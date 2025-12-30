Historias

Cuál es el origen de los propósitos de Año Nuevo

La tradición tiene raíces en la antigua Babilonia. Comenzaron como promesas sagradas y colectivas que, tras siglos de transformaciones, siguen marcando el inicio de cada año en todo el mundo

Guardar
La tradición de los propósitos
La tradición de los propósitos de Año Nuevo tiene su origen en rituales sagrados de la antigua Babilonia hace 4.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 1 de enero, millones de personas alrededor del mundo se plantean metas: hacer más ejercicio, ahorrar dinero o mejorar alguna faceta personal. Lo que se percibe como un ritual moderno tiene raíces que se remontan a más de cuatro milenios.

El origen de los propósitos de Año Nuevo es un viaje por la historia de la humanidad, desde la antigua Mesopotamia hasta la sociedad contemporánea, con cambios culturales y religiosos, pero con una constante: el deseo de renovación y mejora.

Los babilonios: la cuna de la tradición

La primera práctica documentada de establecer propósitos para el año nuevo surgió en la antigua Babilonia, hace cerca de 4.000 años. Para los babilonios, el inicio de un nuevo ciclo era motivo de festivales y rituales, pero no se trataba solo de promesas personales, sino de votos realizados ante los dioses.

“Existe mucha documentación escrita sobre los festivales de Año Nuevo en la antigua Babilonia, Siria y otros lugares de Mesopotamia relacionados con la idea del comienzo del nuevo año”, explicó Eckart Frahm, profesor de lenguas y civilizaciones del Cercano Oriente en la Universidad de Yale.

Los festivales babilónicos, generalmente asociados al equinoccio de primavera, tenían un carácter espiritual y colectivo. Los participantes agradecían a los dioses por las cosechas y formulaban votos para asegurar el favor divino. Cumplir estos votos era fundamental, pues de ello dependía el bienestar para el año siguiente. Frahm señala que “romperlos suponía arriesgarse a la ira de los dioses”, lo que revela la seriedad con la que se vivía este compromiso.

En el transcurso del primer milenio a.C., la costumbre adquirió un matiz público cuando un rey babilonio prometió ser un mejor gobernante. Esta promesa, conocida en algunos registros como “confesión negativa”, era una declaración pública de responsabilidad y no solo una reflexión personal. Aunque los expertos debaten la autenticidad de este acontecimiento, la tradición sentó las bases de la práctica contemporánea de los propósitos de Año Nuevo.

La expansión y transformación de la costumbre

Cumplir los votos de Año
Cumplir los votos de Año Nuevo en la antigua Babilonia era considerado esencial para obtener el favor divino durante el ciclo siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, la tradición babilónica fue adoptada y adaptada por otras civilizaciones. Los romanos consolidaron el 1 de enero como el inicio oficial del año, una fecha que sigue vigente. Como los babilonios, celebraban con festivales y rituales, pero añadieron elementos de renovación práctica.

Según Candida Moss, profesora de la Universidad de Birmingham, “estas tradiciones se centraban en empezar el año con buen pie: limpiar las casas, abastecer la despensa, pagar las deudas y devolver los objetos prestados”.

La idea de renovación también se trasladó al ámbito espiritual. En la América colonial, los puritanos preferían la introspección a la celebración ruidosa.

Moss explica que “había un deseo de evitar el libertinaje y reflexionar sobre los años que pasaban y los que venían. Este periodo marcó el surgimiento de las resoluciones en el sentido moderno”. Las iglesias celebraban sermones especiales el primer domingo del año, exhortando a los fieles a mejorar su comportamiento.

Los diarios personales de los primeros años de Estados Unidos muestran que la autocrítica y la superación personal eran temas recurrentes.

Alexis McCrossen, profesora de Historia en la Universidad Metodista del Sur, sostiene que las personas utilizaban frases como “Me propongo” o “Estoy decidido a hacerlo” para comprometerse a cambiar. El teólogo Jonathan Edwards, por ejemplo, redactó 70 resoluciones, entre ellas “no hablar mal de nadie, a menos que tenga una buena razón para hacerlo”, una especie de propósito anti-chismes, como lo describe Moss.

El propósito moderno

Con el paso de los siglos, los propósitos de Año Nuevo dejaron de estar vinculados exclusivamente a la religión. En el siglo XIX, la práctica se secularizó y se transformó en un fenómeno social. La profesora Moss afirma que “hoy, los propósitos son en gran medida seculares, lo que refleja la secularización generalizada de la sociedad”.

