Resistió mil años, pero una puerta sin cerrar y un cañón sellaron su destino: la historia de la caída de Constantinopla

El video documental explora la caída de Constantinopla en 1453 mediante una serie de ilustraciones históricas. Las imágenes muestran asedios militares con grandes cañones disparando contra muros fortificados, explosiones y ejércitos en combate. Se observan vistas aéreas de una ciudad con arquitectura de cúpulas y minaretes, así como multitudes. El contenido visual y textual hace referencia al ingeniero húngaro Orbán y al 29 de mayo como elementos clave del evento. Este reportaje aborda el impacto de la artillería en la contienda.

Constantinopla llevaba mil años en pie. Había resistido hunos, árabes, vikingos y cruzados. Pero desde el 6 de abril de 1453 soportaba algo distinto: un bombardeo otomano sin pausa que sacudía sus murallas día y noche. La noche del 28 de mayo, los cañones callaron por primera vez en semanas y la ciudad aprovechó el silencio para rezar.

Sin embargo, al amanecer del 29 de mayo las tropas otomanas de Mehmed II irrumpieron en la capital bizantina y pusieron fin a más de mil años del Imperio Romano de Oriente.

La conquista, definida por la Encyclopaedia Britannica como el punto final de la Edad Media, conmocionó a la cristiandad y alteró para siempre el destino de Europa y Asia, según la World History Encyclopedia.

Ilustración en acuarela del 29 de mayo de 1453, mostrando a jenízaros otomanos avanzando a través de una brecha en las murallas de Teodosio hacia Constantinopla al amanecer, con Santa Sofía destacando en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Constantinopla cayó frente a un ejército otomano muy superior en número, dotado de artillería moderna y dirigido por un sultán de apenas 21 años decidido a escribir su nombre en la historia.

La ciudad estaba aislada, exhausta, con escasos defensores y sin posibilidad real de recibir ayuda exterior. Ese episodio selló la desaparición del Imperio Bizantino, abrió nuevas rutas y potencias, y dio inicio al avance del islam en el sudeste europeo.

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Durante más de un milenio, Constantinopla había sido la joya del Imperio Bizantino y una muralla viva entre Oriente y Occidente. Su ubicación estratégica controlaba los pasos del mar de Mármara, el Bósforo y el Cuerno de Oro, lo que la convertía en un objetivo codiciado por musulmanes y cristianos por igual.

El cañón Basílica, obra del ingeniero húngaro Orban, fue el arma decisiva del asedio. Sus disparos sacudieron durante semanas las murallas de Teodosio, que habían resistido durante mil años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Encyclopaedia Britannica explica que, hacia el siglo XV, la ciudad había resistido numerosos asedios, pero las divisiones religiosas, el agotamiento de recursos y la enemistad con los países vecinos la habían debilitado lentamente hasta convertirla en el último bastión de la cristiandad ante la marea otomana.

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El despliegue otomano y las fortalezas de Constantinopla

La defensa de Constantinopla descansaba sobre la muralla de Teodosio: una doble línea protegida por foso y torres, cuya muralla interior medía entre 4,5 y 6 metros de espesor. Esas fortificaciones habían resistido durante siglos asedios de distintos enemigos.

Pero Mehmed II no llegó con el mismo ejército que sus predecesores: reunió entre 60.000 y 80.000 soldados, una flota de guerra y 70 piezas de artillería, entre ellas el supercañón Basílica, según la Encyclopaedia Britannica.

Mehmed II tenía apenas 21 años cuando lanzó el asedio a Constantinopla al frente de un ejército de entre 60.000 y 80.000 soldados. La historia lo recordaría como el Conquistador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arma era obra de Orban, un ingeniero húngaro que primero ofreció sus servicios al emperador Constantino XI y, ante la falta de fondos bizantinos, los vendió al sultán.

Del otro lado, unos siete mil defensores —entre soldados griegos, venecianos y los 700 hombres que el genovés Giovanni Giustiniani trajo desde sus tierras y Quíos en enero de 1453— sostenían la resistencia bajo el mando del propio Constantino XI, según detalla la Encyclopaedia Britannica.

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La World History Encyclopedia destaca que la falta de recursos y la tensión interna obligaron a concentrar la defensa en los puntos más vulnerables de la muralla. Mientras tanto, Mehmed II completó el cerco por tierra y mar con fortificaciones auxiliares y flotas que cortaron cualquier posibilidad de auxilio desde Occidente. La trampa se cerraba.

El asedio: artillería, desesperación y milagros esperados

Para romper el bloqueo del Cuerno de Oro, Mehmed II ordenó arrastrar parte de su flota por tierra sobre troncos engrasados. La maniobra cerró el último respiradero de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 6 de abril de 1453, los primeros cañones abrieron fuego y Constantinopla dejó de ser una ciudad para convertirse en un blanco. La artillería otomana golpeó sin descanso durante semanas: el estruendo sacudía los cimientos, agrietaba la piedra y se metía en los sueños de quienes aún dormían.

