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Kuwait y Bahréin condenaron los últimos ataques del régimen iraní y advirtieron que defenderán su soberanía “por todos los medios”

Ambos países calificaron la ofensiva de “flagrante agresión” y rechazaron cualquier justificación para lo que describieron como una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas

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El primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)
El primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

Kuwait y Baréin condenaron este sábado con dureza los ataques lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní contra sus territorios en la madrugada, y advirtieron que defenderán su soberanía por todos los medios disponibles.

Ambos países calificaron la ofensiva de “flagrante agresión” y rechazaron cualquier justificación para lo que describieron como una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

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El Ministerio de Exteriores kuwaití expresó en un comunicado “la más enérgica condena del Estado de Kuwait a los reiterados y atroces ataques iraníes, el último de los cuales tuvo lugar esta mañana”, y los tildó de “flagrante agresión que ignora los llamamientos internacionales” para que cesen.

El departamento señaló que los ataques constituyen “una violación flagrante de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Kuwait, y una flagrante infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817/2026 del Consejo de Seguridad“.

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Kuwait se reservó además “el pleno derecho de adoptar todas las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender su territorio e instalaciones vitales contra cualquier agresión o amenaza”.

La respuesta de Manama fue igualmente firme. El Ministerio de Exteriores bareiní condenó “los nuevos ataques de la República Islámica contra el reino y el hermano Estado de Kuwait” y llamó a Teherán “a detener inmediatamente estos ataques injustificados” y a reabrir el estrecho de Ormuz “completamente y sin restricciones ni tarifas”.

Su paciencia no significa complacencia, y defender su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger a su pueblo es una línea roja sobre la cual no puede transigir”, advirtió el ministerio. Baréin afirmó que “tomará todas las medidas legítimas para proteger su seguridad, confiando en que sus hermanos y aliados estarán a su lado”, y lanzó un ultimátum a Irán: “La elección está en manos de quienes hoy lanzan misiles y drones: o emprender el camino de la paz y la cooperación, o condenarse al aislamiento y la marginación”.

La marina iraní dispara un misil, en un lugar desconocido, en esta imagen fija tomada de un vídeo publicado el 8 de mayo de 2026 (WANA vía REUTERS)
La marina iraní dispara un misil, en un lugar desconocido, en esta imagen fija tomada de un vídeo publicado el 8 de mayo de 2026 (WANA vía REUTERS)

Los ataques de este sábado son el segundo episodio en tres días contra ambas monarquías del Golfo. En la madrugada, la Guardia Revolucionaria lanzó siete misiles balísticos y una serie de drones. Los sistemas de defensa aérea de los dos países lograron neutralizar todos los proyectiles: el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que seis fueron derribados y el séptimo “no alcanzó su objetivo previsto”.

Las Fuerzas de Defensa de Baréin destruyeron “con éxito tres misiles y varios drones”, según un comunicado militar. En Kuwait, las explosiones obligaron a la Dirección General de Aviación Civil a cerrar temporalmente el espacio aéreo, con once vuelos de Kuwait Airways y Jazeera Airways desviados a aeropuertos vecinos. El tráfico se reanudó a las 6:15 hora local (03:15 GMT).

Según informó la agencia AFP, un periodista de la agencia escuchó tres explosiones en Manama, mientras que otro reportero oyó detonaciones cerca del aeropuerto internacional de Kuwait, blanco de un ataque el miércoles pasado que dejó un muerto. “Nos despertó una enorme explosión. Las explosiones eran muy fuertes”, relató a la AFP Reem, una madre egipcia de dos hijos. “Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos”, añadió.

La Guardia Revolucionaria justificó sus acciones al afirmar que atacó “bases enemigas” en respuesta a operaciones estadounidenses contra instalaciones de radar y drones en las islas de Sirik y Qeshm. El CENTCOM, a su vez, había justificado esas acciones al señalar que Irán lanzó drones en el estrecho de Ormuz.

Las monarquías petroleras del Golfo, aliadas de Washington y sede de importantes bases militares estadounidenses, se encuentran en primera línea de estos ataques desde el inicio de la guerra regional, desatada tras los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero contra Irán.

La tregua del 8 de abril, aunque respetada en gran medida, no ha logrado desembocar en un acuerdo que ponga fin al conflicto ni en la reapertura del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde transita una parte significativa del comercio mundial de hidrocarburos.

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