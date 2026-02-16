Una explosión y una barra de metal en el cráneo: la historia de Phineas Gage, el hombre que sobrevivió a lo imposible

El caso de Phineas Gage demostró el vínculo entre la estructura cerebral y la transformación de la conducta humana en la neurociencia

Imaginá ir a trabajar como cualquier día y, en cuestión de segundos, sobrevivir a una herida que debería haber sido mortal. No solo vivir para contarlo, sino convertirse, sin saberlo, en una pieza clave para entender cómo funciona el cerebro humano. Eso fue lo que le ocurrió a Phineas Gage, un joven capataz ferroviario cuyo destino quedó ligado para siempre a la historia de la medicina y la neurociencia.

El episodio de Gage reveló cómo la estructura cerebral puede influir en la adaptación y transformación de la conducta humana. El ocurrido en Vermont, Estados Unidos, en 1848, es considerado uno de los hechos más influyentes en la historia médica.

El joven sobrevivió a una lesión extrema, luego de que una barra de hierro atravesara su cráneo, y vivió casi 12 años más. La singularidad del episodio, sus secuelas personales y su impacto científico despiertan asombro más de un siglo y medio después, según CNN y BBC.

Una barra de hierro atravesó el cráneo de Gage en 1848, convirtiendo su accidente en uno de los episodios más influyentes de la historia médica (Warren Anatomical Museum)

El accidente que desafió la medicina del siglo XIX

El 13 de septiembre de 1848, Gage trabajaba en la construcción del tendido ferroviario cuando una explosión accidental lanzó una barra de hierro —de casi un metro de largo, tres centímetros de diámetro y más de cinco kilogramos de peso— a través de su cabeza.

El proyectil penetró por su mejilla izquierda, cruzó detrás del ojo y salió por la parte superior del cráneo, cayendo a unos 30 metros de distancia.

Gage recuperó la conciencia en pocos minutos. Se trasladó por sus propios medios en una carreta de bueyes para buscar al médico del pueblo, John Harlow, quien lo atendió. La barra fue hallada cubierta de sangre y fragmentos de cerebro, lo que evidencia la gravedad del accidente.

Phineas Gage sobrevivió casi 12 años tras su accidente, superando infecciones iniciales, pero nunca pudo volver a su puesto ferroviario

Bajo el cuidado del doctor Harlow, Gage superó infecciones y complicaciones iniciales, mantuvo movilidad y muchas capacidades básicas. Sin embargo, no pudo regresar a su puesto ferroviario y se dedicó a trabajos manuales.

Más adelante, se mudó al oeste de Estados Unidos y trabajó como conductor de diligencias (carruajes de transporte de pasajeros de la época), una tarea que exige organización y rutinas, condiciones útiles para personas con lesiones en el lóbulo frontal, según explicó Malcolm MacMillan, profesor citado por BBC.

Cambios en la personalidad y el avance de la neurociencia

El cuerpo de Gage se adaptó de manera sorprendente, pero su personalidad cambió radicalmente. Familiares y allegados indicaron que se volvió inestable, poco confiable y agresivo. “Se informó que se había convertido en lo que hoy podríamos describir como ‘desinhibido’, el término clásico para algunas personas tras lesiones en el lóbulo frontal”, explicó John Aggleton, profesor de neurociencia en la Universidad de Cardiff, a BBC.

Su transformación personal tras el accidente ayudó a descubrir la relación entre distintas regiones cerebrales y el comportamiento humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los especialistas, la transformación de Gage fue reveladora: aportó evidencia de que ciertas áreas del cerebro están directamente vinculadas al comportamiento social, el control emocional y la toma de decisiones.

El caso resultó crucial en el siglo XIX para el debate sobre la localización de funciones cerebrales. Algunos científicos vieron en Gage una confirmación de que distintas regiones cumplen tareas específicas, mientras que otros defendieron la capacidad del cerebro para reorganizarse tras una lesión.

El estudio ayudó a demostrar que el lóbulo frontal interviene tanto en la planificación intelectual como en la regulación de las emociones. “Esto planteó la pregunta de cómo es posible que las emociones y el intelecto estén vinculados”, añadió Aggleton.

El daño sufrido por Gage en el lóbulo frontal permitió demostrar la relación directa entre lesiones cerebrales y cambios de personalidad

Así, el episodio sentó las bases de la neurociencia moderna y se convirtió en un punto de referencia para investigaciones posteriores.

Nuevas miradas con tecnología del siglo XXI

Décadas después, la historia de Gage volvió a captar el interés de la ciencia gracias al avance de las tecnologías de imagen cerebral. Un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), liderado por Jack Van Horn, utilizó resonancias magnéticas de más de 100 hombres jóvenes para reconstruir digitalmente el recorrido que habría seguido la barra de hierro dentro del cráneo.

Este modelo permitió estimar que el objeto atravesó alrededor del 4% de la corteza cerebral y afectó cerca del 11% de la materia blanca, la red de fibras que conecta distintas regiones del cerebro entre sí. Esa alteración en la conectividad interna se asemeja a la que se observa en trastornos neurológicos como algunas demencias.

El episodio marcó el debate científico sobre la localización de funciones cerebrales y la capacidad del cerebro para reorganizarse tras una lesión (Warren Anatomical Museum)

“Si la barra hubiera ingresado con un ángulo apenas diferente, habría perforado alguna estructura vascular importante del cerebro y lo habría matado”, explicó Van Hor.

Los investigadores sostienen que este tipo de simulaciones ayuda a comprender cómo las lesiones no solo dañan áreas puntuales, sino también las redes de comunicación que sostienen la conducta, la memoria y la personalidad.

El análisis del daño en la materia blanca permite comprender mejor las estrategias para abordar traumatismos craneoencefálicos. Examinar las conexiones afectadas aporta información valiosa para diseñar tratamientos y acompañar la recuperación de los pacientes.

El legado de Gage en la rehabilitación y la ciencia actual

La barra de hierro que cambió la historia y el cráneo de Phineas Gage se exhiben hoy en la Escuela de Medicina de Harvard como referencia clave de la neurociencia (Warren Anatomical Museum)

La historia de Gage también influyó en los enfoques modernos de rehabilitación. Tareas estructuradas y rutinas previsibles —como las que desempeñó al conducir diligencias— se recomiendan hoy para favorecer la adaptación tras lesiones en el lóbulo frontal.

MacMillan señaló que se conocen “unos quince o veinte casos de personas que se han recuperado de lesiones frontales muy graves, como la que sufrió Phineas, sin asistencia profesional”. La organización cotidiana y la repetición de hábitos resultan claves para sostener la funcionalidad.

Los últimos años de Gage transcurrieron en San Francisco, donde vivió con su familia tras comenzar a padecer epilepsia en 1859. Falleció el 21 de mayo de 1860, probablemente como consecuencia indirecta del daño cerebral previo. Algunos expertos sostienen que la formación de tejido cicatricial pudo haber generado focos epilépticos.

El accidente que sufrió en 1848 reveló el papel del lóbulo frontal en la conducta y abrió nuevas rutas para la neurociencia contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete años después de su muerte, el doctor Harlow exhumó su cuerpo para estudiar el cráneo y conservar la barra de hierro. Hoy, ambos se exhiben en la Escuela de Medicina de Harvard.

La historia de Phineas Gage sigue siendo una referencia clave para comprender cómo las lesiones cerebrales pueden modificar la conducta humana y para orientar nuevas investigaciones sobre la mente y la personalidad.