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De noche, cuando los cañones callaban, los defensores salían a reparar los muros con escombros, barriles y tierra. Sabían que al amanecer volvería el trueno. Durante el asedio, Mehmed II ordenó además arrastrar parte de su flota por tierra —sobre troncos engrasados— para atacar por sorpresa desde el Cuerno de Oro y cerrar el último respiradero de la ciudad.

En algunos momentos, la resistencia se avivó: tres navíos genoveses lograron atravesar el bloqueo y encendieron brevemente la esperanza. Pero la promesa de una gran cruzada desde Occidente nunca se materializó, y la moral bizantina se fue apagando con cada día que pasaba. En palabras de Constantino XI, recogidas por National Geographic Historia: “No está en mi mano, ni en la de ningún ciudadano, entregar la ciudad. Todos preferimos morir a que se nos perdone la vida“.

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La batalla final y el destino del último emperador

Enemigos por fe, hermanos por el miedo. Esa noche, bajo la cúpula de Santa Sofía, las diferencias que habían dividido a la cristiandad dejaron de importar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la última semana de mayo, la ciudad ya no resistía solo con murallas y lanzas: resistía con presagios. El eclipse lunar del 22 de mayo tiñó la noche sobre los tejados de Constantinopla. Para los defensores era la señal de la profecía cumplida; para los otomanos, la confirmación de que el cielo les pertenecía.

Días después, una niebla densa e inexplicable cubrió la ciudad entera y los vigías reportaron luces extrañas sobre la cúpula de Santa Sofía. Muchos lo interpretaron como la partida de Dios. La World History Encyclopedia recoge que el propio Constantino XI recibió a una delegación de sacerdotes que le pidió abandonar la ciudad. Él se negó.

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El 28 de mayo, mientras el ejército otomano descansaba y rezaba para el asalto final, en Constantinopla se celebró una última ceremonia de vísperas en Santa Sofía. Latinos y griegos, separados por décadas de cisma, rezaron juntos por primera vez.

Al amanecer del 29 de mayo, Mehmed II lanzó el ataque en tres oleadas. Primero, tropas irregulares y mercenarios anatolios, rechazados. Luego una segunda oleada, también contenida. Finalmente, en la oscuridad previa al alba, llegaron los jenízaros: la élite del ejército otomano, frescos, disciplinados y decididos.

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Al amanecer del 29 de mayo, Constantino XI arrojó su manto imperial y se lanzó al combate junto a sus últimos hombres cerca de la Puerta de San Romano. Su cuerpo jamás fue encontrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando la defensa se quebró desde adentro. Un grupo de jenízaros descubrió la puerta Kerkoporta, una pequeña entrada en las murallas terrestres que alguien había dejado sin cerrar. Entraron, treparon a una torre y plantaron la bandera otomana. Cuando los defensores la vieron ondear sobre sus cabezas, el pánico se extendió.

En ese mismo momento, según la Encyclopaedia Britannica, Giustiniani cayó herido de gravedad en los adarves y fue retirado del campo de batalla. Su ausencia fue el golpe definitivo: las tropas genovesas lo siguieron hacia el puerto, los venecianos corrieron a sus barcos y los soldados griegos volvieron a sus casas para proteger a sus familias. Giustiniani moriría de sus heridas el 1 de junio, en la isla de Quíos, sin haber visto el amanecer de la ciudad que defendió.

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Constantino XI no huyó. Según la World History Encyclopedia, arrojó sus insignias imperiales —para que su cuerpo no fuera usado como trofeo— y se lanzó al combate a pie junto a sus últimos hombres, cerca de la Puerta de San Romano. Nadie sobrevivió para contar con certeza lo que pasó después. Su cuerpo jamás se encontró. Una leyenda griega diría, años más tarde, que no había muerto: que un ángel lo había convertido en mármol bajo la ciudad y que algún día despertaría para reclamar su trono.

Saqueo, legado y el eco de un imperio que terminó

Tras la conquista, Mehmed II transformó Santa Sofía en mezquita y añadió los minaretes que hoy enmarcan su silueta. El edificio sobrevivió a dos imperios y sigue en pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tropas otomanas entraron en la ciudad y el caos se desató. El cronista Critóbulo registró, según recoge la World History Encyclopedia, que cerca de 50.000 habitantes fueron llevados como esclavos y alrededor de 4.000 personas murieron en las primeras horas.

Santa Sofía, la gran catedral de la cristiandad oriental, fue convertida en mezquita. Poco después, Mehmed II impuso orden y buscó repoblar la ciudad, según la Encyclopaedia Britannica, transformándola en la capital multicultural de un imperio en expansión.

Las consecuencias de la caída de Constantinopla se extendieron durante siglos. Cerró una era, alentó la migración de intelectuales griegos a Italia —y con ellos los manuscritos que alimentaron el Renacimiento, según documenta Encyclopaedia Britannica— y eliminó el último gran bastión europeo ante el avance otomano. El trauma quedó plasmado en las crónicas de la época, entre ellas la de Eneas Silvio Piccolomini, cuya conmoción refleja la de toda Europa. Una civilización de mil años había terminado en una sola madrugada, según documenta Encyclopaedia Britannica.