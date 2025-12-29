Historias

De alimento maldito a base nutricional de las mesas en todo el mundo: la historia detrás de la revolución de la papa y el legado de Parmentier

El impulso de un farmacéutico francés, sumado al apoyo de figuras clave y políticas estatales, favoreció la aceptación social de un cultivo antes marginado, con efectos duraderos en la seguridad alimentaria y la tradición gastronómica global

Guardar
Antoine-Augustin Parmentier impulsó el consumo
Antoine-Augustin Parmentier impulsó el consumo de papa en Francia y transformó la alimentación europea en el siglo XVIII (Wikimedia Commons)

Antoine-Augustin Parmentier, farmacéutico del ejército francés, nació en 1737 y vivió durante la Guerra de los Siete Años. En ese conflicto, fue capturado y pasó tres años en prisión en Prusia, donde su dieta diaria se basó en papas, un alimento despreciado en Francia. Tras su liberación en 1763, Parmentier regresó a Francia con plena salud y decidió impulsar el consumo humano del tubérculo, convencido de su valor alimenticio.

A finales del siglo XVIII, la papa apenas se cultivaba en Francia, donde predominaban el miedo y las supersticiones en torno al tubérculo. Muchos la consideraban venenosa o causante de enfermedades, y su uso principal estaba reservado para alimentar a animales. Parmentier, decidido a cambiar esta percepción, comenzó a investigar y difundir las propiedades alimenticias de la papa con el objetivo de enfrentar los problemas de hambruna recurrentes en el país.

La experiencia resultó fundamental en un contexto en el que el acceso regular a los alimentos constituía una necesidad estratégica. Según testimonios recogidos por Atlas Obscura, la Ilustración propició el auge de la ciencia y el cuestionamiento de antiguas creencias.

Ilustración de Solanum tuberosum en
Ilustración de Solanum tuberosum en Atlas des plantes de France (Atlas de plantas de Francia), 1891, de Amédée Masclef (Wikimedia)

Parmentier, en sintonía con el espíritu científico de la época, presentó ante instituciones como la Facultad de Medicina de París estudios que probaban la inocuidad y el valor nutritivo de la papa, buscando una declaración oficial que disipara los temores infundados.

El impacto social y agrícola del tubérculo

Durante la crisis agrícola de 1770, la Academia de Besançon ofreció un premio por propuestas alimenticias innovadoras tras una mala cosecha. De acuerdo con Delors, Parmentier resultó ganador con un ensayo que promovía la papa como alternativa viable en tiempos de necesidad. Luego amplió su trabajo para analizar con mayor profundidad el papel que este cultivo podía desempeñar en la seguridad alimentaria francesa.

Su campaña no se limitó al ámbito científico. Parmentier organizó cenas públicas con destacados invitados internacionales como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, introduciendo la papa en la gastronomía refinada.

Benjamin Franklin y Thomas Jefferson
Benjamin Franklin y Thomas Jefferson participaron en eventos gastronómicos organizados por Parmentier (Wikipedia)

Según registros históricos, difundidos por Atlas Obscura, el tratado de Parmentier sobre la papa llegó hasta la biblioteca de Jefferson en Monticello. Algunos relatos sugieren que Jefferson llevó la receta de las papas fritas a la Casa Blanca, lo que propagó aún más el consumo del tubérculo.

Asimismo, gestionó el apoyo de figuras públicas y la monarquía. Luis XVI y María Antonieta, atraídos por la causa, llegaron a lucir flores moradas de papa en actos oficiales. Según documentos de la época, el rey concedió a Parmentier un terreno en Sablon para desarrollar cultivos experimentales. Asimismo, potenció el valor simbólico de la papa contratando guardias para vigilar la parcela, lo que estimuló la curiosidad pública y facilitó la popularización del cultivo.

El éxito del proyecto se reflejó rápidamente entre los agricultores. La papa mostró ventajas notables sobre otros cultivos tradicionales: rendimientos regulares, facilidad de cultivo en suelos diversos y la posibilidad de rotación con otros cereales. Según Charles C. Mann, autor de “El Mago y el Profeta”, la papa duplicó el suministro calórico europeo y ayudó a erradicar el ciclo prolongado de hambrunas que marcaba la agricultura continental.

