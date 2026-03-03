Historias

Brooklyn, exclusión y una cicatriz como raíces del mito: la oscura historia de Al Capone y el imperio que desafió a la ley en Estados Unidos

Más allá de la violencia y el estigma, el recorrido vital de este personaje revela cómo la ambición, la influencia familiar y la oportunidad brindada por un contexto prohibicionista definieron el rumbo de una era, según publicó National Geographic

Guardar
Al Capone nació en Brooklyn
Al Capone nació en Brooklyn en 1899 en una familia de inmigrantes italianos marcada por la pobreza y la discriminación cultural (AP Photo)

Un niño de Brooklyn, una cicatriz y la Ley Seca delinearon los orígenes de Al Capone en la mafia de Chicago.

El contexto de segregación y dificultades familiares en Nueva York impulsó la ambición del joven Capone, cuyo rápido ascenso en otra ciudad transformó el hampa para siempre.

Infancia y entorno familiar en Nueva York

Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos marcada por la pobreza y la discriminación cultural.

Las primeras experiencias de exclusión
Las primeras experiencias de exclusión social y conflictos escolares en Nueva York orientaron a Capone hacia las pandillas juveniles (AP)

Sus padres, Gabriele Capone, barbero originario de Nápoles, y Teresa Raiola, costurera de Salerno, le inculcaron el valor del trabajo desde la infancia, según el portal de divulgación National Geographic.

Capone creció como el chico gordito de Brooklyn, aficionado al béisbol y con cierto potencial académico. Sus primeros años transcurrieron en un entorno familiar unido, junto a sus ocho hermanos, en diferentes viviendas del barrio.

Primeras experiencias de exclusión y conflicto

Junto a sus hermanos Ralph y Frank, participó en equipos juveniles y actividades sociales en la iglesia de St. Michael’s, situada en un vecindario donde el inglés se mezclaba con el napolitano y los inmigrantes italianos eran marginados. En ese entorno comenzó a percibir las barreras sociales que lo rodeaban.

El apodo Scarface surgió tras
El apodo Scarface surgió tras un ataque con cuchillo en un club nocturno de Coney Island, episodio decisivo en la vida de Al Capone

A los 14 años, su vida cambió abruptamente tras un altercado físico con un profesor en la escuela pública P.S. 133. Expulsado, perdió la posibilidad de continuar sus estudios y se vio obligado a buscar su propio rumbo en las calles de Brooklyn.

Pandillas, violencia y la llegada de “Scarface”

Durante la adolescencia, Capone se integró en pandillas juveniles como los Junior Forty Thieves y los Brooklyn Rippers, según destaca National Geographic. Más tarde, fue reclutado por la Five Points Gang de Manhattan, dirigida por Johnny Torrio, quien sería clave en su destino criminal.

Logró subsistir con oficios modestos, como cortador de papel en fábricas o camarero en Coney Island. Mientras frecuentaba clubes nocturnos como el Harvard Inn, un episodio decisivo marcó su destino. Un comentario ofensivo dirigido a la joven Lena provocó la reacción de su hermano, el gánster Frank Galluccio, quien le infligió una herida facial con un cuchillo.

La migración de Capone a
La migración de Capone a Chicago en 1920 coincidió con la Ley Seca y aceleró su ascenso en el crimen organizado (REUTERS/Fred Greaves)

Este episodio le valió el apodo de Scarface, sobrenombre que siempre rechazó, según National Geographic. Aún con los puntos visibles en el rostro, Capone regresó esa misma noche a casa, apenas cuatro días después del nacimiento de su hijo.

Familia, migración y el salto a Chicago

El 30 de diciembre de 1918, con solo 20 años, Capone se casó con Mae Coughlin, una joven irlandesa católica, en la iglesia St. Mary Star of the Sea, en Brooklyn. Su hijo, Albert Francis “Sonny” Capone, había nacido días antes, formando una estructura familiar que intentó mantener pese a la inestabilidad y el riesgo.

En 1920, tras la muerte de su padre y bajo la guía de Torrio, Capone se trasladó a Chicago, una ciudad transformada por la Ley Seca y el auge del tráfico ilegal de alcohol. Su llegada marcó el inicio de una carrera meteórica en el crimen organizado.

Durante la década de 1920,
Durante la década de 1920, Al Capone consolidó el control sobre clubes clandestinos y apuestas ilegales en Chicago

Comenzó como guardaespaldas y ascendió a jefe operativo de una poderosa red criminal, consolidando su influencia con rapidez, según confirma National Geographic.

Consolidación criminal y figura pública

Durante la década de 1920, Chicago experimentó el crecimiento de clubes clandestinos, casas de apuestas, prostitución y corrupción, ámbitos que Capone controló con eficacia. Su figura pública creció al ritmo de su poder.

