“La mayor estupidez que hice en mi vida”: cuando Paul McCartney fue deportado de Japón porque le hallaron 219 gramos de marihuana

Paul McCartney esposado y custodiado por policías japoneses en Tokyo (AP)

El episodio que marcó un antes y un después en la vida de Paul McCartney, y en la historia de la música moderna, todavía resuena a más de cuatro décadas de distancia. El arresto del ex-Beatle en Tokio, Japón, por posesión de marihuana no solo interrumpió una gira esperada, sino que también provocó el principio del fin para su banda Wings y transformó su imagen ante el mundo.

La mañana del 16 de enero de 1980 quedó grabada entre los fans de Los Beatles. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Narita hallaron 219 gramos de marihuana en la valija del músico, un acto calificado por él, años más tarde, como “la mayor estupidez que he hecho en mi vida”. El propio McCartney confesó en una entrevista que no tuvo un plan: “Estábamos a punto de volar a Japón sabía que no iba a conseguir nada para fumar allá y tenía una bolsa enorme de marihuana. Pensé: ‘Me la llevo. No puedo tirarla. Es demasiado buena’”.

La sorpresa fue mayúscula, incluso para quienes conocían los antecedentes del bajista con las drogas. Japón, con una tradición de leyes antidrogas estrictas, no era terreno propicio para la indulgencia. Según la legislación vigente en 1980, la cantidad incautada podía significar hasta siete años de cárcel y trabajos forzados.

La llegada de McCartney, su familia y la banda Wings había generado una gran expectativa. El grupo planeaba presentarse en once ciudades japonesas y se habían agotado las 100.000 entradas que se habían puesto a la venta. Ese sería el regreso del músico al país tras las visitas de Los Beatles en 1966.

La valija de Paul McCartney es revisada por personal de Aduanas. Había 219 gramos de marihuana en una bolsa plástica (AP)

En aquel tour de Los Beatles por las tierras del Sol Naciente fueron recibidos por una entusiasta audiencia, pero también fueron amenazados por los sectores más tradicionalistas de la sociedad japonesa, por lo que su visita fue sometida a un estricto operativo de seguridad. Muchos consideraron una falta de respeto que la banda se presentara en el Nippon Budokan, un estadio cerrado construido especialmente para las artes marciales. De hecho, ellos fueron los primeros en brindar un recital en este lugar que luego se convertiría en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

Sin embargo, la detención en el aeropuerto en 1980 superó en términos de escándalo a lo que había sucedido en la década de 1960: transformó un tour musical en un caso judicial de escala internacional.

Los organizadores de la gira del grupo Wings habían advertido a los músicos que no llevaran drogas a Japón (Grosby)

Volvamos a la década de los 70. Los promotores de conciertos japoneses querían llevar a Paul a su país en 1975, pero la condena que recibió en 1973 por haber cultivado marihuana en su granja de Escocia, Reino Unido, representó un impedimento. Fue sentenciado a pagar una multa, pero Japón prohibía la entrada por siete años a todo aquel que tuviera antecedentes penales. Tras meses de negociaciones con las autoridades, la productora Udo Music logró que se le diera la visa al músico antes de que se cumpliera ese plazo para que Wings hiciera una gira de dos semanas por ese país. Pero había una condición: debía firmar una declaración jurada en la que aseguraba que ya no consumía cannabis.

Como el horno no estaba para bollos, a todos los integrantes de Wings se les advirtió que serían revisados con muchísimo cuidado al llegar al aeropuerto, por lo que debían evitar llevar cualquier sustancia considerada ilegal por las autoridades sanitarias.

Con el antecedente de Paul, la policía japonesa iba a mirar con cuatro ojos su equipaje, por lo que no debía correr riesgos. Llegaron en dos aviones distintos. La banda y el staff viajaron desde Londres, Reino Unido, a Tokio, mientras que Paul, su familia y el guitarrista Laurence Juber habían volado desde Nueva York, Estados Unidos.

La imagen que se publicó en los medios japoneses. El ex beatle detenido (Facebook)

No bien aterrizó, saludó a los periodistas que lo esperaban en el aeropuertos con su hijo James en brazos y trascartón fue sometido al control de la aduana. Para sorpresa de nadie, solo el equipaje del ex Beatle fue revisado con más profundidad que el del resto de la delegación musical.

No fue necesaria ninguna tecnología sofisticada ni buscar con determinación un escondite: solo hubo que mover algunas prendas para que los agentes encontraran una bolsa de plástico con marihuana y un poco más en un neceser. “Cuando el tipo la sacó de la valija, parecía más avergonzado que yo”, recordó Paul tiempo después. “No traté de esconderla. Venía de los Estados Unidos y todavía tenía esa actitud norteamericana de que la marihuana no es tan mala. No me di cuenta de lo estrictos que eran los japoneses”.

