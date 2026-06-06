Cómo un accidente dio origen a los fósforos de madera

John Walker creó en 1826 el fósforo de fricción por accidente durante un experimento en Stockton-on-Tees, en el norte de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una chispa mínima, un gesto de laboratorio y un invento que, en pocos años, se volvió indispensable en cocinas, talleres y fábricas. La historia de los fósforos de madera no comenzó con un plan ni con una patente, sino con un accidente que simplificó el acceso al fuego y abrió una industria global que todavía deja huella.

En 1826, John Walker creó el fósforo de fricción por accidente durante un experimento en Stockton-on-Tees, en el norte de Inglaterra. El farmacéutico obtuvo una mezcla que se encendía al frotarla y, con ese hallazgo, cambió los métodos para producir fuego en tareas domésticas e industriales, según publicó BBC Mundo.

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Walker preparó una pasta química que prendía por fricción y reemplazó procedimientos más lentos como el pedernal y el acero o la conservación permanente de brasas. El invento facilitó el uso inmediato del fuego y consolidó a fósforo como herramienta cotidiana.

A comienzos del siglo XIX, Stockton-on-Tees atravesó un auge asociado a la maquinaria de vapor y a la aparición del ferrocarril público. En ese contexto, el fuego era indispensable para alimentar los nuevos procesos, pero su obtención seguía atada a prácticas rudimentarias, de acuerdo con BBC Mundo.

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La invención de los fósforos de madera reemplazó métodos más lentos para encender fuego, como el pedernal, el acero y la conservación de brasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba que derivó en un hallazgo

El descubrimiento alteró ese escenario. Walker había iniciado su carrera en la medicina, pero dejó la cirugía y se dedicó a formular medicamentos y a experimentar con compuestos químicos vinculados a cápsulas fulminantes utilizadas en armas, explicó el historiador Alan Middleton. En una prueba de 1826, impregnó un palito de madera en una mezcla y, al frotarlo contra la pared de su chimenea de laboratorio, prendió fuego de golpe.

Middleton, citado por BBC Mundo, señaló que Walker era “un hombre inteligente, amable y apasionado de la química” y que algunos lo consideraban “un poco rebelde”. Para el historiador, el momento en que la fricción generó fuego resultó un episodio singular en su época.

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A partir de ese resultado, el farmacéutico identificó el potencial comercial. En abril de 1827, aparecieron en Stockton-on-Tees las primeras cajas de fósforos. Se trataban de palitos de madera recubiertas en un extremo por una pasta que combinaba clorato de potasio, sulfuro de antimonio, goma arábiga y agua.

Del laboratorio a la producción en masa

Las fóforos de Walker se encendían al frotarlas contra un trozo de papel de lija. Aunque el inventor no patentó la fórmula original, la demanda creció con rapidez en su ciudad porque el producto era práctico y accesible. La Pharmaceutical Journal advirtió, sin embargo, que el recubrimiento podía desprenderse y causar daños, lo que implicaba un riesgo para los usuarios.

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Los fósforos de Walker se encendían con papel de lija, pero la fórmula original presentaba riesgos porque el recubrimiento podía desprenderse (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1829, Samuel Jones, comerciante de Londres, lanzó los fósforos conocidos como Lucifers, que replicaban el invento de Walker y se convirtieron en el primer producto fabricado en masa en este rubro. Ese movimiento abrió una competencia por mejorar la composición y el embalaje.

Expansión industrial, riesgos laborales y vigencia

Según Derek Judd, presidente de la British Matchbox Label and Bookmatch Society (BML&BS), citado por BBC Mundo, distintos empresarios incorporaron mejoras en la fórmula y en la presentación de las cajas. El desarrollo recibió un impulso cuando, en 1844, una empresa sueca patentó el producto, fijó estándares de seguridad y extendió su uso a escala internacional.

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La producción fabril reemplazó la elaboración casera, donde mujeres y niños armaban cajas a destajo y asumían riesgos laborales y de salud. Con el tiempo, el fósforo de madera se convirtió en un negocio multimillonario, aunque la aparición del encendedor redujo el consumo.

Aun con esa caída, siguieron presentes en el mercado y también ganaron valor como objeto de colección. Judd mencionó que hay ediciones personalizadas que pueden alcanzar USD 250 por paquete exclusivo.

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El nombre de Walker quedó relegado pese a la influencia de su invento. Middleton y Judd destacaron que el farmacéutico no buscó beneficiarse en exceso y que su figura merece mayor reconocimiento histórico.

La industria de los fósforos de madera creció a escala internacional, enfrentó riesgos laborales en la producción fabril y mantuvo vigencia pese al avance del encendedor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque hoy los encendedores y otros dispositivos redujeron su uso cotidiano, los fósforos de madera siguen siendo un símbolo de una innovación simple y decisiva.

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Su historia muestra cómo un accidente de laboratorio puede transformar una necesidad básica —encender fuego— en una industria global, modificar hábitos domésticos e industriales y dejar un legado que todavía permanece en cajones, cocinas y colecciones.