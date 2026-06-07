Historias

Cómo un invento europeo se convirtió en símbolo de la música latinoamericana y conquistó géneros como el vallenato y el tango

Creado en Austria en el siglo XIX, el acordeón llegó a América con las corrientes migratorias y encontró un lugar en las tradiciones populares de distintos países. Su versatilidad y facilidad de uso impulsaron su integración en ritmos que hoy forman parte de la identidad cultural de la región

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Un bandoneón y un acordeón negros con detalles dorados en primer plano; una pareja de bailarines de tango aparece desenfocada al fondo.
El acordeón, creado en Europa en 1829 por Cyrill Demian, llegó a América Latina desde Austria y se consolidó en géneros como el vallenato, la música norteña y el tango (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acordeón, creado en Europa en el siglo XIX, se incorporó a la música latinoamericana tras su llegada desde Austria y se consolidó en géneros como el vallenato colombiano, la música norteña mexicana y el tango rioplatense. Su invención en 1829 por Cyrill Demian, un fabricante vienés, impulsó su expansión internacional gracias a su facilidad de aprendizaje, tamaño compacto y bajo costo, según detalla National Geographic.

El acordeón, concebido inicialmente como un instrumento accesible para quienes no podían aprender solfeo ni adquirir pianos costosos, atravesó el Atlántico a finales del siglo XIX con la migración alemana.

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Este instrumento ganó arraigo en América Latina porque sus características permitieron a comunidades rurales y músicos autodidactas adaptarlo rápidamente a sus estilos y necesidades, convirtiéndolo en símbolo de identidad local en países como Colombia, México, Argentina y Uruguay, describe National Geographic.

Un acordeón abierto en primer plano emite una serie de escenas de baile, carnavales y reuniones familiares latinoamericanas con colores vivos y cálidos.
La migración alemana llevó el acordeón a América Latina a fines del siglo XIX y facilitó su expansión en comunidades rurales por su bajo costo y tamaño compacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sonido logró integrarse en las celebraciones familiares, carnavales y fiestas patronales, donde el acordeón acompañó bailes y relatos, tejiendo lazos entre generaciones y tradiciones, y convirtiéndose en un elemento indispensable de la vida comunitaria rural.

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La travesía del acordeón hacia América Latina

La llegada del acordeón fue posible gracias a los inmigrantes alemanes, quienes lo transportaron desde Europa. El instrumento, económico y fácil de trasladar, se popularizó en entornos rurales, donde músicos autodidactas lo usaron para acompañar festejos y canciones comunitarias.

En Colombia, juglares recorrían pueblos con el acordeón a la espalda, difundiendo canciones y noticias. Así, el instrumento se integró en los ritmos y expresiones culturales latinoamericanas, según relata National Geographic.

El acordeón en el vallenato y la cumbia

Hombre sonriente toca el acordeón en una plaza adoquinada. Personas bailan y socializan frente a edificios coloniales coloridos, árboles tropicales y una fuente.
En las celebraciones familiares, carnavales y fiestas patronales, el acordeón acompañó bailes y relatos y ocupó un lugar central en la vida comunitaria rural (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Caribe colombiano, el acordeón se convirtió en el corazón del vallenato y la cumbia. Músicos itinerantes lo utilizaron para crear nuevas melodías y narraciones que circulaban entre poblaciones.

El escritor Gabriel García Márquez expresó el vínculo especial que genera el instrumento: “No sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento“.

El acordeón trascendió su función de acompañar celebraciones y pasó a formar parte de la expresión emocional y social de la región.

El acordeón en la música norteña mexicana

A México, el acordeón de botones arribó con la migración alemana, incorporándose a la vida de los trabajadores del campo. Pronto ocupó un lugar en la música norteña, desplazando el protagonismo de los instrumentos tradicionales.

Un hombre sonriente toca un acordeón en una plaza exterior decorada con banderines, rodeado de personas bailando y una anciana aplaudiendo. Una niña mira hacia arriba.
En el Río de la Plata, el bandoneón de origen alemán fue decisivo en la identidad sonora del tango en Argentina y Uruguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta integración supuso una transformación en los géneros populares del norte mexicano, mezclando raíces locales con influencias europeas y enriqueciendo el repertorio festivo y cotidiano.

Del bandoneón al tango rioplatense

En el área del Río de la Plata, el bandoneón, pariente del acordeón y también de origen alemán, fue decisivo en la construcción del sonido del tango. Músicos de Argentina y Uruguay lo adoptaron, dotando al género de una identidad sonora reconocible en todo el mundo.

El bandoneón no solo cambió el estilo musical; se transformó en un símbolo regional y muestra la capacidad latinoamericana para apropiarse de inventos europeos y convertirlos en parte de su herencia cultural, resalta National Geographic.

Los Palmeras
En Argentina, el legado del acordeón también se expresó en la cumbia santafesina con Los Palmeras, Antonio Ríos y su presencia vigente en festivales y bandas como Los Auténticos Decadentes

El legado del acordeón en Argentina no se limita al tango. Bandas como Los Palmeras, referentes de la cumbia santafesina, popularizaron el instrumento en todo el país. Su sonido caracteriza clásicos del repertorio popular y marcó generaciones.

Otros de los reconocidos artistas, como Antonio Ríos, también hicieron del acordeón el eje de sus producciones, llevando la música bailable argentina a escenarios internacionales.

El acordeón se mantiene vigente en celebraciones populares, festivales y fiestas patronales de distintas regiones argentinas. Su versatilidad lo convirtió en un puente entre tradiciones urbanas y rurales, y su presencia en bandas como Los Auténticos Decadentes demuestra su integración en diversos géneros, reflejando la riqueza musical del país.

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