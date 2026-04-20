El último gag de Benny Hill: el triste final del hombre que hizo reír al mundo y murió sentado frente al televisor rodeado de comida

Benny Hill en una de sus clásicas muecas; detrás del gesto pícaro se escondía un hombre de una timidez patológica

Cuando el productor Dennis Kirkland trepó por la ventana del departamento en Fairwater House aquel 24 de abril de 1992, no encontró a la leyenda de la comedia que el mundo adoraba, sino una escena de angustia y abandono absoluto. El olor era insoportable y el silencio, ensordecedor. Sentado en su sillón, frente a un televisor que aún emitía un sordo zumbido, el cuerpo de Benny Hill llevaba cuatro días descomponiéndose en la más profunda soledad. A su alrededor, platos con restos de comida podrida, montones de guiones desordenados y el resplandor azul de la pantalla iluminando el final de quien había hecho reír a tres generaciones.

El médico forense determinó más tarde que un ataque al corazón lo había fulminado el 20 de abril, mientras cenaba frente al televisor. Lo más desgarrador de aquel hallazgo fue la evidencia de su estilo de vida: a pesar de tener una fortuna estimada en más de diez millones de libras, Hill murió en un departamento alquilado, rodeado de sándwiches baratos envueltos en plástico y envases de leche vacíos. No había lujos, ni grandes obras de arte ni recuerdos de una vida compartida. Solo estaban él, su sombra y el peso de una fama que, en sus últimos años, se había transformado en un aislamiento casi patológico tras ser apartado de la televisión británica.

El último gag de Benny Hill fue, quizá, el más negro de todos. Mientras su cuerpo yacía sin vida, en el buzón de la entrada se acumulaba cartas para él y una nueva oferta de contrato de la cadena Central Independent Television. El comediante que el mundo admiraba estaba lejos del hombre que en su propio edificio era apenas un vecino excéntrico, que caminaba kilómetros para ahorrar unas monedas y que terminó su viaje sin que nadie notara su ausencia hasta que el hedor de la muerte se hizo imposible de ignorar.

El Show de Benny Hill y el sketch "Marcel the Barber" (1975)

El niño de los muelles

Antes de ser el hombre que el mundo conocería como Benny Hill, fue Alfred Hawthorne Hill, un niño nacido el 21 de enero de 1924 en Southampton. Creció en una familia de clase trabajadora donde el humor era, más que un arte, una herramienta de supervivencia. Su abuelo y su padre habían sido payasos de circo en su juventud, pero terminaron trabajando en el puerto y en un comercio de artículos quirúrgicos. Esa mezcla de herencia cómica y realidad mundana marcó su visión del mundo: la risa siempre estaba a un paso de la tragedia cotidiana.

Durante su infancia, Alfred no era el chico popular ni el payaso de la clase. Era un observador silencioso, a menudo retraído, que encontraba refugio en los espectáculos de variedades que llegaban al muelle. Mientras otros niños soñaban con aventuras en el mar, él se quedaba hipnotizado con los cómicos de vaudeville y sus rutinas de humor físico. Fue en esos años que empezó a gestarse su capacidad para la pantomima; entendió temprano que un gesto bien puesto podía decir mucho más que mil palabras.

La relación con su padre fue compleja y determinante en su vida. Aunque de él heredó el gen de la comedia, también recibió una lección de austeridad extrema que lo acompañaría hasta la tumba. Su padre le enseñó que el dinero no se gasta, se guarda, y que el éxito es algo frágil que puede desaparecer en un parpadeo. Esa mentalidad de “ahorro por miedo” explicaría por qué, años después, siendo uno de los hombres más ricos de la televisión británica, seguía prefiriendo los sándwiches baratos que una buena comida en un restaurante y la ropa remendada a la nueva.

Su primer contacto real con el escenario fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando formó parte de los grupos de entretenimiento para las tropas. Fue allí donde adoptó el nombre de “Benny” en honor a su comediante favorito, Jack Benny. En los campamentos militares, perfeccionó el arte de la risa rápida y los sketches breves, dándose cuenta de que su humor funcionaba mejor cuando era visual, cruzando cualquier barrera idiomática. Al regresar de la guerra, el joven Alfred había dejado de existir para darle paso a la máscara comediante de Benny Hill.

El comediante durante una grabación en los estudios de Thames Television, donde supervisaba cada detalle de su exitoso show (THAMES TV)

La arquitectura de la risa y el nacimiento de un fenómeno

Luego de sus inicios en el vaudeville y la radio, Benny Hill encontró en la televisión el lienzo perfecto para su hiperactividad creativa. En 1955, debutó con su propio show en la BBC, pero fue su mudanza a Thames Television en 1969 lo que disparó el fenómeno a la estratosfera. Benny no era solo un actor; era un editor obsesivo que pasaba noches enteras en la sala de edición acelerando la cinta para lograr ese efecto de “movimiento frenético” que se convertiría en su firma. Entendió antes que nadie que el humor visual no necesitaba traducción, lo que le permitió conquistar mercados tan dispares como China, Estados Unidos y Argentina.

