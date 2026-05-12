La vida del “Ángel de Varsovia”, la mujer que desafió al nazismo para salvar a 2.500 niños de morir en los campos de exterminio

Irena Sendler murió a los 98 años en el 2008

El 12 de mayo de 2008, en Varsovia, una noticia recorrió silenciosamente hospitales, instituciones judías, centros de memoria y hogares dispersos por distintos países del mundo. Había muerto Irena Sendler. Tenía 98 años y su cuerpo ya no resistía el paso del tiempo, pero detrás de aquella anciana frágil se escondía una de las historias humanas más extraordinarias del siglo XX.

Con su muerte desaparecía una mujer que había enfrentado al régimen nazi cuando hacerlo equivalía casi siempre a una sentencia de muerte. Se apagaba la vida de una valiente que logró salvar a más de 2.500 niños judíos del exterminio y que, durante décadas, cargó con los nombres de esos chicos como si fueran un tesoro sagrado.

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Muchos la llamaron “el Ángel de Varsovia”. Otros la compararon con Oskar Schindler –empresario alemán que salvó la vida de aproximadamente mil doscientos judíos durante el Holocausto empleándolos como trabajadores en sus fábricas-. Pero quienes sobrevivieron gracias a ella preferían algo más simple y mucho más profundo: la llamaban “mamá”, “Jolanta” -su nombre clandestino durante la guerra- o simplemente “Irena”. Porque para miles de personas su existencia marcó la diferencia entre vivir y morir.

En 1940, los alemanes crearon el Gueto de Varsovia, un sector cerrado de la ciudad rodeado por muros y alambradas donde fueron hacinados cientos de miles de judíos (nationalww2museum.org)

La escena que la historia recuerda parece salida de una novela imposible. Una mujer menuda atravesando las calles del Gueto de Varsovia mientras alrededor reinaban el hambre, la enfermedad, el miedo y la muerte. Niños ocultos dentro de cajas, bolsos, ambulancias o ataúdes improvisados. Bebés sedados para que no lloraran en los controles nazis. Listas escritas a mano y escondidas dentro de frascos enterrados bajo un manzano. Una red clandestina de monjas, médicos, choferes y familias polacas que arriesgaban todo por salvar una vida. Y en el centro de ese entramado, una trabajadora social polaca decidida a hacer aquello que consideraba moralmente inevitable.

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La historia de Irena Sendler no nació durante la guerra. Comenzó mucho antes, en el seno de una familia marcada por la solidaridad y el compromiso con los más vulnerables.

Una infancia atravesada por la compasión

Irena Krzyzanowska nació el 15 de febrero de 1910 en Otwock, una localidad cercana a Varsovia, en Polonia. Era hija de Stanisław Krzyżanowski, un médico reconocido por atender gratuitamente a pacientes pobres y marginados. En una época atravesada por prejuicios y tensiones sociales, el padre de Irena recibía en su consultorio a personas rechazadas por otros médicos debido a su condición económica, el riesgo de contagio de sus enfermedades o simplemente por ser judíos. Aquella actitud marcaría para siempre la conciencia de la niña.

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La Polonia de principios del siglo XX estaba atravesada por profundas desigualdades sociales y por un fuerte antisemitismo. Sin embargo, Stanisław Krzyżanowski sostenía una idea simple y radical para su tiempo: todos los seres humanos merecían ayuda y dignidad. Irena creció observando cómo su padre abría las puertas de su casa a quienes nadie quería atender.

Ese compromiso tendría un costo devastador. Durante una epidemia de tifus, el médico continuó tratando pacientes infectados aun sabiendo el peligro que implicaba. Finalmente contrajo la enfermedad y murió cuando Irena tenía apenas siete años. La muerte de su padre no destruyó aquella enseñanza; la transformó en una misión moral.

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Sendler, vestida con su uniforme de enfermera, fotografiada en la Nochebuena de 1944

Años más tarde, Irena recordaría una frase que él solía repetirle: “Si ves a alguien ahogándose, debes tirarte al agua para salvarlo, aunque no sepas nadar”. Esa idea la acompañaría toda la vida. La comunidad judía, agradecida por el trato humano que había recibido del médico, ofreció pagar la educación de la niña tras la muerte de Stanisław. Aquello dejó una huella imborrable en Irena, que desde muy joven comprendió que la solidaridad no conoce fronteras religiosas ni étnicas.

Sin embargo, su paso por el sistema educativo no fue sencillo. En la Universidad de Varsovia, donde estudió literatura polaca y comenzó a involucrarse en actividades sociales, sufrió discriminación por oponerse abiertamente a las políticas antisemitas impulsadas por sectores nacionalistas.

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En aquellos años era habitual que los estudiantes judíos fueran obligados a sentarse en sectores separados de las aulas, conocidos como “bancos del gueto”. Irena se negó a aceptar esa práctica y muchas veces se sentó junto a estudiantes judíos como forma de protesta. Su actitud le valió sanciones, hostigamientos y obstáculos académicos. Pero no retrocedió.

Con el tiempo se formó como enfermera y trabajadora social, y comenzó a desempeñarse en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Allí trabajó asistiendo a familias pobres, desempleados y personas marginadas. Lo que aún no sabía era que esa experiencia terminaría convirtiéndose en una herramienta decisiva durante la guerra.

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En ocasiones, Irena utilizaba iglesias y conventos para esconder temporalmente a los niños antes de enviarlos a familias adoptivas o instituciones religiosas (REUTERS/Katarina Stoltz)

El infierno del Gueto de Varsovia

El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia. Comenzaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial y Varsovia pronto quedaría bajo ocupación nazi. La maquinaria de persecución contra los judíos se puso en marcha con una velocidad brutal.

