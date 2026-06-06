Horacio Zeballos, tras ganar Roland Garros por segundo año seguido: “Realmente es algo impensado”

Horacio Zeballos y Marcel Granollers obtuvieron su tercer Grand Slam en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

A los 41 años, Horacio Zeballos, y a los 40, Marcel Granollers, volvieron a consagrarse campeones de Roland Garros por segunda temporada consecutiva. La dupla hispano-argentina ratificó su dominio sobre el polvo de ladrillo, la superficie donde mejor expresa su tenis, al derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2 en apenas una hora y 16 minutos de juego.

La dimensión del logro todavía parecía difícil de asimilar incluso después de la ceremonia de premiación. Con la copa ya en sus manos y tras conquistar su tercer Grand Slam como pareja, tras las coronas obtenidas en París el año pasado y en el US Open 2025, Zeballos reconoció que el bicampeonato en Francia era un objetivo que ni siquiera imaginaba cuando comenzó a recorrer el circuito de dobles.

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“Realmente es algo impensado. Uno trabaja duro cada día, pero después conseguir este tipo de trofeos es el resultado de un trabajo muy largo y continuo. Así que nada, súper contento. Creo que nuestras caras lo dicen todo. Estoy muy feliz por Marcel, por mí, por la familia, por los compañeros y por los amigos”, expresó el marplatense.

Más allá de los resultados acumulados en los últimos años, Zeballos evitó detenerse en las estadísticas que reflejan el extraordinario presente de la dupla. Consultado sobre el hecho de haber ganado tres de los últimos cinco Grand Slams disputados, explicó que el foco siempre estuvo puesto en el trabajo cotidiano y en la evolución constante del equipo.

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“Me sorprenden esos datos porque juro que no estoy pensando en eso. Creo que nosotros nos enfocamos en tratar de mejorar un poquito cada día como jugadores, en afianzar más la pareja. Ya llevamos siete años juntos. Entonces, cuando me dicen esos datos, me quedo un poco asombrado porque eso realmente no lo puedo manejar. Sí puedo manejar cómo voy a salir a la cancha y con qué actitud voy a reaccionar. Pero hoy, con estos números, estoy súper orgulloso porque es por lo que trabajamos cada día”, comentó.

Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers consiguieron 16 trofeos (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Ya con el trofeo asegurado, Granollers se detuvo en uno de los aspectos que más satisfacción le generó: el nivel de juego desplegado en la definición. El español destacó la capacidad de la pareja para sostener un rendimiento sobresaliente en un contexto de máxima exigencia como el de una final de Grand Slam.

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“Justo al terminar la final comentamos sobre nuestro nivel. Tiene mucho mérito llegar a una final, con toda la tensión que existe y la importancia del momento, y jugar como hemos jugado hoy. Eso habla de lo bien que nos preparamos, tanto tenísticamente como mentalmente, porque son partidos muy exigentes también desde lo mental”, analizó.

La actuación en la Philippe-Chatrier pareció darle la razón. Zeballos y Granollers dominaron el encuentro desde el comienzo, no cedieron sets en todo el torneo y volvieron a demostrar por qué se han transformado en una de las sociedades más exitosas y consistentes del circuito de dobles de la última década en los que obtuvieron 16 trofeos y llegando a la cima del ranking mundial en 2024, aunque esta temporada el marplatense volvió a subirse a los más alto del escalafón mundial. A partir de este lunes, la dupla hispano-argentina estará en la segunda posición.

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