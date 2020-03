Cuando las potencias aliadas convocaron a la Conferencia de San Francisco, a comienzos de 1945, la Argentina no figuraba entre los países invitados. En nuestro país, tal vez ninguna obra sobre el período haya tenido más influencia que la del embajador Juan Archibaldo Lanús De Chapultepec al Beagle. Roosevelt, Churchill y Stalin habían decidido, en la conferencia de Yalta, celebrada en el antiguo palacio de Livadia, residencia de verano de los zares, que solo serían convocados aquellos países que hubieran declarado la guerra al Eje con anterioridad al 1 de marzo de 1945. Lanús explica que el gobierno argentino “se encontraba ante un desafío externo que exigía una muy rápida y eficaz acción si no quería que el país quedara fuera de la lista de Miembros Fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (...) no se trataba de suscribir el Acta de Chapultepec y declarar la guerra al Eje, sino de convencer a los líderes de los Estados triunfadores de la guerra, de que la Argentina tenía vocación, aptitud y legitimidad para pertenecer a la nueva organización internacional sobre cuyos principios se proyectaba crear un nuevo mundo para la posguerra ”. Lanús recuerda el esfuerzo del subsecretario para asuntos hemisféricos Nelson Rockefeller (que llegaría a ser gobernador de Nueva York y vicepresidente de los EEUU treinta años más tarde) en favor de destrabar el veto soviético que pesaba sobre nuestro país. Fue entonces cuando la diplomacia de Stalin y su canciller Molotov aceptó a regañadientes el ingreso de la Argentina. A cambio, al Kremlin se le permitió el acceso, como miembros plenos, de dos repúblicas soviéticas -Ucrania y Bielorrusia- que no eran entonces más que dependencias de Moscú. Era una forma de “compensar” a la otra superpotencia emergentes de la guerra dado que en el listado de miembros originales de las Naciones Unidas los países de las Américas -aliados de Washington- tenían un peso decisivo. Veintidós de los cincuenta miembros originales de las Naciones Unidas pertenecían al hemisferio americano.