En 1940, los alemanes crearon el Gueto de Varsovia, un sector cerrado de la ciudad rodeado por muros y alambradas donde fueron hacinados cientos de miles de judíos. Familias enteras vivían amontonadas en condiciones inhumanas. El hambre, el frío y las enfermedades avanzaban sin control. Los cadáveres aparecían diariamente en las calles.

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El gueto era una prisión gigantesca. Más de 400.000 personas fueron encerradas en un espacio mínimo. Las raciones de comida eran miserables. Los nazis permitían deliberadamente que las epidemias se expandieran. La desnutrición mataba lentamente a miles de niños.

Irena Sendler -apellido que adoptaría tras casarse- obtuvo un permiso especial para ingresar al gueto gracias a su trabajo como asistente sanitaria. Oficialmente debía controlar enfermedades infecciosas y supervisar cuestiones vinculadas a la salud pública. Los alemanes temían especialmente al tifus, por lo que evitaban permanecer demasiado tiempo cerca de médicos y enfermeras.

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Ese temor se transformó en una oportunidad. Dentro del gueto, Irena fue testigo directo del horror nazi. Vio chicos agonizando de hambre, familias separadas y ancianos muriendo abandonados en las veredas. También descubrió algo todavía más aterrador: las deportaciones masivas hacia campos de exterminio. Cuando comprendió que los nazis estaban enviando sistemáticamente a los judíos hacia una muerte segura, decidió actuar.

En la Polonia ocupada, ayudar a judíos estaba castigado con la pena de muerte

La red clandestina para salvar niños

Irena se integró a la resistencia polaca y comenzó a colaborar con Żegota, el Consejo para la Ayuda a los Judíos, una organización clandestina creada para rescatar y esconder perseguidos por el régimen nazi. Su tarea principal sería salvar niños.

No era una misión sencilla. Convencer a las familias judías de entregar a sus hijos implicaba un dolor imposible de describir. Muchos padres sabían que probablemente nunca volverían a verlos. Otros dudaban porque desconocían si podían confiar en aquella mujer polaca que prometía sacarlos del infierno. Irena debía mirar a los ojos a madres desesperadas y pedirles un acto desgarrador: separarse de sus hijos para darles una oportunidad de sobrevivir. Algunas familias se negaban. Otras aceptaban entre lágrimas. Muchas veces las escenas eran brutales.

Madres abrazando a sus hijos por última vez. Padres rogando que les enseñaran una oración católica para que pudieran fingir otra identidad. Niños demasiado pequeños para comprender por qué debían irse con desconocidos. Cada rescate era una operación clandestina.

Los chicos salían ocultos de distintas maneras. Algunos eran transportados en ambulancias. Otros viajaban escondidos en cajas de herramientas, bolsas de papas, carros de basura o cajones de mercancía. Los bebés eran sedados para impedir que lloraran durante los controles alemanes. También existían túneles, pasadizos y salidas secretas.

En ocasiones, Irena utilizaba iglesias y conventos para esconder temporalmente a los niños antes de enviarlos a familias adoptivas o instituciones religiosas. Cada chico recibía una identidad falsa, nuevos documentos y una historia inventada. Muchos debían aprender rápidamente rezos católicos para no despertar sospechas. El riesgo era absoluto.

Irena Sendler, al cumplir 95 años de edad, el 15 de febrero de 2005

En la Polonia ocupada, ayudar a judíos estaba castigado con la pena de muerte. Los nazis ejecutaban no solo a quienes escondían perseguidos, sino también a sus familias completas. Aun así, Irena siguió adelante. Trabajaba junto a una red de colaboradores integrada por enfermeras, conductores, religiosas y funcionarios. Cada integrante cumplía una función específica dentro del sistema de rescate.

Mientras tanto, ella realizaba una tarea silenciosa que años después resultaría fundamental. Anotaba cuidadosamente los nombres reales de cada niño y las identidades falsas que les asignaban. También registraba dónde habían sido enviados. Esas listas eran su mayor tesoro. Las escribía en papeles diminutos y luego los escondía dentro de frascos de vidrio enterrados bajo un árbol en el jardín de una vecina. Su esperanza era que, terminada la guerra, los chicos pudieran recuperar su verdadera identidad y reencontrarse con sus familias.

La captura y la condena a muerte

La Gestapo finalmente descubrió parte de la red clandestina. En octubre de 1943 Irena Sendler fue arrestada por los nazis. Tenía apenas 33 años. La trasladaron a la prisión de Pawiak, uno de los centros de detención más temidos de Varsovia. Allí fue sometida a brutales interrogatorios y torturas.

Los oficiales alemanes querían conocer los nombres de sus colaboradores y el paradero de los niños. Le quebraron las piernas y los pies. La golpearon salvajemente. Pero Irena no habló. Jamás reveló dónde estaban los chicos ni entregó las listas ocultas. Sabía que una sola confesión podía condenar a cientos de personas.

Finalmente fue sentenciada a muerte. Sin embargo, cuando parecía imposible escapar, ocurrió algo extraordinario. Integrantes de Żegota lograron sobornar a un guardia alemán antes de la ejecución. El día en que debía ser asesinada, Irena fue retirada secretamente de la prisión y liberada. La Gestapo anunció oficialmente que había sido ejecutada. Desde ese momento debió vivir escondida bajo una identidad falsa. Lejos de detenerse, continuó colaborando con la resistencia y ayudando a salvar niños judíos. La guerra todavía no había terminado.