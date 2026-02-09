La Marcha del Barro: el día que miles de mujeres caminaron bajo la lluvia por el centro de Londres para pedir el derecho a votar

Mujeres que hicieron historia: las activistas Lady Frances Balfour (izquierda); Millicent Garrett Fawcett (centro) y Lady Jane Strachey al frente de la marcha

La lluvia caía con una persistencia casi cruel aquella mañana del 9 de febrero de 1907 en Londres. No era un chaparrón pasajero: el agua, mezclada con un viento frío y cortante, convertía las calles en un barrial que habría desalentado a cualquiera. Pero no a ellas. Las miles de mujeres que llevaban días preparándose salieron igual. Se calzaron botas, ajustaron abrigos, levantaron carteles y caminaron hacia Hyde Park Corner. Por primera vez, una multitud femenina marcharía por el derecho a votar en el corazón del Imperio Británico.

La convocatoria había surgido de la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino (National Union of Women’s Suffrage Societies, NUWSS), liderada por Millicent Garrett Fawcett: serena, metódica, estratégica. Creía en el poder del diálogo, en el cambio desde dentro de las instituciones y en la dignidad como herramienta política. La marcha no buscaba un privilegio ni una concesión. Su propósito era simple y radical a la vez: reivindicar un derecho elemental.

Ese día, que la prensa bautizó Mud March —la Marcha del Barro—, se convirtió en una postal fundacional. Caminar bajo la lluvia, empapadas y desafiantes, marcó el inicio visible de una década que transformaría para siempre la vida política británica y, después, la del resto del mundo.

Millicent Fawcett y Philippa Strachey, líderes de la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino, junto a Emmeline Pankhurst, fundadora de la WSPU y referente de las suffragettes en Reino Unido

El barro, escenario de una rebelión ordenada

La mañana amaneció gris y áspera, con un viento frío que cortaba la cara y anunciaba que nada sería fácil ese día. No importó. Desde temprano, las calles de Londres empezaron a llenarse de mujeres que llegaban solas o en pequeños grupos, envueltas en abrigos oscuros y faldas largas: maestras, obreras, escritoras, enfermeras, viudas, universitarias, aristócratas, trabajadoras domésticas. No se parecían entre sí, pero caminaban en la misma dirección. Lo que las reunía era, quizás, una de las pocas certezas compartida: el voto no podía seguir siendo un privilegio ni una concesión, sino un derecho que les correspondía como ciudadanas.

En el centro de la columna avanzaba Millicent Fawcett, rodeada de otras figuras clave del movimiento: Lady Frances Balfour, aristócrata y cuñada del ex primer ministro; Evelina Haverfield, incansable y decidida; Maud Ward, intelectual y escritora; Eleanor Rathbone, que años más tarde llevaría esa lucha al Parlamento; Jane Strachey, escritora y sufragista. Entre ellas marchaba también Keir Hardie, fundador del Partido Laborista y uno de los pocos hombres en Westminster dispuestos a apoyar públicamente la causa. La organización, precisa y silenciosa, estaba en manos de Philippa Strachey. Cada una ocupaba su lugar, aportando lo que tenía —prestigio, ideas, contactos, coraje—, con un objetivo claro: dejar de pedir permiso y convertir el sufragio en una fuerza capaz de alterar el orden político existente.

La columna partió de Hyde Park Corner y se internó en la ciudad por la calle Strand rumbo a Exeter Hall. Eran casi cuatro kilómetros que, bajo la lluvia persistente y el barro espeso, parecían no terminar nunca. Las faldas se empapaban y pesaban como plomo, los zapatos se hundían a cada paso, los carteles se doblaban y se deshacían bajo el agua.

"Las sufragistas marchan a través del barro", dice la portada del Daily Mirror del 11 de febrero de 1907

Aun así, las más de tres mil mujeres avanzaban con una determinación que sorprendía incluso a los policías encargados de vigilarlas. En cada esquina se detenían curiosos: algunos aplaudían, otros murmuraban, muchos simplemente no entendían qué hacían esas mujeres ocupando la calle —hay cosas que, más de un siglo después, no cambiaron tanto—.

El contraste entre la disciplina de la columna y la hostilidad del clima produjo un impacto inmediato en la ciudad. Los diarios locales cubrieron el acontecimiento y, al día siguiente, destacaron en sus portadas que la marcha había sido “respetable”, “ordenada” e “inesperadamente multitudinaria”... Era exactamente el efecto que buscaba la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino: impresionar sin violencia, convencer sin confrontación, instalar una imagen imposible de ignorar.

