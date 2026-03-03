Brooklyn, exclusión y una cicatriz como raíces del mito: la oscura historia de Al Capone y el imperio que desafió a la ley en Estados Unidos

Al Capone nació en Brooklyn en 1899 en una familia de inmigrantes italianos marcada por la pobreza y la discriminación cultural (AP Photo)

Un niño de Brooklyn, una cicatriz y la Ley Seca delinearon los orígenes de Al Capone en la mafia de Chicago.

El contexto de segregación y dificultades familiares en Nueva York impulsó la ambición del joven Capone, cuyo rápido ascenso en otra ciudad transformó el hampa para siempre.

Infancia y entorno familiar en Nueva York

Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos marcada por la pobreza y la discriminación cultural.

Las primeras experiencias de exclusión social y conflictos escolares en Nueva York orientaron a Capone hacia las pandillas juveniles (AP)

Sus padres, Gabriele Capone, barbero originario de Nápoles, y Teresa Raiola, costurera de Salerno, le inculcaron el valor del trabajo desde la infancia, según el portal de divulgación National Geographic.

Capone creció como el chico gordito de Brooklyn, aficionado al béisbol y con cierto potencial académico. Sus primeros años transcurrieron en un entorno familiar unido, junto a sus ocho hermanos, en diferentes viviendas del barrio.

Primeras experiencias de exclusión y conflicto

Junto a sus hermanos Ralph y Frank, participó en equipos juveniles y actividades sociales en la iglesia de St. Michael’s, situada en un vecindario donde el inglés se mezclaba con el napolitano y los inmigrantes italianos eran marginados. En ese entorno comenzó a percibir las barreras sociales que lo rodeaban.

El apodo Scarface surgió tras un ataque con cuchillo en un club nocturno de Coney Island, episodio decisivo en la vida de Al Capone

A los 14 años, su vida cambió abruptamente tras un altercado físico con un profesor en la escuela pública P.S. 133. Expulsado, perdió la posibilidad de continuar sus estudios y se vio obligado a buscar su propio rumbo en las calles de Brooklyn.

Pandillas, violencia y la llegada de “Scarface”

Durante la adolescencia, Capone se integró en pandillas juveniles como los Junior Forty Thieves y los Brooklyn Rippers, según destaca National Geographic. Más tarde, fue reclutado por la Five Points Gang de Manhattan, dirigida por Johnny Torrio, quien sería clave en su destino criminal.

Logró subsistir con oficios modestos, como cortador de papel en fábricas o camarero en Coney Island. Mientras frecuentaba clubes nocturnos como el Harvard Inn, un episodio decisivo marcó su destino. Un comentario ofensivo dirigido a la joven Lena provocó la reacción de su hermano, el gánster Frank Galluccio, quien le infligió una herida facial con un cuchillo.

La migración de Capone a Chicago en 1920 coincidió con la Ley Seca y aceleró su ascenso en el crimen organizado (REUTERS/Fred Greaves)

Este episodio le valió el apodo de Scarface, sobrenombre que siempre rechazó, según National Geographic. Aún con los puntos visibles en el rostro, Capone regresó esa misma noche a casa, apenas cuatro días después del nacimiento de su hijo.

Familia, migración y el salto a Chicago

El 30 de diciembre de 1918, con solo 20 años, Capone se casó con Mae Coughlin, una joven irlandesa católica, en la iglesia St. Mary Star of the Sea, en Brooklyn. Su hijo, Albert Francis “Sonny” Capone, había nacido días antes, formando una estructura familiar que intentó mantener pese a la inestabilidad y el riesgo.

En 1920, tras la muerte de su padre y bajo la guía de Torrio, Capone se trasladó a Chicago, una ciudad transformada por la Ley Seca y el auge del tráfico ilegal de alcohol. Su llegada marcó el inicio de una carrera meteórica en el crimen organizado.

Durante la década de 1920, Al Capone consolidó el control sobre clubes clandestinos y apuestas ilegales en Chicago

Comenzó como guardaespaldas y ascendió a jefe operativo de una poderosa red criminal, consolidando su influencia con rapidez, según confirma National Geographic.

Consolidación criminal y figura pública

Durante la década de 1920, Chicago experimentó el crecimiento de clubes clandestinos, casas de apuestas, prostitución y corrupción, ámbitos que Capone controló con eficacia. Su figura pública creció al ritmo de su poder.

En 1930, la revista TIME lo presentó en su portada como “el adalid del delito moderno”, símbolo de una época en la que la marginalización social y las leyes restrictivas propiciaron el auge criminal.

Al Capone justificaba su actividad criminal como una respuesta a la demanda social en el contexto de la Ley Seca y la marginación (AP)

El salto de Capone de una infancia humilde en Brooklyn a encabezar el crimen organizado de Chicago ilustra cómo el contexto social y la legislación condicionaron su destino.

Consagrado como figura paradigmática y controvertida en la historia de Estados Unidos, Capone defendía su actividad afirmando que solo respondía a las demandas de la sociedad, consolidando así su lugar en la memoria colectiva.