El apoyo de Luis XVI
El apoyo de Luis XVI y María Antonieta fue fundamental para popularizar el cultivo de papa en la sociedad francesa (Wikimedia)

El apoyo estatal resultó clave en la difusión. Las autoridades promovieron políticas para aumentar la producción, motivadas por la necesidad de mantener una población fuerte para la economía y la defensa. En paralelo, otros países como Rusia y Suecia iniciaron proyectos similares bajo el impulso de líderes como Catalina la Grande y el rey Adolfo, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Las contribuciones de Parmentier no se limitaron a la papa. Durante el periodo napoleónico, amplió sus investigaciones a otros cultivos como el maíz y la remolacha azucarera. Napoleón reconoció su aporte, otorgándole la Legión de Honor y una sinecura que permitía continuar investigando. Pese a que la Revolución Francesa le privó de muchas de sus propiedades, Parmentier logró reincorporarse a la vida social y académica francesa.

La figura de Parmentier permanece vigente en Francia. Varias estatuas en lugares emblemáticos, como el Somme y la estación de metro que lleva su nombre en París, conmemoran su legado.

Algunas recetas típicas, como el Hachis Parmentier, rinden homenaje a su labor. Tras su fallecimiento en 1813, fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise, donde su tumba sigue rodeada de plantas de papa y ocasionalmente recibe tubérculos como tributo silencioso al hombre que cambió la historia alimentaria de Francia.

Temas Relacionados

PapaAntoine-Augustin ParmentierFranciaAlimentaciónBenjamín FranklinAgriculturaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una pionera, un Nobel y una vida truncada: la historia de Amelia Frank, la física olvidada de la cuántica

Su investigación fue clave para entender el magnetismo cuántico y fue reconocida en el discurso de un Premio Nobel. La precariedad, los prejuicios y una muerte temprana la dejaron fuera de los libros de historia, pero su aporte sigue vigente en la ciencia

Una pionera, un Nobel y

100 toneladas de pirotecnia, más de 400 muertos y el fuego que transformó Lima: tragedia, duelo y heridas abiertas en Mesa Redonda

El 29 de diciembre de 2001 se produjo una de las más grandes fatalidades colectivas de la historia de Lima, Perú. La temperatura del fuego calcinó a las víctimas que se encontraban en una zona comercial llamada Mesa Redonda. Hubo comerciantes que fallecieron encerrados en sus negocios para intentar salvar la mercadería

100 toneladas de pirotecnia, más

El día que la hija de un cacique le salvó la vida a un colono inglés: la verdadera historia de la princesa Pocahontas

Cuenta la historia que el 29 de diciembre de 1607, la hija del jefe del pueblo Powhatan logró que su padre no ejecutara al colono inglés John Smith, fundador de Jamestown, en el actual territorio estadounidense de Virginia. Cómo fue la corta vida de la primera nativa casada con un inglés cuyo linaje llega hasta nuestros días y que los estudios Disney convirtieron en dibujo animado

El día que la hija

La masacre de Navidad de Arkansas: un sargento retirado, un pozo en una granja y el mayor familicidio de la historia de EEUU

Entre el 22 y el 28 de diciembre de 1987, Ronald Gene Simmons ejecutó fríamente un plan de exterminio que incluyó a su familia y a personas con las que había tenido conflictos laborales. La secuencia terminó con su entrega voluntaria y una escena que la policía tardaría horas en dimensionar

La masacre de Navidad de

César Bordón se pone en la piel del hombre que le pidió al confesor de Bergoglio un terreno para “sembrar pelotas” y así revolucionó el fútbol infantil de un pueblo

En la serie ‘Gol gana’, el actor interpreta a Erminio Rabitti, quien en su madurez dejó su trabajo y convenció al padre Luis Dri de cederle un terreno junto a la iglesia para fundar un club que adoptó los colores del Vaticano

César Bordón se pone en
DEPORTES
A través de un comunicado,

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

Dieron a conocer el ranking de novatos de la F1: qué lugar ocupó Colapinto y el análisis sobre su actuación

Tras más de diez años en River Plate, Milton Casco acordó su llegada a un grande de Sudamérica

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Así fue la escapada de

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro volvió al quirófano por

Bolsonaro volvió al quirófano por una segunda cirugía para tratar un hipo crónico

Las bolsas europeas cerraron con máximos históricos

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?