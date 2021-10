El primer sencillo de The Beatles que los catapultó a la fama, “Love me do”, cumple 59 años

The Beatles (Foto: EFE/ Archivo).

Hace 59 años fue editado el primer sencillo de la banda británica The Beatles, este marcó un hito en la música al dar banderazo a una de las carreras más brillantes de la historia.

Love me do, nombre de la canción debut de The Beatles, fue escrita principalmente por Paul McCartney, pero al final del lanzamiento fue acreditada como Lennon-McCartney: esta dupla escribió alrededor de 180 canciones en su trayectoria juntos.

La canción fue compuesta varios años antes de la formación oficial de The Beatles. Cabe resaltar que antes de convertirse en el Cuarteto de Liverpool, hubieron diversas formaciones y músicos que entraron y salieron del grupo.

Entre 1958 y 1959, Love me do tomó su primera forma, pero no fue hasta el 5 de octubre de 1962 cuando circuló de manera oficial por los oídos del Reino Unido. Además de dicha pieza, la edición era acompañada con P.S I love you.

The Beatles de gira (Foto: Archivo).

Love me do fue una de las primeras canciones en el repertorio de los primerizos The Beatles. Antes de firmar un contrato discográfico ya era tocada. Por esta razón, Love me do tiene tres versiones distintas, pero solo una estrenada profesionalmente.

Las variantes se debieron a que The Beatles rotó baterista en tres ocasiones. Primero Pete Best, luego Andy White hasta encontrar estabilidad en las percusiones con Ringo Starr.

Pese a la versatilidad de estilos, la opción elegida por la banda y su disquera fue la de Ringo Starr, quien se convirtió en titular de la batería hasta el final de los días de The Beatles.

No obstante, no es una pieza totalmente cargada a la percusión, pues la tesis sonora se centra en la interpretación vocal de Paul McCartney y la habilidosa manera de tocar la armónica de John Lennon.

CIRCA 1967: Rock and roll band "The Beatles" pose for a portrait in circa 1967. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

En contra de lo pensado, Love me do, así como otros títulos de las primeras eras del cuarteto, no es una canción de rock. Esta contiene una mayor influencia del blues e incluso el country.

Un año después del lanzamiento de Love me do, llegó el primer larga duración (LP) de The Beatles. En 1963 estrenaron Please, please me, una compilación que se traslada desde el blues hasta la frenética Twist and Shout.

Love me do, como sencillo original de 1962, abatió el puesto 17 en las listas de popularidad de Reino Unido. Marca suficiente para otorgarles la oportunidad de realizar su ópera prima.

Por otro lado, el mercado estadounidense los adoptó de manera inigualable. Love me do fue número uno en los tops de música, pero ese récord no llegó hasta 2 años después en 1964.

El 'Cuarteto de Liverpool' (Foto: Archivo).

De este modo, los oídos estadounidenses se prepararon para lo que en un futuro fue la Beatlemanía y el fenómeno que fue el Cuarteto de Liverpool para la historia musical del Occidente.

Posterior a su debut con Love me do, el siguiente sencillo destacable fue From me to you, estrenado en 1963. Desde aquel entonces, la popularidad de la agrupación fue en ascenso, no solo en Reino Unido, sino alrededor del mundo.

Love me do fue el primer éxito de la banda y, según su recopilación de sencillos, The long and widing road fue la que cerró la historia de The Bealtes, al menos en este tipo de lanzamientos musicales.

La banda británica The Beatles se separó a inicios de la década de 1970. Posterior a mencionado año, hubo poco, hasta nulo, acercamiento para una posible reunión.

The Beatles junto a George Martin, su inseparable productor (Foro: Keystone).

Lastimosamente, la agrupación volvió a colaborar en conjunto, e incluso lanzaron música inédita, hasta la década de los 90s, tras el asesinato de John Lennon. Harrison, Starr y McCartney retomaron algunas piezas inconclusas de Lennon y las materializaron en nuevos sonidos para el Cuarteto de Liverpool.

Hace 62 años fue lanzado Love me do, la introducción a la que es considerara por diversos medios de comunicación, así como por melómanos alrededor del mundo, como la mejor banda de todos los tiempos.

