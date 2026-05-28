Un descuido, una ejecución y un debate abierto: el día que mataron a un gorila para salvar a un niño que había caído en su fosa

Una de las imágenes de Harambe cuidando del niño (captura Youtube)

Fue un disparo seco y ensordecedor. Y entonces, por primera vez en toda la tarde, el Gorilla World del Zoológico de Cincinnati quedó en silencio. Harambe, un imponente gorila occidental de llanura de 200 kilos, cayó muerto el 28 de mayo de 2016, después de que las autoridades del parque decidieran abatirlo —según dijeron— para salvaguardar a un niño de tres años que había caído dentro de su fosa. El animal acababa de cumplir 17 años.

La escena, registrada por decenas de teléfonos celulares, mostró al gorila levantando al pequeño del agua y desplazándolo de un lado a otro, confundido y alterado por los gritos desesperados de la multitud que rodeaba el recinto. Pese al caos, Harambe jamás mostró signos de agresión. Aun así, para las autoridades del zoológico no hubo margen para las dudas: la decisión letal fue inmediata.

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En cuestión de horas, el nombre de Harambe llegó a cada rincón del mundo. Mientras algunos justificaban la acción, una inmensa mayoría vio en su muerte el reflejo brutal de una tragedia anunciada y puso en tela de juicio la industria del entretenimiento basada en el cautiverio de animales y la relación humana con esas especies. Desde ese día, la muerte de este gorila sigue confrontando nuestra conciencia social con una pregunta desgarradora: ¿por qué un animal inocente debe ser ejecutado para enmendar un descuido humano?

Harambe nació y murió en cautiverio. Faltaba un día para que cumpliera 17 años (Captura Prime Video)

El gorila que nació para vivir encerrado

Harambe nació el 27 de mayo de 1999 en el Gladys Porter Zoo de Brownsville, Texas. Su nombre, elegido a través de un concurso público, provenía de la palabra suajili “harambee”, utilizada para hablar del trabajo colectivo y la unión por un objetivo común. El término había inspirado una canción de Rita Marley, viuda de Bob Marley, y terminó siendo elegido para bautizar a una de las crías del zoológico. Al nacer, fue recibido y criado directamente por el cuidador Jerry Stones, quien llegó a llevárselo a su propia casa por las noches para alimentarlo y cambiarle los pañales, forjando un vínculo casi filial con el pequeño animal.

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Desde que llegó al mundo, su vida estuvo determinada por las decisiones humanas. No conoció la selva africana ni la estructura social natural de los gorilas occidentales de llanura. Su infancia quedó marcada por la tragedia cuando tenía apenas dos años: en 2002, su madre Kayla, su hermano Makoko y dos de sus hermanos menores murieron asfixiados dentro del zoológico de Texas debido a una fuga tóxica provocada por tabletas de cloro colocadas negligentemente cerca de un calentador. Tras sobrevivir a la desgracia de su familia, creció dentro de programas de conservación diseñados por zoológicos estadounidenses para sostener poblaciones genéticas viables.

El 18 de septiembre de 2014 fue trasladado al zoológico y jardín botánico de Cincinnati. El objetivo era integrarlo a un nuevo grupo social para que desarrollara conductas adultas típicas de la especie. Tenía 16 años y compartió espacio con dos hembras: Chewie y Mara, quienes a diferencia de él, habían nacido en ese parque. Los cuidadores describían a Harambe como un animal fuerte, inteligente y curioso. Pesaba alrededor de 200 kilos y comenzaba a consolidar su rol dominante dentro del grupo. Aunque los zoológicos modernos suelen presentarse como espacios educativos y conservacionistas, también cargan una contradicción: tener animales salvajes cautivos viviendo bajo control humano, observados diariamente como un espectáculo; y la vida de Harambe transcurría dentro de esa tensión permanente.

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Se realizaron peticiones para pedir "Justicia por Harambe"

Diez minutos que dieron la vuelta al mundo

La tarde del 28 de mayo de 2016 parecía una más. Según testigos, el niño de tres años le había dicho repetidas veces a su madre, Michelle Gregg, que quería entrar al agua con los gorilas. Ante un descuido familiar, el menor trepó una cerca de acero de menos de un metro de altura, atravesó una densa zona de arbustos y cayó más de cuatro metros directamente en la fosa de Gorilla World. El sistema de seguridad había fallado en su tarea básica: proteger.

Los trabajadores activaron el protocolo de emergencia de inmediato para intentar retirar a los tres gorilas que habitaban el recinto mediante señales de comida. Mientras las dos hembras obedecieron y regresaron al interior del refugio sin resistencia, Harambe no lo hizo. Confundido y alertado por el repentino estruendo del golpe, el gran espalda plateada bajó hacia el agua para investigar al pequeño que chapoteaba asustado en el foso.

