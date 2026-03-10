100 hamburguesas, una noche de radio y un debut legendario: la historia detrás del ritual secreto de Elvis que unió a Memphis

La primera emisión de 'That’s All Right' en radio marcó el nacimiento de la leyenda de Elvis Presley y de un ritual gastronómico (Neon)

En los primeros compases de la carrera de Elvis Presley, una tradición singular emergió del entusiasmo colectivo por su primer gran éxito. La noche en que su versión de That’s All Right se escuchó por primera vez en la radio de Memphis, no solo surgió una figura central del género musical Rock & Roll, sino también una costumbre gastronómica que caracterizó la intimidad del círculo cercano del músico.

El 5 de julio de 1954, Presley grabó su primer sencillo profesional en el sello discográfico de Memphis Sun Records, reinterpretando el tema de Arthur Crudup. La grabación fue difundida esa misma noche por Dewey Phillips conductor del programa nocturno Red, Hot & Blue en la emisora local de radio WHBQ.

Al emitir la canción, Phillips generó una reacción inmediata: más de 40 oyentes llamaron a la radio para preguntar por el joven hasta entonces desconocido, según aportó el sitio especializado en cultura pop Indie Hoy. Este episodio marcó tanto el inicio del ascenso de Elvis Presley como el nacimiento de una celebración singular entre su círculo.

Aquella noche, el equipo del músico instauró una costumbre que se mantendría durante años: asociar cada logro con un pedido nocturno de hamburguesas de la cadena de comida rápida del sur de Estados Unidos Krystal, célebre por sus sliders (hamburguesas pequeñas típicas de ese local).

La pasión por la música y la comida popular tejió un vínculo que acompañó cada triunfo de Presley desde sus primeras noches de gloria (Grosby)

Según el testimonio de Danny Smith, primo de Elvis Presley, recogido por Indie Hoy, “el séquito del Rey solía recibir pedidos nocturnos para conseguir enormes cantidades de hamburguesas Krystal, un apetito que surgió cuando la fama llamó a la puerta, atrayendo al pobre chico de Tupelo hacia uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos”.

El inicio de una costumbre en torno a un éxito musical

Comprender el contexto en el que tomó forma esta tradición permite entender cómo Elvis Presley transformó la vida cotidiana de quienes lo rodeaban junto con la música de su época. En 1954, con apenas diecinueve años, Presley era un joven desconocido originario de Tupelo, Misisipi, que intentaba abrirse paso en la escena musical de Memphis. La grabación de That’s All Right en Sun Records supuso el primer paso de una carrera que, en pocos años, rompería récords de ventas.

La radio local fue clave en ese proceso. Dewey Phillips, una voz relevante en la difusión de talentos, decidió dar espacio a la canción, generando un impacto inmediato. Indie Hoy señala que la reacción del público se manifestó en decenas de llamadas y la congregación de seguidores frente a WHBQ. Ante la inesperada asistencia de fans, Phillips resolvió el momento de forma particular: ordenó hasta cien sliders de Krystal para el público fuera del estudio, dato consignado tanto por Indie Hoy como por el portal musical británico Far Out Magazine.

La hamburguesa de Krystal, pequeña y fácil de compartir, era típica entre la juventud sureña de los años cincuenta. Vincular la celebración del primer gran logro de Presley con ese alimento cotidiano lo transformó en parte de la cultura del grupo: un gesto recurrente cada vez que el entorno cercano tenía algo para celebrar.

El pedido de sliders Krystal durante la noche debut de Presley se consolidó como un símbolo en la cultura Rock & Roll (Imagen Ilustrativa Infobae)

De costumbre privada a símbolo de pertenencia cultural

La tradición de los pedidos nocturnos de hamburguesas Krystal se fue consolidando como un ritual en el entorno de Elvis Presley. Cada nuevo éxito en la radio o el circuito local se celebraba con esa comida servida en grandes cantidades; así la costumbre reforzaba el vínculo entre la música y la cultura juvenil del sur estadounidense. Danny Smith aporta que “el séquito del Rey solía recibir pedidos nocturnos para conseguir enormes cantidades de hamburguesas Krystal, un apetito que surgió cuando la fama llamó a la puerta”.

Ese gesto fue más allá del círculo restringido y se integró en la narrativa en torno a la figura de Elvis Presley. Las hamburguesas Krystal, nacidas como una opción popular y accesible entre jóvenes de Memphis, se incorporaron al relato de los orígenes de uno de los músicos más recordados del siglo XX.

También Dewey Phillips, según el portal musical británico Far Out Magazine, recurrió la misma noche al pedido de hasta cien sliders de Krystal para los fans: un recurso que convirtió a la comida en parte de los hechos verificables alrededor del fenómeno Rock & Roll impulsado por Presley en esa etapa inicial.

La historia muestra cómo gestos ordinarios pueden adquirir un significado duradero. La tradición iniciada la noche en que That’s All Right sonó en la radio se mantuvo en el círculo íntimo, acompañando los logros iniciales del músico. Así, su relato sigue integrando la crónica de la vida cotidiana en los inicios del Rock & Roll.