El esquema del programa era siempre el mismo, pero funcionaba muy bien: una sucesión de sketches rápidos, juegos de palabras subidos de tono y la infaltable persecución final al ritmo de Yakety Sax, de Boots Randolph y James Q. Spider Rich. Hill interpretaba a múltiples personajes, desde viejos verdes hasta bebés gigantes, utilizando una mímica que recordaba a Chaplin pero con un toque de picardía británica moderna. A pesar de las críticas que empezaban a asomar, el público lo amaba de manera incondicional, y no tardó en convirtirlo en el embajador no oficial del humor inglés en el mundo.

Sin embargo, detrás de la pantalla, Benny era un hombre orquesta agotado. Él escribía cada línea, componía las canciones y supervisaba cada casting. Era un perfeccionista absoluto que rara vez delegaba tareas, cosa que empezó a erosionar su salud mental y física. Mientras su personaje en pantalla siempre estaba rodeado de las exuberantes “Ángeles de Hill”, el Benny real se volvía cada vez más huraño. Al terminar las grabaciones, no se iba de fiesta con el elenco ni siquiera se sumaba a reuniones simples; regresaba solo a su pequeño departamento, a menudo pasaba antes por un bar donde nadie lo reconocía, para comer algo rápido y seguir escribiendo.

Para mediados de los años 70, Benny Hill ya era una institución. Pero esa misma fama lo atrapó en una fórmula de la que no podía escapar. Empezó a sentirse presionado por mantener un nivel de éxito que le exigía estar siempre “encendido”. Esa presión, sumada a una timidez que rozaba lo socialmente incapacitante que era, lo llevó a refugiarse cada vez más en su mundo privado, un lugar donde el dinero se acumulaba en cuentas bancarias que él casi nunca consultaba, mientras seguía viviendo con la austeridad de un monje.

Su humor visual y las persecuciones al ritmo de Yakety Sax convirtieron a Hill en el producto de exportación más famoso de la TV británica

El millonario austero y los zapatos con cintas

La contradicción más fascinante de Benny Hill era su relación con su propia riqueza. Aunque ganaba millones, su estilo de vida era el de un trabajador que apenas llega a fin de mes. Nunca fue dueño de una propiedad; prefería alquilar departamentos modestos porque decía que ser dueño de una casa era “demasiada responsabilidad”. Tampoco tenía coche porque le aterraba gastar dinero en mantenimiento y seguros... Caminaba kilómetros por Londres, cargando bolsas de supermercado, buscando siempre las ofertas de último momento y los productos rebajados por fecha de vencimiento.

Esta tacañería no era maldad, sino una patología derivada de sus años de escasez y de la crianza. Sus conocidos contaban con asombro cómo Benny pegaba las suelas de sus zapatos con cinta adhesiva o remendaba sus propias medias para no comprar nuevos. Su única extravagancia eran los viajes a Francia. Amaba viajar en ferry, sentarse en un café de Marsella y observar a la gente sin ser molestado. Allí, el hombre que podía pagar el hotel más caro del mundo, buscaba hostales modestos y se alimentaba de sándwiches comprados en puestos callejeros, los famosos “sándwiches de plástico” que acompañaron su final.

Incluso en el set de grabación, su austeridad era leyenda. No permitía que le compraran ropa de marca para sus personajes; a menudo traía prendas viejas de su propia casa. Esta falta de ostentación lo hacía parecer alguien cercano para el público, pero para sus colegas era una señal de alarma. Vivía en una burbuja de ahorro extremo que lo privaba de cualquier comodidad básica. Tenía millones bajo el colchón, pero su hogar carecía de calefacción central adecuada o de muebles que no estuvieran desgastados por el tiempo.

Esa soledad material era el reflejo de su soledad emocional. Hill nunca se casó. Pero eso no significa que no haya estado en pareja: tres veces propuso matrimonio y las tres veces le dijeron que no. Esas negativas marcaron para siempre su vida sentimental. Se sentía profundamente inseguro sobre su aspecto físico y su capacidad para ser amado fuera de su personaje...

Al final de su vida, el dinero que acumuló se convirtió en su única seguridad, un muro que construyó a su alrededor pero que, paradójicamente, no usó para protegerse, sino para aislarse del resto de los mortales.