En 1930, la revista TIME lo presentó en su portada como “el adalid del delito moderno”, símbolo de una época en la que la marginalización social y las leyes restrictivas propiciaron el auge criminal.

Al Capone justificaba su actividad
Al Capone justificaba su actividad criminal como una respuesta a la demanda social en el contexto de la Ley Seca y la marginación (AP)

El salto de Capone de una infancia humilde en Brooklyn a encabezar el crimen organizado de Chicago ilustra cómo el contexto social y la legislación condicionaron su destino.

Consagrado como figura paradigmática y controvertida en la historia de Estados Unidos, Capone defendía su actividad afirmando que solo respondía a las demandas de la sociedad, consolidando así su lugar en la memoria colectiva.

Temas Relacionados

Alphonse CaponeBrooklynFive Points GangLey SecaCrimen OrganizadoHistoria CriminalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un viaje a Canarias, la picadura de un insecto y una donación inesperada: la historia de la mujer que recibió un trasplante de cara

Carme pasó de unas vacaciones familiares a estar dos meses en terapia intensiva después de que una bacteria le destruyó parte del rostro. Aquí, la cronología de su recuperación y del complejo proceso médico y humano que le devolvió una segunda oportunidad. “Empiezo a parecerme a mí”, asegura

Un viaje a Canarias, la

Descargas eléctricas, 56 golpes en “defensa propia” y una filmación casera: la feroz paliza que derivó en un estallido social

El 3 de marzo de 1991, hace 35 años, cuatro oficiales golpearon sin piedad a un hombre negro llamado Rodney King que detuvieron porque manejaba a alta velocidad. La absolución de los uniformados provocó protestas violentas en Los Ángeles

Descargas eléctricas, 56 golpes en

Era el ladrón de bancos más famoso de Estados Unidos y escapó de la cárcel con un arma falsa: la increíble fuga de John Dillinger

El 3 de marzo de 1934, el célebre asaltante logró evadirse de la prisión utilizando un revólver de madera tallado por él mismo. Meses después, cuando los agentes federales lo emboscaron y lo mataron a la salida de un cine corrió el rumor de que J. Edgar Hoover, jefe del BOI —la agencia antecesora del FBI—, había dado la orden de no capturarlo con vida para vengarse de aquella fuga que lo puso en ridículo. La autopsia que puso en duda la verdadera identidad del muerto y las versiones que publicaron los medios y echaron tierra a su captura

Era el ladrón de bancos

Supo de él por un episodio de “Mujeres asesinas”, lo contactó y se enamoraron: el amor después del horror para Martín Murano

Hace un año el hijo de “La envenenadora de Monserrat” conoció por Instagram a Camila Adalis Brane, una cordobesa de 28 años que se interesó en su vida porque había visto el capítulo de esa tira que protagonizó Nacha Guevara en el papel de “Yiya”. Ella le escribió impactada y él viajó a verla. Desde hace cuatro meses decidieron vivir juntos para disfrutar de su apasionada relación en la que no importa la diferencia de edad: “Estamos bastante más que muy enamorados”

Supo de él por un

El adolescente que planeaba matar a su familia desde los 13 años porque quería ser “famoso” y lo cumplió con la ayuda de su hermano

Robert, de 18 años, y Michael Bever, de 16, decidieron la noche del miércoles 22 de julio de 2015 cumplir con un propósito que el hermano mayor venía contemplando desde su pubertad: matar. Empezaron con su propia familia -151 apuñaladas, cinco muertes y dos sobrevivientes-, pero el objetivo era llegar a cien víctimas fatales. No pudieron porque su hermano menor llamó al 911 antes de ser asesinado

El adolescente que planeaba matar
DEPORTES
Mano a mano con Nico

Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

Tras el empate de River Plate en Mendoza, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

5 frases de Escudero tras dirigir a River en el 1-1 en Mendoza: cómo sufrió el plantel la salida de Gallardo y el mensaje a Coudet

Qué dijo Sebastián Villa de los rumores de su vuelta a Boca Juniors en el actual mercado de pases

Las tres espectaculares atajadas de Santiago Beltrán que le dieron el empate a River Plate ante Independiente Rivadavia

TELESHOW
Joaquín Levinton habló de cómo

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que EEUU

Donald Trump aseguró que EEUU tiene un suministro casi ilimitado de armas de medio y alto rango frente al conflicto en Medio Oriente

Rusia y Ucrania planean conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos pese al conflicto en Medio Oriente

El régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad y Trump aseguró que responderá “pronto”

Estados Unidos destruyó instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria de Irán

Tensión en Medio Oriente EN VIVO: El ejército israelí desplegó tropas en “varios puntos” al sur de Líbano