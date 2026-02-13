Historias

Castillos sombríos, sentencias mortales y ejecuciones públicas: así fueron las cazas de brujas en el Reino Unido

Entre superstición y poder judicial, los procesos de Lancashire y Bideford revelaron cómo los prejuicios y las denuncias terminaron en condenas fatídicas que todavía impactan la memoria colectiva

El juicio de las Brujas de Pendle en 1612 representa uno de los episodios más emblemáticos de la persecución de brujas en el Reino Unido

El Reino Unido fue escenario de algunos de los juicios por brujería más notorios de Europa, con el caso de las Brujas de Pendle en Lancashire en 1612 como uno de los episodios más emblemáticos.

Décadas después, el fervor contra la brujería persistió y, bajo la Ley de Brujería, se dictaron condenas que llegarían hasta el siglo XX en Escocia, según un análisis de HistoryExtra y las investigaciones del Dr. Robert Poole y Malcolm Gaskill.

El juicio de las Brujas de Pendle comenzó en la primavera de 1612, después de que Alison Device admitiera haber causado daño al vendedor John Law y revelara antecedentes familiares vinculados a la brujería. Roger Nowell, magistrado local y puritano convencido, amplió la investigación a otras familias, motivado tanto por factores políticos como religiosos, detalló el Dr. Poole a HistoryExtra.

El ambiente de Pendle, cargado de superstición y viejas disputas, facilitó la aparición de más acusaciones, involucrando a más de una docena de residentes, muchos de ellos emparentados.

El proceso judicial tuvo lugar en el castillo de Lancaster, donde las sospechosas, después de recorrer más de 80 kilómetros a pie, fueron recluidas en una celda baja, húmeda y oscura. Permanecieron allí durante meses hasta la audiencia.

El Reino Unido endureció sus leyes contra la brujería con la Ley de 1604, alimentando juicios notables y ejecuciones públicas en Inglaterra y Escocia

El aislamiento, junto con las condiciones insalubres, generó desesperación y agotamiento psicológico entre las acusadas, varias de las cuales declararon haber visto entidades sobrenaturales. Una de las prisioneras, Old Demdike, murió antes de testificar.

El juicio, celebrado en agosto de 1612, se convirtió en un espectáculo público y judicial sin precedentes en Inglaterra en tiempos de paz. El Dr. Poole lo definió como “más una caza de brujas que un juicio genuino”, pues ninguno de los imputados contó con defensa legal y los testimonios, en especial los de los niños James y Jennet Device, se usaron contra ellos.

Las declaraciones de estos menores fueron decisivas para condenar a muerte a diez personas. El registro del juicio, realizado por Thomas Potts, secretario del tribunal, sigue siendo uno de los relatos más detallados sobre persecuciones de brujas en Inglaterra.

Durante el verano de 1612, la convocatoria buscó dimensionar la supuesta amenaza en Lancashire. “Un total de 19 brujas comparecieron ante los jueces en la sesión de agosto”, precisó el Dr. Poole, según HistoryExtra.

El 20 de agosto, ocho mujeres y dos hombres fueron conducidos a las inmediaciones del actual parque Williamson, donde fueron ahorcados. Este episodio fue notorio por la magnitud de las ejecuciones y por la exposición pública, contexto en el que muchos acusados fueron víctimas de enfrentamientos locales y miedo colectivo.

Las condiciones insalubres y el aislamiento en la celda del castillo de Lancaster afectaron gravemente la salud física y psicológica de las acusadas de brujería

La persecución por brujería se extendió más allá de Lancashire. Durante la Guerra Civil inglesa, la cacería se reavivó con figuras como Matthew Hopkins, autoproclamado “cazador de brujas” y responsable de cerca de una quinta parte de las ejecuciones de este tipo en Inglaterra.

Uno de los juicios más notorios fue el del vicario John Lowes en Suffolk, ahorcado en 1642. El castillo de Exeter, en Devon, presenció en 1682 las últimas ejecuciones legales por brujería en Inglaterra: las residentes de Bideford, Temperance Floyd, Mary Trembles y Susanna Edwards, fueron condenadas como brujas.

En Essex, la “prueba de agua” continuó usándose para acusar a sospechosos incluso después de la derogación oficial de las leyes sobre brujería. En Sible Hedingham, en 1863, un hombre conocido como Dummy fue arrojado a un arroyo atado de pies y manos, muriendo de shock y neumonía. En Hertfordshire, Ruth Osborne falleció en 1751 tras ser acusada y agredida por una muchedumbre. Su caso, ocurrido en Tring, refleja el arraigo del temor y la acusación popular.

Escocia presenció el último caso documentado de ejecución judicial por brujería en el Reino Unido: la muerte de Janet Horne en Dornoch en 1722. Horne, acusada junto a su hija, fue paseada por la localidad cubierta de alquitrán y finalmente quemada, según los relatos recogidos porEl Reino Unido documentó los juicios de brujería más emblemáticos de Europa

Durante el siglo XVII y hasta el siglo XX, las supersticiones y los miedos sociales impulsaron persecuciones y juicios de brujería bajo estrictas normativas británicas

La legislación británica sobre brujería evolucionó lentamente. La Ley de Brujería de 1604 en Inglaterra endureció las restricciones sobre el contacto con espíritus, y su derogación ocurrió en 1736. No obstante, la superstición y el miedo persistieron durante mucho tiempo.

En 1944, el caso de Helen Duncan representó el último juicio bajo la llamada Ley de Brujería de 1735 en el Reino Unido. Duncan, reconocida médium espiritista apodada “Hellish Nell”, fue condenada por realizar sesiones durante la Segunda Guerra Mundial en las que, supuestamente, transmitía mensajes desde el más allá. Según Gaskill, citado por HistoryExtra, este proceso reflejó la permanencia del temor a la brujería y al espiritismo en tiempos recientes.

Desde la imagen del castillo de Lancaster hasta el tribunal que sentenció a Helen Duncan, la historia de la persecución de brujas en el Reino Unido revela cómo el poder, la superstición y el miedo social confluyeron para sellar el destino de muchas acusadas. El simple reconocimiento de prácticas o contactos con espíritus, bajo una legislación estricta, ponía en peligro la vida de quienes confesaban, más allá de cualquier justificación personal.