La prensa documentó la evolución de la costumbre. Un artículo de Nochevieja de 1912 en The Sacramento Star describía los propósitos como un momento para renunciar a los malos hábitos. Décadas después, en 1938, The Miami Daily News aconsejaba a sus lectoras establecer propósitos pequeños y manejables, advirtiendo sobre “los propósitos brillantes que en el fondo sabes que son tan frágiles como los adornos del árbol de Navidad, los votos matrimoniales o las promesas electorales”.

No obstante, la eficacia de estos compromisos ha sido objeto de escepticismo durante generaciones. El 30 de diciembre de 1937, Fort Myers News-Press presentaba a psicólogos que sostenían que los propósitos de Año Nuevo no funcionan. En 1941, The Afro-American Times publicó que la mayoría de las personas no hace propósitos porque rara vez los cumple. Esta percepción sigue vigente: en 2024, solo tres de cada diez estadounidenses confesaron haber hecho algún propósito para el nuevo año.

El impulso detrás de los propósitos, sin embargo, permanece inalterado. “El deseo de empezar de cero es un impulso humano”, afirma Moss. Desde los votos a los dioses babilonios hasta las listas personales en la actualidad, la tradición sigue reflejando una aspiración universal: mejorar y renovar la vida propia al iniciar un nuevo ciclo.

Temas Relacionados

Propósitos de Año NuevoTradición babilónicaImperio RomanoNational GeographicRenovación personalAño NuevoAño Nuevo 2026 ArgentinaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El día que nunca existió: el país que se fue a dormir un 29 de diciembre y se despertó un 31 para ampliar acuerdos comerciales

El 30 de diciembre de 2011 no figura en la historia de la isla Samoa. Mientras el resto del mundo vivía un viernes corriente, el pequeño archipiélago del Pacífico decidió saltar un día entero para alinearse con sus socios comerciales

El día que nunca existió:

Un teatro convertido en un infierno: la chispa en un cortinado que provocó la muerte de 602 espectadores de una obra infantil

Más de 1.500 personas abarrotaban la sala del teatro Iroquois, el más moderno de Chicago, para asistir a la matinée de Barbazul cuando estalló un incendio que se convirtió en trampa mortal por las casi inexistentes medidas de seguridad. La mayoría de los muertos fueron mujeres y niños. El alcalde que perdió su carrera política, el periodista que se hizo famoso con la primicia y la leyenda de los fantasmas de las víctimas que aparecen en el Callejón de los Muertos

Un teatro convertido en un

La vida de Rasputín: un monje oscuro autoproclamado santo, su última cena y el eco de una profecía que marcó el fin de una dinastía

“Ya es tarde”, le respondió Gregori Rasputín el ministro del interior ruso, Alexander Protopopov, quien le avisó del complot que pretendía matarlo. El extraño hombre que había penetrado en el triángulo de hierro de la familia imperial rusa debía morir salvar la monarquía. Pero, dos meses después de su muerte, el zarismo cayó. Rasputín había presagiado ambos desenlaces

La vida de Rasputín: un

Durante tres décadas nadie supo dónde estaba: el recorrido secreto de un Chagall robado en Nueva York

La obra “Otelo y Desdémona” estuvo ausente durante más de tres décadas tras un famoso robo en la residencia de una pareja de coleccionistas en Manhattan. Su reciente recuperación implicó un proceso judicial y la participación del FBI

Durante tres décadas nadie supo

Cuando una flor valía más que una casa: así fue como la fiebre del tulipán en el siglo XVII marcó el futuro de los Países Bajos

El auge y caída de este comportamiento transformó costumbres, expectativas y aspiraciones en la sociedad neerlandesa. Por qué esta realidad dejó una lección sobre el poder de la moda, la especulación y el deseo colectivo

Cuando una flor valía más
DEPORTES
“Enero será mejor”: la afección

“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

El asombroso récord que logró el Mundial 2026 seis meses antes de su inicio

La enigmática publicación de Jack Doohan en medio de especulaciones sobre su salida de Alpine

TELESHOW
Marta Fort deslumbró con un

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

INFOBAE AMÉRICA

El Consejo Electoral de Haití

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo

Saturno en La Habana

Las fuerzas de Estados Unidos eliminaron a 25 integrantes del Estado Islámico en Siria