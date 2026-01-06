Historias

De palomas mensajeras a algoritmos globales: la historia detrás de la pequeña oficina en Londres que se convirtió en la primera agencia de noticias mundial

El impulso innovador de Paul Julius Reuter transformó una modesta iniciativa en referente informativo global que aún crece. Desde mensajes artesanales hasta plataformas digitales que revolucionaron la comunicación financiera y periodística internacional, cómo fue su crecimiento

Reuters inició su camino en 1851 transmitiendo información financiera por telégrafo y palomas mensajeras entre varias ciudades europeas (REUTERS/Jeenah Moon)

Para quien lee su nombre, la idea de su comienzo parece sacada de un cuento. Sin embargo, el recorrido de una pequeña oficina londinense a referente mundial fue una sucesión de saltos técnicos y alianzas empresariales.

Desde las primeras transmisiones de cotizaciones con palomas mensajeras y telégrafo, hasta su posición como líder mundial en noticias financieras y servicios de información tecnológica, la evolución de Reuters marcó la historia del periodismo.

Fundada en Londres en 1851 por Paul Julius Reuter, la agencia surgió como un canal de información innovador que propició la conexión internacional mucho antes de la era digital, según Britannica y The Guardian. Paul Julius Reuter, antiguo empleado bancario y editor en Berlín, emigró en medio de la agitación política de 1848 a París, donde exploró nuevas formas de traducir y difundir información.

De acuerdo con Britannica, en 1849 Reuter puso en marcha un servicio que combinaba el telégrafo eléctrico con una red de palomas mensajeras para transmitir noticias financieras entre ciudades europeas.

Paul Julius Reuter fundó la agencia en Londres, estableciendo métodos innovadores para conectar mercados internacionales antes de la era digital (Wikipedia)

Dos años después, fundó la empresa Reuter’s Telegram Company en Londres y diseñó una infraestructura informativa orientada a bancos, firmas de corretaje y empresas líderes.

The Guardian detalla que la primera oficina transmitía cotizaciones bursátiles entre Londres y París a través del cable Calais-Dover, mientras que las palomas cubrían la ruta entre Aquisgrán y Bruselas transportando mensajes de precios. Sin radares, ni comunicación por radio, la agencia logró integrar técnicas pioneras de transmisión.

De la primicia internacional a la innovación tecnológica

Reuters amplió sus servicios, pasando de la información financiera a las noticias generales de alcance global. Britannica indica que el primer cliente de prensa, el London Morning Advertiser, contrató el servicio en 1858; desde entonces, los periódicos se convirtieron en una parte esencial de su cartera.

Reuters marcó un hito informativo al ser la primera agencia europea en dar la primicia sobre el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 (REUTERS/Carlo Allegri)

El valor de Reuters residía en la información económica y en su capacidad de publicar primicias internacionales, como en 1865, cuando fue la primera agencia europea en informar sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln.

La tecnología fue fundamental para esta expansión. The Guardian informa que la agencia aprovechó los avances en el telégrafo, implementó cables submarinos para llegar al Lejano Oriente en 1872 y Sudamérica en 1874, e introdujo la transmisión eléctrica de mensajes a periódicos londinenses en 1883.

En 1923, Reuters lideró el uso de la radio para distribuir noticias internacionalmente, consolidando su papel en la innovación técnica y la cobertura mundial.

Independencia, alianzas y transformación global

La agencia mantuvo independencia editorial y normas claras para el ejercicio periodístico. The Guardian precisa que, a pesar de los desafíos, defendió siempre esos principios.

La independencia editorial se mantuvo como principio fundamental de Reuters, incluso frente a presiones gubernamentales durante las guerras mundiales (REUTERS/Jeenah Moon)

Durante las dos guerras mundiales enfrentó presiones del gobierno británico para priorizar intereses nacionales. En 1941, la compañía se reestructuró como entidad privada para preservar su autonomía.

Britannica explica que la Press Association británica adquirió una participación mayoritaria en 1925, aumentando su control en los años siguientes. En 1941, la mitad de la propiedad pasó a la Newspaper Proprietors’ Association y en 1947, asociaciones de prensa de Australia y Nueva Zelanda se sumaron, originando el modelo del Reuters Trust, con fideicomisarios encargados de proteger la neutralidad e independencia de la organización.

A partir de los años 60, la apuesta tecnológica se hizo patente. Britannica señala que Reuters fue una de las primeras agencias en usar ordenadores para transmitir datos financieros y, en 1973, ofreció pantallas con cotizaciones internacionales de divisas. En 1981, introdujo la posibilidad de realizar transacciones electrónicas y desarrolló servicios de corretaje, ampliando considerablemente su oferta tecnológica.

Reuters adoptó tempranamente ordenadores, pantallas de cotizaciones y servicios de transacciones electrónicas, consolidando liderazgo en información financiera y tecnológica (Wikipedia)

El proceso de transformación incluyó la salida a bolsa en Londres y NASDAQ en 1984, dejando de estar controlada exclusivamente por asociaciones de prensa. The Guardian destaca que la volatilidad de los mercados financieros, especialmente durante el auge de las tecnológicas y la crisis posterior al año 2001, incidió en el valor y la trayectoria empresarial de Reuters.

La transformación más reciente se produjo en 2008 con la fusión entre Reuters y la canadiense Thomson Corporation, formando Thomson Reuters.

Britannica subraya que, aunque mantiene el nombre Reuters en el ámbito periodístico, la compañía se consolidó como una potencia global en productos y servicios de información financiera y tecnológica, con sede central en Toronto y presencia en las principales bolsas mundiales. Desde 2009, sus acciones cotizan en las bolsas de Toronto y Nueva York tras retirarse de las de Londres y NASDAQ.

La fusión con Thomson Corporation en 2008 confirmó a Thomson Reuters como referente mundial en servicios de información financiera y tecnológica, con sede en Toronto (Wikipedia)

A lo largo de su historia, según Reuters y The Guardian, la agencia se consolidó como fuente clave para medios impresos, radio y televisión, expandiendo su influencia en la banca internacional y la cobertura de acontecimientos globales.

La independencia editorial y la objetividad permanecen como pilares esenciales. Estas convicciones siguen guiando el trabajo cotidiano de sus periodistas en todo el mundo.