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Las imágenes grabadas por los visitantes muestran que el gorila parece proteger al niño, sosteniéndolo con delicadeza por los pantalones para ponerlo de pie; en otros, lo arrastra a través del agua debido a la histeria y los gritos ensordecedores de la multitud. Seguramente hubiera hecho lo mismo con su propia cría, como un instinto de protección. Primatólogos de todo el mundo señalaron después que Harambe no mostraba malicia, sino conductas de agitación y “pavoneo”, reacciones defensivas típicas de un macho dominante sometido a un estrés extremo provocado por el caos a su alrededor.

Otras de las imágenes que aún dan vuelta el mundo. La primatóloga Jane Goodall dijo que el gorila se mostró protector

El problema era simple y aterrador al mismo tiempo: nadie podía garantizar qué haría un animal de su tamaño atrapado en medio de semejante conmoción inducida. Un golpe involuntario, un movimiento brusco por el pánico o una reacción defensiva ante los alaridos de los espectadores podían alterarlo.

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Atrapados en su propia negligencia de infraestructura, los responsables del zoológico tomaron la decisión extrema: “Tuvieron que tomar una decisión difícil e hicieron lo correcto porque el niño está con vida”, dijo Than Maynard, director del Zoológico luego de la muerte del animal. Y explicó: “El equipo de respuesta del zoológico decidió abatir al gorila en lugar de impactarlo con un dardo tranquilizante porque (eso) habría demorado en hacer efecto. A pesar de que el animal no estaba en actitud amenazante ni se encontraba atacando al niño, su tremenda fortaleza lo convertía en un peligro".

La respuesta ante la ineptitud fue un disparo de rifle de alta potencia para terminar con la vida del animal de forma instantánea. El equipo de respuesta rápida afirmó que el niño estaba entre las piernas de Harambe en el momento del tiro, razón aparente por la cual descartaron utilizar dardos tranquilizantes: el sedante habría tardado entre 5 y 15 minutos en hacer efecto y el pinchazo inicial habría enfurecido al simio. Harambe murió ejecutado un día después de su cumpleaños número 17, pagando con su vida una cadena de errores de la que era completamente ajeno. El niño no tuvo lesiones importantes y fue dado de alta esa misma noche.

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Tenía 16 años y su muerte abrió el debate de la relación con las vidas en cautiverio (Jeff McCurry / Cincinnati Zoo and Botanical Garden)

La discusión que nadie pudo cerrar

La escena se volvió viral casi en segundos gracias a las redes sociales. Millones de personas observaron las imágenes en todo el mundo y comenzaron a cuestionar una tragedia que se pudo haber evitado.

La muerte de Harambe también abrió un debate profundo y doloroso entre primatólogos y especialistas en conservación de todo el mundo. La reconocida etóloga Jane Goodall dijo, luego de analizar las imágenes, que Harambe parecía estar protegiendo al niño abrazándolo y reconoció con pesar que el zoológico probablemente se vio acorralado por sus propias limitaciones operativas. “Cuando los humanos fuerzan el contacto con animales salvajes en cautiverio, se crean situaciones donde terminan tomándose decisiones injustas de vida o muerte”, explicó Goodall.

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El divulgador científico Jack Hanna coincidió con la decisión del zoo sobre el uso de un dardo tranquilizante y dijo que habría sido una negligencia en medio de la emergencia debido a su “lentitud”. Por su parte, el primatólogo Frans de Waal recordó la trágica asimetría de la situación: incluso un gorila impulsado por las mejores intenciones y la curiosidad posee una fuerza tan colosal que es capaz de causarle la muerte accidental a un niño humano, convirtiendo la naturaleza silvestre del simio en su propia condena.

Uno de las esculturas en homenaje a Harambe (Reuters)

De tragedia a símbolo de la impunidad humana

La muerte de Harambe se transformó en un caótico fenómeno virtual. Internet se apropió de su imagen no solo por el impacto, sino como una respuesta ante el absurdo de su muerte. Dejó de ser una noticia para convirtirse en una especie de mito digital que expuso la violencia implícita del cautiverio. Mientras agrupaciones culturales e internacionales instalaban esculturas simbólicas y denunciaban la mercantilización de la fauna salvaje, el Zoológico de Cincinnati intentaba borrar la historia cerrando sus canales oficiales ante la incesante presión pública que les exigía asumir su responsabilidad.

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En paralelo, la indignación mundial se volcó contra la familia del menor a la que culparon del descuido. Personas y activistas de todo el mundo impulsaron masivas peticiones digitales con cientos de miles de firmas dirigidas a la Policía de Cincinnati y a los Servicios de Protección Infantil, exigiendo denuncias penales formales contra la madre del niño por negligencia extrema y falta de supervisión. Siguiendo el protocolo legal estándar ante incidentes graves con menores, las autoridades locales abrieron de inmediato una investigación formal de oficio para analizar detalladamente las acciones de la madre en los momentos previos a la caída.

La fiscalía del condado de Hamilton no presentó cargos contra la madre, concluyendo que la muerte del gorila Harambe fue un accidente fortuito. Aunque determinaron que la barrera cumplía con los estándares de seguridad, el caso provocó que el zoológico reforzara el recinto ante la insuficiencia de la valla para evitar el ingreso del menor.