialista en fonética y locución, y de Eliza Grace Symonds Bell. Tuvo dos hermanos, Melville James y Edward Charles, ambos fallecidos jóvenes por tuberculosis, tragedias que marcaron profundamente su vida. A los once años adoptó el segundo nombre “Graham”, en honor a un amigo de la familia que admiraba y porque, al igual que sus hermanos, deseaba tener dos nombres. Desde entonces sería conocido como Alexander Graham Bell, aunque en la intimidad familiar lo llamaban “Aleck”.

Bell heredó de su madre una sensibilidad artística y un notable talento musical: tocaba el piano sin clases formales y solía amenizar reuniones familiares con improvisaciones. También tenía un singular sentido del humor y habilidad para la imitación, dominando la mímica y experimentando con trucos de voz cercanos a la ventriloquia. La curiosidad por las posibilidades de la voz humana era el germen de una fascinación que marcaría toda su vida.

La relación con su madre influyó decisivamente en su futuro. Cuando Bell tenía alrededor de doce años, Eliza comenzó a perder progresivamente la audición. Para comunicarse con ella, desarrolló distintas estrategias, como hablarle cara a cara, en tonos claros y modulados, y así crearon un sistema de señas. Esa experiencia despertó en él una profunda preocupación por la sordera y lo llevó a interesarse en el estudio científico del sonido.

El interés no surgía en el vacío. Bell pertenecía a una familia dedicada a la enseñanza de la locución y la fonética desde hacía generaciones. Su abuelo había trabajado en Londres, su tío enseñaba en Dublín, y su padre era una autoridad en Edimburgo en la corrección del habla. Alexander Melville Bell publicó obras influyentes sobre pronunciación y desarrolló el sistema de Visible Speech, que representaba visualmente la posición de lengua, labios y garganta para que las personas sordas aprendieran a articular palabras observando los movimientos correctos.

Desde joven, Alexander destacó en este sistema. Participaba en demostraciones públicas junto a su padre, descifrando mensajes mediante los símbolos del lenguaje incluso en distintos idiomas, asombrando a los espectadores y mostrando su extraordinaria capacidad para analizar la relación entre sonido, lenguaje y comunicación. También creció rodeado de debates sobre fonética, ejercicios de pronunciación y experimentos con el habla; para él, lo que otros veían como un campo académico especializado era parte de la vida cotidiana. Con el tiempo, esta combinación de sensibilidad personal, tradición familiar y curiosidad científica lo llevaría a preguntarse si la voz humana podría transmitirse a la distancia. Esa pregunta lo obsesionó durante años, y se convirtió en el punto de partida de una de las invenciones más transformadoras de la historia moderna.

Dibujo de la patente número 174.465 del teléfono de Alexander Graham Bell, con fecha 7 de marzo de 1876 (Wikipedia)

Del telégrafo al primer teléfono: la obsesión por transmitir la voz

En plena adolescencia y junto a su hermano Melville, construyó una cabeza autómata capaz de articular palabras simples, inspirada en un diseño del polifacético inventor, ingeniero y funcionario de la corte imperial de Viena, el barón Wolfgang von Kempelen. Mientras Melville recreaba la laringe, Alexander fabricó un cráneo realista y ajustó los labios para que el aire generara sonidos como “mama”. Incluso experimentó con el perro de la familia, logrando que los visitantes creyeran que el animal hablaba... Nadie que lo escuchara podía creerlo.

Estos primeros juegos con el sonido lo llevaron a estudiar la resonancia con diapasones y a desarrollar el concepto de transmitir ondas sonoras mediante electricidad. A los diecinueve años, escribió un informe que llamó la atención del experto Alexander Ellis, un matemático, filólogo y fonetista inglés, quien le comentó que algunos trabajos similares se habían hecho ya en Alemania. Lejos de desanimarse, Bell estudió los experimentos del científico alemán Hermann von Helmholtz sobre la síntesis de sonidos vocales mediante el uso de electricidad y resonancia, y postuló una idea revolucionaria: si las vocales podían reproducirse eléctricamente, como aseguraba Helmholtz, quizá también lo podrían hacer las consonantes, logrando transmitir una conversación completa.

Ya en Canadá, en 1870, Bell instaló un taller en su nueva casa familiar y continuó explorando la telegrafía armónica, un sistema para enviar múltiples señales por un solo cable. Sus experimentos combinaban membranas, bobinas, imanes y cables, con los que buscaba traducir la voz humana a impulsos eléctricos. La competencia era feroz: inventores como Elisha Gray trabajaban en dispositivos similares, y la carrera por la patente estaba en marcha hacia 1876. Bell contaba además con la ayuda de Thomas Watson, un mecánico eléctrico, y con el respaldo financiero de Gardiner Hubbard y Thomas Sanders, quienes, desde mediados de la década de 1870, creyeron en su visión de transmitir la voz a distancia y lo apoyaron para asegurar los derechos legales de su invento. La temprana presentación de Bell le permitió obtener la patente número 174.465, que describía el método de transmitir sonidos vocales por medio de electricidad, marcando el inicio oficial del teléfono como tecnología reconocida.

Estos años de prueba y error, de modelos rudimentarios y largas horas de experimentación, sentaron las bases del teléfono. Cada fracaso lo acercaba a entender cómo las vibraciones podían transformarse en electricidad y viajar por un alambre, un principio que revolucionaría para siempre la comunicación humana.

