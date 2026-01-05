La increíble historia de Sigurd I de Noruega, el rey vikingo que arriesgó todo por una hazaña legendaria

En las tierras frías y abruptas del norte, donde los fiordos se abren paso entre montañas y el mar ruge contra la roca, nació Sigurd I de Noruega.
Heredero de la sangre vikinga, fue rey en una época de transición, cuando los dioses antiguos aún susurraban en los bosques y el cristianismo buscaba raíz en la tierra de los drakkars.
El joven rey y la llamada del Este
Sigurd era aún joven cuando la noticia de la cruzada llegó a sus oídos. El eco de las batallas por la fe y las riquezas del lejano Oriente resonó en su corte. No era un rey de quedarse en casa: ansiaba gloria, botín y el reconocimiento de los reyes lejanos.
Mandó a reunir 60 naves largas y veloces, adornadas con cabezas de dragón; 5000 hombres respondieron a su llamado, entre ellos siervos y esclavos, a quienes prometió libertad a cambio de valor en la batalla. A la cabeza de esa flota, Sigurd partió hacia el sur, guiado por el viento y la promesa de grandes gestas.
Tormentas, alianzas y saqueos
El primer destino fue Inglaterra. Allí, Enrique I los recibió como reyes, les ofreció hospitalidad durante el invierno y les reveló los secretos de las rutas hacia Jerusalén.
Al llegar la primavera de 1108, los noruegos pusieron rumbo a Galicia. Sigurd peregrinó a Santiago de Compostela, pero la hospitalidad pronto se tornó en conflicto: un noble local incumplió su palabra y los vikingos, fieles a su ley, saquearon el castillo como advertencia. En esa región forjó una alianza con Enrique de Borgoña, conde de Portugal, y juntos asaltaron Sintra en 1109, dejando tras de sí el estruendo de la guerra.
Siguieron el rastro del combate hasta Lisboa y Alkasse —probablemente Alcácer do Sal—, donde emplearon máquinas de asedio y tomaron botines que acrecentaron su fama. La reputación de Sigurd creció como una marea que nada podía detener.
El mar y el acero: los vikingos en el Mediterráneo
La flota viró hacia las Baleares. En Formentera, isla fortificada por piratas, los noruegos desembarcaron de noche. Cayeron sobre sus enemigos —a quienes llamaban “sarracenos y hombres azules”— y arrebataron el mayor botín de toda la cruzada. El Mediterráneo tembló con el nombre de Sigurd, y su victoria inspiró a otros pueblos a conquistar esas tierras.
Tras descansar en Sicilia, acogidos por Roger II, el rey vikingo y sus hombres se lanzaron hacia el corazón de la cruzada. Desembarcaron en Jaffa en el verano de 1110, y avanzaron hasta Jerusalén, donde Balduino I los recibió en el Santo Sepulcro y pidió ayuda para tomar Sidón.
Los noruegos, curtidos por el mar y la batalla, se sumaron al asedio. Cuarenta y siete días de lucha costaron muchas vidas, pero la ciudad cayó: los cruzados ganaron un nuevo bastión y Sigurd recibió, como agradecimiento, un fragmento de la Vera Cruz, que aún se guarda en Trondheim.
El regreso del rey y la leyenda
Con la misión cumplida, puso rumbo al norte en el invierno de 1110. En Chipre, más guerreros daneses se sumaron a su séquito. Luego, en Constantinopla —la Miklagarðr de los nórdicos—, el emperador Alejo I Comneno le ofreció un puesto en la legendaria Guardia Varega; Sigurd se rehusó, pero muchos de sus hombres decidieron quedarse. Vendió sus naves al imperio y, acompañado por cien guerreros, emprendió el regreso a pie.
Atravesaron tierras extrañas: Bulgaria, Hungría, Austria, Baviera, Sajonia. Reyes y príncipes los recibieron con asombro al ver las riquezas traídas de Jerusalén. Lotario y Niels de Dinamarca los honraron como héroes.
En el verano de 1111, Sigurd entró en Oslo. El pueblo celebró su regreso: el reino estaba en paz bajo el gobierno de su hermano Øystein. Historia National Geographic recoge que los años siguientes, los dedicó a consolidar el cristianismo y a desarraigar los viejos cultos de Noruega.
El rey cruzado y su huella en la memoria de Europa
La saga de Sigurd I —cantada por los escaldos y recogida en la Heimskringla— se convirtió en leyenda. La imagen del rey vikingo navegando hasta Tierra Santa, luchando bajo el sol de Oriente y regresando con reliquias sagradas, dejó una huella profunda en Europa.
No fue solo un monarca ni solo un guerrero: fue el último gran rey vikingo, el hombre que unió el hacha y la cruz, y cuya historia aún resuena entre las olas frías del norte.