Son descendientes de Belgrano, Matheu, Paso, French y Beruti y crearon una asociación para mantener vivo el legado de la Revolución

Manuel Belgrano, Mario Paso, Patricio French, Luis Federico Beruti y González Frattine integran la Asociación Civil Fundadores de la Patria y son descendientes de protagonistas de la Revolución de Mayo. Juntos mantienen el legado familiar. En una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer compartieron recuerdos personales, tradiciones y episodios vinculados con Manuel Belgrano, Juan José Paso, Domingo Matheu, Antonio Luis Beruti y Patricio French.

“Nos conocimos en el año 2009 a instancias de Mario Paso y de Marcelo Pueyrredón, que tuvieron esta genial idea de reunir a los descendientes para hacer justamente esta Asociación Civil Fundadores de la Patria”, contó Manuel Belgrano, descendiente del prócer. También señaló que el objetivo principal consistió en reforzar la difusión histórica en escuelas e instituciones.

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Mario Paso, señalado por Belgrano como uno de los impulsores, remarcó el trabajo educativo que realizan desde hace más de una década. “Esta asociación, Fundadores de la Patria, recorre los colegios, recorre las instituciones para enseñar cómo nació la Argentina”, sostuvo. Además, indicó que las actividades alcanzan distintos puntos del país y que los encuentros se realizan de forma gratuita.

El vínculo familiar con los próceres argentinos

Belgrano habló sobre su experiencia personal con el apellido familiar. “Empiezan a hablar del mes patrio y aparecía Belgrano. Después venía junio y también aparecía Belgrano”, recordó. También contó que sus compañeros de escuela lo observaban cada vez que aparecía el nombre del creador de la bandera en clase.

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El descendiente de Belgrano señaló que comenzó a estudiar en profundidad la historia familiar durante la adolescencia. “Fui investigando desde los dieciséis años”, afirmó. También explicó que buscó material en la antigua Biblioteca Nacional y que encontró pocas publicaciones sobre algunos protagonistas de la Revolución de Mayo.

La asociación Fundadores de la Patria organiza recorridas históricas, actos y charlas para mantener vivo el legado de los próceres argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, González Frattine, descendiente de Domingo Matheu, explicó que conoció desde chico la historia de su familia. “Desciendo de un prócer poco conocido”, sostuvo. Además, señaló que Matheu integró la Primera Junta y que tuvo un rol logístico durante los hechos de 1810.

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Frattine también recordó que mantuvo contacto histórico con las familias French y Beruti. “Mis abuelos se juntaban con los Beruti los 25 de mayo”, contó. Luego agregó: “Cuando tuve dieciséis o dieciocho años me di cuenta que tenía una obligación moral de transmitir los valores”.

French y Beruti, protagonistas de la Revolución

Luis Federico Beruti destacó el rol político y militar de Antonio Luis Beruti y Patricio French durante la Revolución de Mayo. “Los verdaderos héroes de la Revolución de Mayo fueron French y Beruti”, afirmó. También sostuvo que ambos participaron de la movilización popular y del control de accesos durante las jornadas revolucionarias.

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Beruti recordó la actuación de la denominada Legión Infernal y mencionó el episodio del Cabildo Abierto del 22 de mayo. “Sin French y Beruti, los 600 armados que también controlaron los accesos, no hubiera habido revolución”, aseguró.

Además, explicó que Antonio Luis Beruti intervino en la conformación del primer gobierno patrio. “Él redactó los nombres de la primera junta”, afirmó. Según indicó, el episodio ocurrió durante la noche del 24 al 25 de mayo en la casa de Nicolás Rodríguez Peña.

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Los descendientes subrayan la necesidad de visibilizar la actuación de figuras históricas menos reconocidas en el proceso independentista argentino

Los mitos y las tradiciones del 25 de Mayo

Los descendientes también hablaron sobre algunos episodios históricos asociados con la Revolución de Mayo. Manuel Belgrano sostuvo que uno de los principales mitos se relaciona con los paraguas en la Plaza de Mayo. “Probablemente hubiera paraguas, porque no hay nada escrito sobre eso. Pero sí llovía”, afirmó.

En tanto, Luis Federico Beruti respaldó esa versión y mencionó documentos históricos. “Eso de que el pueblo quiere saber de qué se trata es verdad, surge del acta”, señaló. También agregó que existen registros sobre la lluvia durante aquellas jornadas.

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Los integrantes de Fundadores de la Patria también se refirieron a las escarapelas. Manuel Belgrano explicó que la escarapela celeste y blanca apareció en 1812. “No puede ser que tengamos la escarapela roja”, recordó sobre el planteo realizado por Belgrano al Triunvirato.

Por su parte, Beruti aclaró que durante 1810 se utilizaban divisas para identificar a quienes apoyaban la causa revolucionaria. “Era como unas divisas que está discutido si era rojo y blanca”, explicó.

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Las actividades de Fundadores de la Patria

Los descendientes de los próceres argentinos aseguraron que mantienen una agenda activa durante la Semana de Mayo. Manuel Belgrano contó que participan de actos oficiales, recorridas históricas y actividades educativas. “La semana de mayo es radio, televisión, entrevistas, el cabildo, la catedral”, afirmó.

Al mismo tiempo, Mario Paso destacó que el objetivo de la asociación consiste en acercar la historia argentina a estudiantes y docentes. “Nosotros hablamos y dejamos que los alumnos pregunten”, agregó Manuel Belgrano sobre la dinámica de los encuentros escolares.

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Los integrantes de Fundadores de la Patria coincidieron en la importancia de mantener vigente la memoria de la Revolución de Mayo. También remarcaron la necesidad de difundir el rol de figuras históricas menos conocidas dentro del proceso independentista argentino.

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