Retrato de Alexander Graham Bell junto a su esposa Mabel Gardiner Hubbard Bell y sus hijas Elsie May Bell y Marian "Daisy" Bell, posando formalmente para la cámara

El experimento que hizo hablar a la electricidad

Sus primeros experimentos en Brantford y Boston eran ingeniosos, pero rudimentarios: diseñó un fonoautógrafo, un aparato que permitía dibujar en un vidrio ahumado las ondas que produce la voz al hablar. Su objetivo era demostrar que esas vibraciones podían convertirse en señales eléctricas y, después, volver a transformarse en sonido.

En 1874, un hallazgo fortuito reforzó su intuición. Durante un ensayo con Watson, su asistente, una lengüeta metálica del “telégrafo armónico” se rompió. Bell, concentrado en el extremo receptor, escuchó los armónicos de la lengüeta vibrando: era la prueba de que una sola lengüeta podía transmitir la voz, y no varias como había pensado antes. Este descubrimiento simplificó su enfoque y abrió camino al teléfono electromagnético. Poco después, Watson se convirtió en su colaborador inseparable, combinando la pericia mecánica con la visión de Bell, y juntos comenzaron a construir prototipos más sofisticados.

Durante meses, el laboratorio se llenó de bobinas, membranas metálicas y cables improvisados. Cada prueba traía pequeños avances y fracasos: vibraciones que se perdían, membranas que no respondían y corrientes eléctricas que se interrumpían. Pero la paciencia y la determinación de Bell y Watson los acercaban cada día más a su meta: demostrar que la voz podía viajar eléctricamente.

El momento histórico ocurrió el 10 de marzo de 1876. Durante un ensayo, Bell derramó accidentalmente ácido sobre su ropa y, de manera casi graciosa, llamó a Watson: “Sr. Watson, venga aquí, quiero verlo”.

Lo extraordinario ocurrió al otro lado del cable: Watson escuchó claramente cada palabra. No eran impulsos confusos ni vibraciones aisladas; era la voz humana transmitida eléctricamente. Corrió hacia Bell para contárselo... En ese preciso instante supieron que habían realizado la primera conversación telefónica de la historia. El único testigo fue el laboratorio lleno de cables y herramientas. Desde entonces, la comunicación se transformó para siempre.

Alexander Graham Bell Bell en la apertura de la línea de larga distancia desde Nueva York a Chicago en 1892 (Wikipedia)

Una nueva era

Tras la demostración en su laboratorio, el teléfono pasó de ser un experimento a una tecnología con un potencial enorme, aunque al principio muchos no lo percibieron así. En 1876, Bell presentó su invento en la Exposición del Centenario en Filadelfia, donde causó sensación. Entre los visitantes estaba el emperador Pedro II de Brasil, quien, al escuchar la voz humana transmitida, exclamó sorprendido: “¡Dios mío, habla!”. Reacciones como esa ayudaron a despertar el interés público y marcaron el inicio de la aceptación del teléfono como un instrumento útil y revolucionario.

En los años siguientes comenzaron a instalarse las primeras líneas telefónicas y centrales, conectando hogares y empresas. Lo que había empezado como un experimento de laboratorio se convirtió rápidamente en infraestructura tecnológica. Las voces humanas viajaban primero por ciudades, luego por regiones y, finalmente, por continentes, demostrando que la comunicación podía superar cualquier barrera de distancia.

Para 1886, más de 150 mil personas en Estados Unidos tenían teléfono en sus hogares o negocios. La empresa fundada por Bell, la Bell Telephone Company, siguió investigando e hizo numerosas mejoras técnicas que hicieron el aparato más confiable y práctico. Por ejemplo, la adopción del micrófono de carbón, inventado por Thomas Alva Edison y adquirido por Bell, permitió amplificar la voz para transmisiones de larga distancia, algo imposible con el transmisor original de Bell, que requería que los usuarios hablaran a gritos incluso en distancias cortas.

Fachada del histórico edificio del Volta Bureau en Washington D.C., institución fundada por Alexander Graham Bell para la educación de sordos

En 1915, Bell envió la primera llamada telefónica transcontinental, desde Nueva York hasta San Francisco, escuchando a Watson al otro lado del país con claridad sorprendente. Lo que comenzó con un experimento en un pequeño laboratorio se había convertido en un sistema global que transformó la comunicación, el comercio y la vida cotidiana de millones de personas.

Hoy, miles de millones de llamadas y videollamadas viajan cada día por redes inspiradas en aquel invento. La frase espontánea de Bell a Watson, dicha sin pensar, entre cables y membranas metálicas, dio vida a una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. Gracias a su buena salud, Alexander Graham Bell vivió para ver cómo su invento transformaba el mundo.

El polifacético humanista y científico que se definió, sobre todo, como "maestro de sordos", dedicando su vida a la fisiología vocal y a la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Además de su faceta como inventor, fue una figura clave en la divulgación científica al presidir la National Geographic Society, exploró los límites de la aeronáutica diseñando barriletes y aeronaves, y fue un visionario en salud al crear el primer detector de metales y sentar las bases del pulmón de acero. Su espíritu resume la curiosidad inagotable de un hombre que buscó conectar al mundo a través del conocimiento, la luz y el sonido. Murió el 2 de agosto de 1922 en Baddeck, Nueva Escocia, Canadá, a los 75 años, rodeado de su familia en la residencia de Beinn Bhreagh, el lugar que había convertido en su laboratorio y hogar.