Para muchas de las participantes, aquella caminata fue la primera acción política de sus vidas. Habían debatido en salones privados, escrito cartas, firmado peticiones. Nunca antes habían marchado. Ese gesto elemental —caminar juntas bajo la lluvia— se transformó en un acto de valentía. En una ciudad acostumbrada a ver a las mujeres confinadas al espacio doméstico, su presencia como un colectivo en la calle fue una ruptura.

Cuando finalmente llegaron al salón de reuniones, quedaba claro que aquella caminata incómoda y desafiante no había sido solo una marcha sino que era la prueba visible de que algo estaba empezando a moverse y ya no iba a volver atrás.

El afiche de la primera procesión de la NUWSS, en Londres (Biblioteca LSE)

La protesta que obligó a escuchar lo que el Parlamento quería evitar

El reclamo no era nuevo. Durante décadas, las mujeres habían pedido el derecho al voto con argumentos sólidos: pagaban impuestos, trabajaban, sostenían hogares, contribuían al país. Pero el Parlamento seguía postergando cualquier discusión seria sobre el tema. Los legisladores decían que la política era “un mundo demasiado duro” para ellas o que otorgarles el voto “alteraría la estabilidad social”. La Marcha del Barro llegó para demostrar que esas excusas ya estaban agotadas.

A diferencia de la Women’s Social and Political Union (Unión Social y Política de las Mujeres), de Emmeline Pankhurst —que apostaba a la acción directa—, la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino buscaba infundir respeto, no temor. Ese día, mientras avanzaban empapadas, las diferencias internas quedaron a un lado. Lo importante era que el país entero comprendiera la magnitud del reclamo que las unía.

La procesión se convirtió en noticia internacional. Por primera vez, los diarios describieron el sufragio femenino no como una extravagancia, sino como una fuerza política organizada. La imagen de miles de mujeres avanzando entre charcos y barro mostraba un sacrificio y una convicción que superaban cualquier discusión parlamentaria.

Aunque la marcha no logró la aprobación inmediata de un proyecto de ley, consolidó el movimiento sufragista moderado, fortaleció su legitimidad pública y obligó al Parlamento a incluir el tema en la agenda política. A partir de 1907, cada año crecerían las manifestaciones, las campañas y la presión sobre los legisladores. El barro fue testigo de un antes y un después: Londres vio lo que no había querido ver, mujeres defendiendo su derecho a existir políticamente.

Durante el desfile de la NUWSS, Emmeline Pethick, futura fundadora de la WSPU, junto a Mabel Tuke, secretaria y figura clave en la organización del movimiento, e Israel Zangwill, escritor y activista británico, defensor del derecho al voto femenino (Biblioteca LSE)

La semilla que no pudo ser detenida

La Marcha del Barro no fue una victoria legislativa inmediata, pero sí moral, simbólica y estratégica. La sola ocupación del espacio público era un acto de insumisión: aquellas mujeres dejaron claro que no volverían a retirarse a la vida privada sin ser escuchadas. Ese día, hablaron desde el centro mismo de la ciudad, y no desde los márgenes.

La marcha consolidó la certeza de que el sufragio femenino era inevitable. Los líderes políticos empezaron a medir el costo de ignorarlas; los diarios descubrieron que sus lectores seguían la causa; y las jóvenes que marcharon por primera vez comprendieron que formaban parte de algo mucho más grande que sus historias individuales. En los años siguientes, la lucha adoptaría muchas formas: discursos, huelgas de hambre, arrestos, campañas masivas de firmas, debates públicos. Pero aquella procesión quedó como el gesto inaugural que hizo visible una fuerza que ya no podía ocultarse. Fue el momento en que el movimiento dejó de ser un reclamo disperso y se convirtió en una causa nacional.

Lo que empezó como una marcha bajo la lluvia terminó siendo un hito histórico: abrió el camino hacia la conquista parcial del voto femenino en 1918, cuando las mujeres mayores de 30 años con ciertos requisitos de propiedad o educación obtuvieron por primera vez el derecho a votar y a postularse al Parlamento, y culminó en la igualdad total en 1928, cuando el sufragio se extendió a todas las mujeres mayores de 21 años, igualando plenamente sus derechos con los de los hombres.

Su impacto trascendió las fronteras para conectarse con la lucha por el sufragio en otros países, incluida Argentina, donde el voto femenino fue reconocido en 1947 gracias a la movilización de diversas organizaciones de mujeres y al impulso primario de Eva Duarte.

El 9 de febrero de 1907 dejó una huella imborrable: mujeres de distintas historias avanzando juntas sobre el barro para exigir un futuro distinto. La Mud March recuerda que los derechos jamás son un regalo. Son una conquista. Y, a veces, comienzan con un paso en el barro.