Y claro que eran estrictos. Tanto él como Juber fueron llevados a salas de interrogatorio. Al guitarrista lo liberaron luego de que desarmara una guitarra con un destornillador para demostrar que no tenía nada adentro. Pero el ex Beatle fue llevado a una comisaría en el centro de Tokio. Allí, la división antinarcóticos de la policía volvió a hacerle preguntas y durante cinco horas, en un inglés muy rudimentario, trató de sacarle una confesión. Él dijo que la marihuana era para consumo personal y que se la habían dado unos amigos, pero para las fuerzas de seguridad la cantidad de 219 gramos que tenía en su poder era suficiente como para acusarlo de contrabando o, peor aún, de tráfico de drogas.

El programa con el que se presentaba el tour que Wings iba a hacer por Japón en 1980

Durante nueve días, el artista pasó de los escenarios y hoteles de lujo a la rutina de ser el “Recluso n° 22” en el Centro de Detención de Narcóticos de Tokio. Un exagente del lugar relató a la prensa local que McCartney se adaptó rápidamente a las normas y mantuvo una actitud respetuosa: “Parecía un preso cualquiera. Cumplía las normas, hablaba con educación y no se quejaba”.

Mientras tanto, una multitud de seguidores acampó en las afueras del centro de detención, organizando vigilias y entonando clásicos de los Beatles. La prensa japonesa imprimió la foto policial del músico en todas las tapas de las publicaciones y los medios occidentales cubrieron el caso como un drama de proporciones shakesperianas.

Mientras el ex Beatle estaba detenido, su esposa Linda, que integraba la banda Wings, y sus cuatro hijos estaban alojados en el hotel Okura, y sin contacto con el músico. “De verdad, es una gran tontería. Aquí la gente es muy diferente. Se toman la marihuana demasiado en serio. Ahora Paul está detenido en algún sitio y no me dejan verlo. Tan pronto como consiguen atrapar a una persona amable como Paul, parece que estuvieran de fiesta. Nunca volveré a Japón. Ésta es mi primera y última visita”, declaró Linda rodeada de periodistas por aquellos días.

Paul McCartney es escoltado el 25 de enero de 1980 para que aborde un avión y abandone Japón. Fue deportado a cambio de que se le retiraran los cargos (AP)

Dentro de la prisión, McCartney intentó sobrellevar el encierro leyendo, jugando a las cartas y reflexionando sobre el futuro. Para su compañero de banda Denny Laine, la incertidumbre era total: “Toda la banda estaba en el limbo. No sabíamos si alguna vez saldría. Pensamos: ‘¿Se acabó Wings?’”, recordó en una entrevista. Y sí, se había acabado.

El caso desató un dilema para la justicia japonesa: mantener su política de tolerancia cero o evitar un conflicto diplomático al encarcelar a una celebridad mundial. Finalmente, tras nueve días de deliberaciones, las autoridades eligieron la deportación inmediata del que había cometido el delito. McCartney abandonó el país el 25 de enero de 1980, hace 46 años, con la prohibición de regresar durante años y la cancelación definitiva de la gira, lo que supuso pérdidas millonarias para Wings.

Los once recitales que iba a dar Wings en Japón en 1980 fueron cancelados por la detención de Paul McCartney

Cuando fue liberado de prisión, McCartney voló de Japón a Ámsterdam para luego ir al Reino Unido. Allí un periodista le preguntó: “¿Cómo saliste de la cárcel?". A lo que un irónico Paul contestó: “Caminando”. No había perdido su sentido del humor a pesar de haber compartido durante más de una semana lugar de detención con criminales peligrosos.

Las secuelas no tardaron en llegar. La cohesión interna del grupo, ya resentida por diferencias creativas, terminó de resquebrajarse. Denny Laine abandonó la formación poco después y lanzó el álbum Japanese Tears, un título que alude directamente al incidente. Para 1981, Wings anunciaba su disolución y McCartney encaraba una nueva etapa en solitario.

El gesto optimista de Paul McCartney cuando estaba por abandonar Japón (Grosby)

El disco McCartney II, grabado antes del arresto pero lanzado ese mismo año, marcó un giro hacia la experimentación y el trabajo individual. Canciones como “Temporary Secretary” y “Coming Up” mostraron a un artista dispuesto a reinventarse tras el escándalo.

Con el paso del tiempo, el propio McCartney ha reconocido que aquel arresto marcó un punto de inflexión personal y profesional. “Sobreviví, y quizá necesitaba aprender una lección”, afirmó en una entrevista en 2004. El suceso forzó al músico a repensar sus excesos y a reconstruir su imagen pública.