Michael Jackson visitó a Benny Hill en el Royal Brompton Hospital, de London, el 24 de febrero de 1992

Cuando el mundo dejó de reír

El fin de la era dorada llegó de forma brutal en 1989. El clima cultural de Gran Bretaña había cambiado; el humor de Benny, antes visto como una picardía inocente, empezó a ser tachado de sexista, misógino y degradante por la nueva guardia de la comedia y los medios más progresistas. La Primera Ministra Margaret Thatcher expresó abiertamente su desagrado por el programa y eso fue lo que el beso de Judas. El canal Thames Television canceló el show de un día para el otro, a pesar de que seguía teniendo audiencias millonarias en el extranjero. La decisión conmocionó a toda la industria.

Esa cancelación fue un golpe del que Benny nunca se recuperó. Para un hombre cuyo único propósito vital era hacer reír y escribir sketches, quedarse sin pantalla fue como quedarse sin oxígeno. Se hundió en una depresión profunda, aunque trataba de disimularla con su habitual hermetismo. Pasaba los días caminando por Londres, viendo cómo su imagen era retirada de las jugueterías y cómo sus antiguos colegas evitaban mencionarlo. Se convirtió en un paria en su propio país, mientras en el resto del mundo seguía siendo un ídolo.

Durante esta etapa, su salud empezó a deteriorarse rápidamente. El estrés de la cancelación lo llevó a comer de forma compulsiva y desordenada. Empezó a ganar peso y a sufrir problemas cardíacos que se negaba a tratar con seriedad. Los médicos le advirtieron más de una vez que necesitaba una cirugía de bypass y bajar de peso urgente, pero Benny, fiel a su desconfianza hacia los gastos y los hospitales, se negó. “No quiero que nadie me abra”, decía, mientras seguía refugiándose en su sillón y en su comida chatarra.

Irónicamente, mientras en el Reino Unido lo despreciaban, estrellas internacionales como Michael Jackson y Charlie Chaplin se declaraban sus fans absolutos de él. Es más, cuando Benny visitó a un anciano Chaplin en Suiza, descubrió que el genio del cine mudo tenía una colección completa de los programas de Benny en su videoteca. Pero ni siquiera el reconocimiento de sus ídolos pudo llenar el vacío que dejó la televisión británica. Hill se sentía un juguete roto, un hombre que ya no encajaba en el mundo que él mismo había ayudado a entretener.

Fue la Primera Ministra Margaret Tatcher la que le bajó el dedo y lo sacaron de la televisión británica. Eso lo aniquiló (Grosby)

El último acto

Los últimos días de Benny Hill en su departamento de Teddington fueron una crónica de una muerte anunciada. Luego de sufrir un ataque cardíaco menor en febrero de 1992, se encerró casi a tiempo completo. Sus únicas interacciones sociales eran con el repartidor de comida rápida o con algún vecino que lo veía salir a comprar leche.

El departamento, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en una celda de desorden y melancolía; en el lugar donde dejó que su máscara de comedia se cayera y sacó a relucir toda su tristeza. Los estantes de su biblioteca estaban llenos de premios internacionales que acumulaban polvo junto a cajas de pizza y envoltorios de plástico.

El 20 de abril de 1992, el corazón de Benny dijo basta. Murió solo, sentado en su sofá, con la televisión encendida, quizás viendo alguna de las noticias de las que ya no formaba parte. La tragedia se volvió macabra por el hecho de que nadie notó su ausencia. No hubo llamadas de amigos, ni visitas de familiares, ni preocupaciones de su antiguo estudio. Durante cuatro días, el hombre que había hecho reír a millones fue solo un cuerpo inerte en una habitación silenciosa, mientras la vida seguía su curso fuera de su ventana.

Fue su productor y único amigo cercano, Dennis Kirkland, quien, preocupado por no poder contactarlo, decidió investigar. La autopsia reveló una insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, pero los que lo conocían sabían que la verdadera causa había sido una mezcla de tristeza y negligencia propia. Había muerto como vivió: sin molestar a nadie y sin pedir nada.

Incluso después de muerto, la ironía lo persiguió. Tras su fallecimiento, se descubrió que su único testamento era una versión vieja y jamás actualizada en la que dejaba toda su fortuna —unos 7 millones de libras de la época— a sus padres: Alfred Hill (padre) murió en 1972 y Helen Cave (madre), en 1976. Todo el dinero que se negó hasta usar para mejorar su salud terminó repartido entre sobrinos con los que apenas tenía relación, desatando una batalla legal que Benny habría encontrado cómica y patética a la vez. El hombre que ahorró cada penique durante décadas, terminó alimentando una disputa familiar por el dinero que él nunca disfrutó.