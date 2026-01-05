La increíble historia de Sigurd I de Noruega, el rey vikingo que arriesgó todo por una hazaña legendaria

Sigurd I de Noruega lideró una expedición cruzada desde los fiordos hasta Tierra Santa, marcando un hito en la historia vikinga y europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las tierras frías y abruptas del norte, donde los fiordos se abren paso entre montañas y el mar ruge contra la roca, nació Sigurd I de Noruega.

Heredero de la sangre vikinga, fue rey en una época de transición, cuando los dioses antiguos aún susurraban en los bosques y el cristianismo buscaba raíz en la tierra de los drakkars.

El joven rey y la llamada del Este

Sigurd era aún joven cuando la noticia de la cruzada llegó a sus oídos. El eco de las batallas por la fe y las riquezas del lejano Oriente resonó en su corte. No era un rey de quedarse en casa: ansiaba gloria, botín y el reconocimiento de los reyes lejanos.

La travesía de Sigurd I comenzó en Noruega con una flota de 60 naves y 5000 hombres dispuestos a buscar gloria y botines en Oriente Medio (Wikipedia)

Mandó a reunir 60 naves largas y veloces, adornadas con cabezas de dragón; 5000 hombres respondieron a su llamado, entre ellos siervos y esclavos, a quienes prometió libertad a cambio de valor en la batalla. A la cabeza de esa flota, Sigurd partió hacia el sur, guiado por el viento y la promesa de grandes gestas.

Tormentas, alianzas y saqueos

El primer destino fue Inglaterra. Allí, Enrique I los recibió como reyes, les ofreció hospitalidad durante el invierno y les reveló los secretos de las rutas hacia Jerusalén.

Al llegar la primavera de 1108, los noruegos pusieron rumbo a Galicia. Sigurd peregrinó a Santiago de Compostela, pero la hospitalidad pronto se tornó en conflicto: un noble local incumplió su palabra y los vikingos, fieles a su ley, saquearon el castillo como advertencia. En esa región forjó una alianza con Enrique de Borgoña, conde de Portugal, y juntos asaltaron Sintra en 1109, dejando tras de sí el estruendo de la guerra.

Durante su viaje, Sigurd I forjó alianzas políticas y militares clave, como la realizada con Enrique de Borgoña en la península ibérica (Wikipedia)

Siguieron el rastro del combate hasta Lisboa y Alkasse —probablemente Alcácer do Sal—, donde emplearon máquinas de asedio y tomaron botines que acrecentaron su fama. La reputación de Sigurd creció como una marea que nada podía detener.

El mar y el acero: los vikingos en el Mediterráneo

La flota viró hacia las Baleares. En Formentera, isla fortificada por piratas, los noruegos desembarcaron de noche. Cayeron sobre sus enemigos —a quienes llamaban “sarracenos y hombres azules”— y arrebataron el mayor botín de toda la cruzada. El Mediterráneo tembló con el nombre de Sigurd, y su victoria inspiró a otros pueblos a conquistar esas tierras.

El rey vikingo y sus hombres participaron en saqueos y asedios en Galicia, Lisboa, Sintra y Alkasse, aumentando su fama en Europa medieval (Wikipedia)

Tras descansar en Sicilia, acogidos por Roger II, el rey vikingo y sus hombres se lanzaron hacia el corazón de la cruzada. Desembarcaron en Jaffa en el verano de 1110, y avanzaron hasta Jerusalén, donde Balduino I los recibió en el Santo Sepulcro y pidió ayuda para tomar Sidón.

Los noruegos, curtidos por el mar y la batalla, se sumaron al asedio. Cuarenta y siete días de lucha costaron muchas vidas, pero la ciudad cayó: los cruzados ganaron un nuevo bastión y Sigurd recibió, como agradecimiento, un fragmento de la Vera Cruz, que aún se guarda en Trondheim.

El regreso del rey y la leyenda

En el Mediterráneo, los vikingos dirigidos por Sigurd I conquistaron Formentera y desmantelaron fortificaciones piratas, logrando el mayor botín de la cruzada (Birmingham Museum and Art Gallery)

Con la misión cumplida, puso rumbo al norte en el invierno de 1110. En Chipre, más guerreros daneses se sumaron a su séquito. Luego, en Constantinopla —la Miklagarðr de los nórdicos—, el emperador Alejo I Comneno le ofreció un puesto en la legendaria Guardia Varega; Sigurd se rehusó, pero muchos de sus hombres decidieron quedarse. Vendió sus naves al imperio y, acompañado por cien guerreros, emprendió el regreso a pie.

Atravesaron tierras extrañas: Bulgaria, Hungría, Austria, Baviera, Sajonia. Reyes y príncipes los recibieron con asombro al ver las riquezas traídas de Jerusalén. Lotario y Niels de Dinamarca los honraron como héroes.

En el verano de 1111, Sigurd entró en Oslo. El pueblo celebró su regreso: el reino estaba en paz bajo el gobierno de su hermano Øystein. Historia National Geographic recoge que los años siguientes, los dedicó a consolidar el cristianismo y a desarraigar los viejos cultos de Noruega.

El rey cruzado y su huella en la memoria de Europa

Sigurd I consolidó el cristianismo en Noruega y su leyenda como rey vikingo cruzado continúa vigente en la memoria europea (Wikipedia)

La saga de Sigurd I —cantada por los escaldos y recogida en la Heimskringla— se convirtió en leyenda. La imagen del rey vikingo navegando hasta Tierra Santa, luchando bajo el sol de Oriente y regresando con reliquias sagradas, dejó una huella profunda en Europa.

No fue solo un monarca ni solo un guerrero: fue el último gran rey vikingo, el hombre que unió el hacha y la cruz, y cuya historia aún resuena entre las olas frías del norte.